Atpūties no ikdienas darbiem un ķer vēju izklaides zonās

Vasara – gadalaiks, kad daudz vairāk laika gribas veltīt atpūtai, kad negribas nodarboties ar mājas uzkopšanas darbiem, kad gribas ilgāk pabūt ārā svaigā gaisā, priecāties par sauli un siltumu. Pat automobilis kļūst par nepievilcīgu, šauru un slēgtu telpu, no kuras gribas ātrāk tikt laukā.

Vasara ir sākusies, un mums ir jums divi labi jaunumi: jaunais "Xiaomi" putekļu sūcējs–robots "Xiaomi Robot Vacuum X10+", kurš uzkops mājokli jūsu vietā, un skrejritenis "Xiaomi Electric Scooter 4", ar kuru varēsiet traukties uz priekšu, ķert vēju, būt daudz mobilāks par jebkuru sastrēgumā sēdošu automobiļa vadītāju. Vēlaties, lai jūsu vasara būtu daudz krāsaināka? Noteikti iegādājieties abus šos jaunumus, un redzēsiet, cik daudz brīvības tie jums sniedz!

"Xiaomi Robot Vacuum X10+" – labi veic darbu, bezapkopes

Augstākas klases putekļu sūcējiem–robotiem nepieciešams nodrošināt mazāk apkopes, tie ne tikai sūc putekļus, bet arī mazgā grīdas, automātiski iztukšo savu putekļu tvertni, netīro ūdeni ūdens tvertnē nomaina pret tīru. Respektīvi, "Xiaomi X10+" ir bezapkopes grīdu tīrīšanas sistēma.

Sūkšanas jauda – 4000 Pa. Pietiekami liela, lai tīri izsūktu ne tikai grīdas, bet arī paklājus.

Netīrumu maisa tilpums – 2,5 litri. Robots savu putekļu tvertni šādā maisā var iztukšot aptuveni 60 reizes.

Mitras, rotējošas drānas. Labi notīra flīzes, parketu un citu grīdas segumu.

Universāla robota stacija. Uzlādē robota bateriju, iztukšo putekļu tvertni, nomaina ūdeni robota ūdens tvertnē, mazgā un žāvē drānas.

"S-Cross AI" karšu izveidošanas sistēma. Navigācijas sistēma ar kameru, dažādiem sensoriem un lāzera skeneri darbojas nevainojami: putekļu sūcējs–robots labi orientējas mājoklī, izveido precīzu tā karti.

Baterijas ietilpība – 5200 mAh. Pēc baterijas uzlādes robots darbojas līdz divām stundām.

Cena – aptuveni 800 eiro. Ir pieejami daudz dārgāki šīs pašas klases grīdu tīrīšanas roboti, kas tā arī nav parādījuši labākus darba rezultātus.

Precīzs plāns, jaudīga sūkšana, seguma atpazīšana

Man patika, ka putekļu sūcējs–robots "Xiaomi X10+" māk ātri un ļoti precīzi noskenēt mājokli – telefonā instalētajā lietotnē "Xiaomi Mi Home", varu redzēt sava mājokļa istabu plānu, mājokļa 3D skatu, plānot robota darbu.

Maza sūkšanas jauda bieži vien ir viens no galvenajiem robotu trūkumiem, tikai ne šajā gadījumā – jaudīgais un efektīvais putekļu sūcējs–robots "Xiaomi X10+" ļoti labi sūc putekļus. Patika, ka šis robots automātiski atpazīst paklājus (ne visi roboti to spēj). Uzbraucot uz paklāja, "Xiaomi X10+" atpazīst segumu, palielina sūkšanas jaudu, paceļ uz augšu grīdas tīrīšanas drānas, lai tās nesaskartos ar paklāju – nav nepieciešams lietotnē norādīt, kur ir paklājs, bet kur grīda. Gan grīdas, gan paklājus "Xiaomi X10+" izsūc lieliski, attiecībā uz to nekādu iebildumu man nav.

Tīras grīdas, sausas drānas

"Xiaomi Robot Vacuum X10+" ir divas drānas, kuras rotē ar ātrumu 180 apgr./min., turklāt lai nodrošinātu lielāku efektivitāti, mazgāšanas laikā drānas tiek piespiestas pie grīdas. Ūdens drānās var tikt dozēts atkarībā no grīdas veida: flīzēm vairāk, koka grīdām – mazāk. "Xiaomi X10+" iztīra grīdas tā, kā tas no tā tiek sagaidīts – netīrumi uz tām nepaliek, pazūd pat sakaltuši traipi.

Mazgāšanas drānas atrodas robota aizmugurē, bet tas ļauj robotam "Xiaomi Robot Vacuum X10+" vienlaikus gan sūkt putekļus, gan mazgāt grīdu. Pēc atgriešanās stacijā šis robots ne tikai izmazgā savas drānas, bet arī izžāvē tās ar karsta gaisa plūsmu.

Robota pašattīrīšanās

Robota "Xiaomi Robot Vacuum X10+" stacijā ir integrēti vairāki risinājumi: robota baterijas uzlāde, putekļu tvertnes iztukšošana, ūdens maiņa robota ūdens tvertnē, drānu mazgāšana un žāvēšana. Stacijā netīrais ūdens tiek izsūknēts atbilstošā tvertnē, bet robota ūdens tvertne tiek uzpildīta ar tīru ūdeni.

Kad darbs ir pabeigts, robots atgriežas uzlādes stacijā, iztukšo netīrā ūdens tvertni, izmazgā drānas, bet pēc tam tās izžāvē. Automātiska robota tvertņu iztukšošana taupa mūsu laiku, tāpēc konkrēti darbi (izliet netīro ūdeni, ieliet tīru, mainīt putekļu sūcēja maisu) būs jāveic ievērojami retāk. Robots pats lietotnē un ar balss komandu brīdinās, kad būs jāveic attiecīgie darbi.

Lietotne "Xiaomi Home" ļauj vadīt putekļu sūcēju–robotu, iestatīt sūkšanas un mazgāšanas darbību parametrus, reāllaikā uzraudzīt tā darbu, pārskatīt mājokļa karti, izvēlēties, kuras istabas robotam vajadzētu iztīrīt, bet kur tam nevajadzētu braukt.

Vērtējums

800 eiro vērtais "Xiaomi Robot Vacuum X10+" putekļu sūcējs–robots nav lēts, taču, salīdzinot ar dažiem citiem līdzīga līmeņa putekļu sūcējiem ar tādām pašām funkcijām, šī cena ir zemāka. "Xiaomi Robot Vacuum X10+ Plus" darbu veic labi. Efektīvi sūc jebkāda seguma grīdas un paklājus, tīri izmazgā grīdas, iztīra arī piekaltušus traipus.

Robots darbojas klusi, netraucē nodarboties ar saviem darbiem, skatīties televizoru. Skaļa ir tikai automātiskā tvertņu iztukšošana, taču tā notiek ātri.

Kamēr robots strādā, mums ir brīvs laiks, tāpēc varam nest ārā savu skrejriteni "Xiaomi Electric Scooter 4" un doties uz pilsētas centru vai parku, bet varbūt uz tuvāko dīķi vai ezeru peldēties.

"Xiaomi Electric Scooter 4" – interesants un ērts pārvietošanās līdzeklis pilsētā

Meklējot kvalitatīvu skrejriteni, kas atbilst CSN izvirzītajām prasībām, ir vērts pievērst uzmanību arī aptuveni 500 eiro vērtajam "Xiaomi Electric Scooter 4". Interesants, drošs un manevrētspējīgs, turklāt tajā pašā lietotnē "Xiaomi Home" varēsiet ne tikai mainīt skrejriteņa iestatījumus, bet arī paskatīties, ko mājoklī dara jūsu putekļu sūcējs–robots "Xiaomi Robot Vacuum X10+".

Galvenās elektriskā skrejriteņa "Xiaomi Electric Scooter 4" īpašības:

var nobraukt attālumu līdz 35 km;

maksimālais ātrums – 25 km/h;

nominālā jauda – 300 W, maksimālā – 600 W;

baterijas ietilpība – 7650 mAh;

skrejriteņa svars – 17,2 kg;

maksimālā slodze – 110 kg;

var pārvarēt nogāzes ar 16 % slīpumu.



Rāmis, ekrāns, lukturi

"Scooter 4" konstrukcijā dominē alumīnijs. Augsta līmeņa montāžas kvalitāte, attiecībā uz stabilitāti nekādu iebildumu nav. Celtspēja ir pietiekami laba – 110 kg. Krāsu gammā dominē melnie un pelēkie toņi, kā arī sarkani akcenti.

"Xiaomi Scooter 4" ir vadāms ar vienu centrālo vadības pogu, kas atrodas stūres centrā, zem informatīvā ekrāna. Nospiežot pogu, varat ieslēgt un izslēgt skrejriteni, izvēlēties braukšanas režīmu un ieslēgt vai izslēgt apgaismojumu. Ekrānā tiek rādīts ātrums, zemāk – 5 baterijas segmenti, no kuriem ikviens atbilst uzlādes līmenim 20 % apmērā.

"Xiaomi Scooter 4" ir priekšējais LED lukturis, aizmugurējais bremžu signāla lukturis (mirgo sarkanā krāsā), atstarotāji (sānos, priekšpusē un aizmugurē). Skrejritenim nav pagrieziena signāla lukturu, tāpēc par savu nodomu veikt šo manevru būs jāinformē, parādot ar roku. Priekšējais LED lukturis nodrošina spilgtu gaismas plūsmu, kas labi apgaismo ceļa daļu aptuveni līdz 17 metriem.

Vadība ar viedtālruņa starpniecību

Lai iegūtu vairāk informācijas, labāku vadības kontroli, skrejriteni "Xiaomi Scooter 4" var savienot pārī ar savu viedtālruni. Lietotnē "Xiaomi Home" būs redzams, cik daudz kilometru vēl var nobraukt, baterijas uzlādes stāvokli. Var bloķēt dzinēju un pasargāt skrejriteni, ir pastāvīga ātruma uzturēšanas funkcija. Var izvēlēties arī vienu no trim elektromotora bremzēšanas līmeņiem, bet aizmugurējo lukturi iestatīt tā, lai tas vienmēr būtu ieslēgts.

Veikls un manevrētspējīgs

"Xiaomi Scooter 4" uzņem paātrinājumu ļoti ātri, tā pagrieziena rādiuss ir vien 1,3 metri, tāpēc šis skrejritenis ir pietiekami manevrētspējīgs. Saskaņā ar "Xiaomi" sniegtajiem datiem "Scooter 4" var nobraukt līdz 35 km. Taču skrejriteņa nobraukto attālumu vajadzētu vērtēt līdzīgi kā elektromobilim: ir svarīgi, kas brauks (vai skrejriteņa lietotājs sver 100 kg vai 50 kg), kā tiks braukts (ar maksimālo ātrumu vai lēnāk – 15 km/h), kad tiks braukts (vēsā vai karstā dienā).

Stāvākas nogāzes nebūs problēma – skrejritenis "Xiaomi Scooter 4" nav jāmudina braukt ātrāk! Skrejritenim ir trīs braukšanas režīmi – tie ir redzami ekrāna augšpusē: "Gājēja" režīms – ātrums tiek ierobežots līdz 6 km/h; "Standarta" režīms – ātrums tiek ierobežots līdz 20 km/h; "Sporta" režīms – "Xiaomi Scooter 4" brauc ātrāk un sasniedz maksimālo ātrumu 25 km/h.

Riteņi un bremzes

"Xiaomi Scooter 4" riteņiem ir bezkameras 10 collu riepas, kurām vajadzētu nodrošināt labāku triecienu absorbciju, jo to diametrs ir lielāks, salīdzinot ar lielāko daļu skrejriteņu, kurus satiksiet savā ceļā. Bremžu sistēmu veido divas bremzes – aizmugurējā mehāniskā diska bremze, kurai ražotājs ir palielinājis diska diametru līdz 130 mm, un priekšējā elektromotora bremze ar bremžu antibloķēšanas sistēmu (ABS). Bremzēšanas efektivitāti izmēģināju vairākas reizes, un pret to iebildumu nav. Vienīgi robeža starp vieglu piebremzēšanu un pēkšņu bremzēšanu varētu būt lielāka.

Vērtējums

Pēc pāris simtiem ar "Xiaomi Electric Scooter 4" nobrauktiem kilometriem varu teikt, ka iespaids ir pozitīvs. Man patika dizains, stabilitāte, manevrētspēja un jauda. Skrejriteņa bremzes darbojas efektīvi. "Xiaomi Scooter 4" ir lieliski piemērots ikdienas braucieniem pilsētā, un varētu ieinteresēt tos, kuri meklē ātru un manevrētspējīgu skrejriteni un kuriem ir pietiekami ar vidēji lielu nobraucamo attālumu (atcerieties, ka, palielinoties skrejriteņa nobraucamajam attālumam, strauji pieaug arī tā cena).