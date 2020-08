Atpakaļ uz skolu: kā prātīgi iepirkties jaunajam mācību gadam

Liela daļa bērnu un jauniešu ar nepacietību gaida jaunā mācību gada sākumu, lai pēc pavasara ierobežojumiem un vasaras brīvlaika atkal atgrieztos skolās un klātienē sastaptu biedrus. Protams, tas nozīmē arī garderobes atjaunošanu, un visērtākais un drošākais iepirkšanās veids noteikti ir interneta veikalos.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Diez vai pasaulē ir kas tāds, ko tagad nebūtu iespējams iegādāties tiešsaistē. “AliExpress” var nopirkt māju (bez jokiem), bet “Amazon” jau 2020. gada pirmajā ceturksnī nopelnīja 75,5 miljardus dolāru. Lielāko daļu no tiešsaistes pārdošanas aizņem apģērbs, tāpēc šajā rakstā mēs vēlētos pievērsties jautājumiem par to, ko ņemt vērā, pērkot apģērbu internetā, kur iepirkties un kā apzināti attiekties pret tiešsaistes pirkumiem.

Sekojot mūsu padomiem un ieteikumiem, jūs nekad neatradīsiet sevi situācijā "ekspektācijas vs. realitāte".

Tiešsaistes iepirkšanās ir daudz izdevīgāka par "parasta" veikala apmeklējumu. Viena no priekšrocībām ir ētisks patēriņš: pērkot drēbes internetā, jūs rūpējaties par apkārtējo pasauli un par cilvēkiem, kuriem nepieciešama palīdzība.

Pirkt apģērbu internetā — vairākas reizes lētāk

Tiešsaistē ir milzīga konkurence, tāpēc pārdevēji cenšas padarīt cenas pievilcīgas, pat, ja tas ietekmē viņu pašu peļņu. Pateicoties tam, ka tiešsaistes tirgotāji taupa uz telpu īri un demonstrācijas stendiem, pārdevēju algām un daudz ko citu, pircējs internetā ļoti bieži redz vārdu "atlaide". Un lielākoties tā nav virtuālā atlaide "ņem divus, maksā par trim", bet patiešām izdevīgs piedāvājums. Ja atlaižu medības ir jūsu hobijs, tad, visticamāk, jau esat slēgto modes kopienu dalībnieks, piemēram, esat reģistrēts BestSecret.com modes klubā.

Nav brīnums, ka attīstītajās valstīs, kur ekonomikas stāvoklis ir augsts un stabils, iedzīvotāji jau sen vairs "nebaro" analoga tipa veikalus un pārsvarā pērk preces internetā. Ja salīdzina cenas zīmolu apģērbiem internetā ar to pašu preču cenām reālu veikalu plauktos, tad var saprast, kāpēc apģērba iegāde "pārvirzās" tiešsaistē.

Bezmaksas piegāde un preču atgriešana

Internetā var pasūtīt tik daudz preces eksemplāru, cik ir noliktavā. Ja jūs neesat pārliecināts, vai jums derēs izvēlētās drēbes, tās var pasūtīt vairākos variantos — par izmēru lielāku, par izmēru mazāku un tā tālāk. Pēc tam mājās, mierīgā gaisotnē, jūs varat visu pielaikot, apskatīt sevi tādā spogulī, kas noteikti neizkropļo jūsu figūru, un izvēlēties sev piemērotāko variantu. Visu "atlikumu" var atgriezt interneta veikalam bez maksas un tajā pat kastē, kur jūs saņēmāt sūtījumu. Pēc tam veikals (Bestsecret.com, Asos.com, Amazon.com u.c.) atmaksās jums naudu.

Izvēles daudzveidība

Tradicionālie veikali ir ierobežoti ar tirdzniecības platību, tāpēc nevar lepoties ar plašu preču sortimentu. Tiešsaistē, kā parasti, ir pretēji — var apmaldīties izvēles bagātībā. Bet, ja jūs precīzi zināt, ko vēlaties, tad labi palīdzēs filtri. Piemēram, ja vēlaties nopirkt kleitu slēgtajā atlaižu klubā Bestsecret.com, tad var precizēt meklēšanu pēc vairākiem kritērijiem — rudens kleita, mini, midi, maxi, zīmolu vai ne-zīmolu kleita un tā tālāk. Jo precīzāk fokusēta jūsu meklēšana, jo patīkamāks būs tiešsaistes iepirkšanās rezultāts.

Turklāt jūsu iepirkšanās internetā nav ierobežota ar vienu produktu kategoriju. Vienā cilnē jūs varat pasūtīt pārtiku ar piegādi uz mājām, otrajā — ledusskapi, bet trešajā — kleitu meitas pirmajai skolas dienai. Kas gan varētu jums to aizliegt?

Mazāk kārdinājumu

Mēs visi esam lasījuši, kādus mārketinga trikus izmanto tirdzniecībā. Tas ir svaigu bulciņu aromāts pārtikas preču veikalos, kas palielina siekalu izdalīšanos un liek ielikt grozā vairāk par plānoto. Tas ir enerģisks mūzikas ritms sporta veikalos, kas praktiski sola aktīvu skriešanu un jau rīt nomestus kilogramus. Tas ir īpašs apgaismojums, gaisa aromatizētāji, noteiktā veidā uzstādīti spoguļi un daudz kas cits, kas noved pie spontāniem pirkumiem.

Protams, tiešsaistes mārketologi arī cenšas izdarīt tā, lai jums, ieejot vietnē, gribētos nopirkt ne tikai šortus ar t-kreklu, bet arī cepuri ar propelleri. Tomēr interneta veikalos šo kārdinājumu ir nedaudz mazāk.

Lai izvairītos no rūgtuma sajūtas pēc spontāniem pirkumiem un iztukšota maka, daudzi izmanto paņēmienu "atlikts pirkums." Iepērkoties interneta veikalā, salieciet visu, kas jums patika, grozā un pēc tam aizveriet pārlūkprogrammu. Atgriezieties pie groza pēc dažām dienām, un, ja vēlme iegādāties šīs preces nav mazinājusies, tad spiediet pogu "Apmaksāt pasūtījumu". Visticamāk, jūs kaut ko izņemsiet no groza vai vispār neko nenopirksiet. Bet, ja veiksiet pasūtījumu, tad nebūsiet vīlušies.

Foto: Shutterstock

Apzināta iepirkšanās latviešu stilā

Patēriņa pieaugums neizbēgami izvirza jautājumu par apzinātu un rūpīgu attieksmi pret dabas resursiem. Daudzi zīmoli realizē sociāli atbildīgus projektos — piemēram, par katru nopirkto apavu pāri dāvina vēl vienu pāri bērniem no trešās pasaules valstīm vai stāda pircēja vārdā koku Madagaskarā, padarot savu klientu par labdarības akcijas līdzdalībnieku. Klientiem tas dod papildu motivāciju iepirkties tieši no šī zīmola.

Dot otru dzīvi

Latvijas pircējiem ir pietiekami daudz variantu, kā rīkoties un būt apzinātam iepirkšanās ietvaros un vispār dzīvē. Drēbes, kas joprojām ir saglabājušas labu izskatu, var atdot labdarībai. Latvijā ir daudz organizāciju, kas pieņem lietotas drēbes, lai dotu tām otru dzīvi — Sarkanais Krusts, Otra Elpa, Palīdzības siena tirdzniecības centrā "Spice" un citi.

Pārdot drēbes, kas ir apnikušas vai nenoderēja

Ja jums ir mantas, kas tikai dažas reizes uzvilktas, pavisam nepiestāv vai atvase izaugusi no pagājušās sezonas apģērba, jūs varat tās pārdot, lai atgūtu daļu no preces cenas. Visērtākais šajā procesā — to var darīt tiešsaistē. Jūs varat izmantot resursus, kā AtverSkapi.lv, lai pārdotu apģērbu vai arī kādas citas preces, kas nav vajadzīgas jums, bet varētu vēl kalpot citiem. Šādās vietnēs jums ir jāpublicē preces bildi, jāuzraksta pievilcīgs apraksts un noteikti jānosaka cena. Lai nosūtītu preci, varat izmantot pastu vai pakomātus, kas atvieglo koordināciju ar pircēju — jums pat nav jātiekas personīgi un jātērē laiks ceļam.

Ja apkopo visas prakses un mērķtiecīgi pielieto, tad iepirkšanās ekosistēma ar katru gadu kļūst arvien veselīgāka. Protams, tas neatrisinās pārprodukcijas un pārmērīgās patērētāju kultūras problēmas, bet ar maziem solīšiem var nonākt līdz apzinātāki sabiedrībai.