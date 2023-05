Atmaskojam mītus: pieci maldīgi priekšstati par Latvijas mežsaimniecību

Ar mežsaimniecības nozari bieži ir saistīti maldīgi priekšstati un aplami pieņēmumi, kas daudzus var atturēt. Šajā rakstā mēs apskatīsim piecus izplatītākos pārpratumus par mežsaimniecības nozari un parādīsim, kāpēc SIA "Privātais Mežs" kliedē šos mītus, lai radītu plaukstošu, progresīvu un ilgtspējīgu nākotni mežsaimniecībā.

1. Mežsaimniecības nozare ievērojami veicina mežu izciršanu: nav taisnība

Pretēji šim izplatītajam uzskatam mežsaimniecības nozare Latvijā pēdējo desmitgažu laikā faktiski ir palīdzējusi palielināt valsts mežu platības. Latvijā mežu platība pēdējo 80 gadu laikā ir divkāršojusies, savukārt koksnes daudzums Latvijas mežos ir pieaudzis gandrīz četras reizes (avots: Zemkopības ministrija). Šis pieaugums galvenokārt ir saistīts ar atbildīgu un ilgtspējīgu mežsaimniecības praksi. Ilgtspējīgas mežsaimniecības metodes ir izplatītākas nekā jebkad agrāk. Uzņēmums "Privātais Mežs" tiecas būt nozares līderis, tāpēc iet vēl tālāk. Lai cīnītos pret mežu izciršanu, SIA "Privātais Mežs" ir uzņēmies misiju iestādīt 10 jaunus kokus katra nocirstā koka vietā. Esam vienīgais mežsaimniecības uzņēmums valstī, kuram ir sava meža stādu audzētava, kas ik gadu izaudzē vairāk nekā trīs miljonus koku stādu, ļaujot mums virzīties uz mūsu mērķi ilgtspējības nodrošināšanā.

2. Mežsaimniecības bizness nav caurskatāms un mežsaimniecības uzņēmumiem nevar uzticēties: nav taisnība

Mūsdienās meža darījumu veikšana lielākoties ir droša. Lai gan vienmēr pirms jebkura līguma noslēgšanas ir vērts pārbaudīt uzņēmuma pagātni, statistiski krāpšanas iespējamība ir daudz mazāka nekā iepriekš. Informācijas pieejamība ir ļoti uzlabojusies, līdz ar to ir samazinājusies iespēja tikt apkrāptam. Lielākā daļa mežsaimniecības uzņēmumu ir atklāti attiecībā uz maksājumu struktūrām, garantijām un nodokļiem, kas rada drošu un labvēlīgu vidi gan uzņēmumam, gan zemes īpašniekiem. Pasaules Dabas Fonda aptaujātie eksperti atzīst, ka, pateicoties izmaiņām likumdošanā un uzņēmumu iepirkumu politikā, situācija ar nelegālo mežizstrādi ir būtiski uzlabojusies.

3. Mežsaimniecības darbi ir zemu apmaksāti un nepiedāvā karjeras izaugsmi: nav taisnība

Latvijā mežsaimniecība ir nozīmīga valsts tautsaimniecības nozare, kas nodrošina 19 % visa eksporta un darbavietas 10 % valsts iedzīvotāju. Tā ir ļoti konkurētspējīga nozare, kas ražo dažādus kokmateriālus un koka izstrādājumus. Nozare ir stingri reglamentēta, un valdībai ir galvenā loma cenu noteikšanā un ilgtspējīgas mežsaimniecības prakses veicināšanā, padarot to par vienu no ilgtspējīgākajiem mežsaimniecības tirgiem Eiropā. Tas nozīmē, ka ir liels pieprasījums pēc kvalificētiem darbiniekiem ar pieredzi, un viņi saņem visaugstāko atalgojumu. Tādi uzņēmumi kā SIA "Privātais Mežs" izmanto atšķirīgu pieeju, daudz ieguldot savu komandu apmācībā un sniedzot iespēju darbiniekiem augt un attīstīt savas prasmes kopā ar Latvijā visstraujāk augošo mežsaimniecības uzņēmumu.

4. Jaunajiem profesionāļiem mežsaimniecībā nav nākotnes: nav taisnība

Mežsaimniecība šobrīd piedzīvo nepieredzētu popularitātes vilni, padarot to par pievilcīgu karjeras iespēju daudziem interesentiem. Pieaugot izpratnei par ilgtspējīgu projektu nozīmi, ilgtspējīga mežsaimniecība attīstās jo īpaši strauji, tādēļ tā kļūst arvien interesantāka tiem, kas vēlas ieguldīt savu laiku un enerģiju. Ņemot vērā nozares izrāvienu, steidzami ir vajadzīgas jaunas un novatoriskas idejas un darbinieki. Neatkarīgi no tā, vai cilvēku virza aizraušanās ar vides jautājumiem vai tirgus potenciāls, šī nozare piedāvā daudzus izaugsmes un attīstības ceļus arī jauniem speciālistiem. Līdz ar to daudzi uzņēmumi meklē jaunus talantus ar svaigu skatījumu. Patiesībā SIA "Privātais mežs" komandas vidējais vecums ir nedaudz vairāk par 26 gadiem, atspoguļojot nozares pievilcību jaunās profesionāļu paaudzes vidū.

5. Mežsaimniecības uzņēmumi neinvestē jaunās tehnoloģijās vai inovācijās: nav taisnība

Lai gan daži mežsaimniecības uzņēmumi var atpalikt jaunu tehnoloģiju ieviešanā, nozare kopumā iekļauj inovācijas, padarot Latviju par vienu no ilgtspējīgākajiem mežsaimniecības tirgiem Eiropā. Saskaņā ar LIAA datiem Latvijā ir viens no augstākajiem investīciju rādītājiem Eiropā koksnē un koka izstrādājumos un konkurētspējīgākais darbaspēks (LIAA, 2020). Meža apsaimniekošana ar dronu palīdzību, robotizēta koku stādīšana, mākslīgā intelekta lietojumprogrammas un satelītattēlu izmantošana CO2 emisiju kompensāciju aprēķināšanai – mežsaimniecības nozare nepārtraukti attīstās. Uzņēmumā "Privātais Mežs" mēs apzināmies inovāciju nozīmi panākumu veicināšanā un koncentrējamies uz procesu racionalizēšanu, lai nodrošinātu maksimālu labumu mežiem un zemes īpašniekiem. Mēs sadarbojamies ar labākajām universitātēm un jaunuzņēmumiem, lai radītu un kopīgi izstrādātu efektīvākus veidus ilgtspējīgai mežu apsaimniekošanai.

SIA "Privātais Mežs" apstrīd maldīgos priekšstatus par mežsaimniecības nozari un nosaka jaunu ilgtspējas, inovāciju un darbinieku apmierinātības standartu Latvijā. Nostājoties aci pret aci ar šiem mītiem, mēs ceram iedvesmot jauno profesionāļu paaudzi pievienoties mūsu plaukstošajai nozarei un palīdzēt veidot mežsaimniecības nākotni.