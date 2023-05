Atsaucīgi farmaceiti un InternetAptieka.lv filiāle – tagad arī Mārupē

Beidzot jūtams, ka klāt vasara! Un tā ir atnākusi ar labām ziņām visiem tiem, kam ikdienas maršrutā ir Mārupes novads, jo Mārupē, Dzirnieku ielā 26 atvērta jauna InternetAptieka.lv klātienes filiāle. Tā ir pirmā InternetAptieka.lv filiāle ārpus Rīgas un tā paver jaunas iespējas visiem šīs aptiekas esošajiem un jaunajiem klientiem. Kas padarījis InternetAptieka.lv par vienu no populārākajām Latvijas interneta aptiekām, kādas priekšrocības sniedz aptieka internetā, bet kādas – aptieka klātienē? Kāpēc ir vērts InternetAptieka.lv padarīt par savu uzticamo palīgu veselības līdzekļu iegādē – par to visu lasiet šī raksta turpinājumā!

Kas padarījis InternetAptieka.lv tik populāru

Interneta aptiekas Latvijā vairojas, tomēr nav iespējams apstrīdēt to, ka InternetAptieka.lv ir vadošā un lielākā no tām, ar plašāko produktu klāstu. Turklāt, InternetAptieka.lv ir viena no pirmajam aptiekām, kas pamata darbību attīstīja tieši internetā. Fakts, ka InternetAptieka.lv ir kļuvusi par vienu no iecienītākajām Latvijas aptiekām internetā nav nekāds brīnums, jo komanda pašaizliedzīgi strādā, lai klienti saņemtu Latvijā un pasaulē pieprasītākos veselības aprūpes produktus un kosmētikas līdzekļus ar profesionāliem ieteikumiem, par labām cenām, ar iespējamu bezmaksas piegādi, turklāt – ļoti ātri. Jautāsi, cik ātri? Piemēram, veicot pasūtījumu līdz 11:00 Rīgā un pierīgā uz Latvijas pasta pakomātiem vai ar kurjeru sūtījums tiek nogādāts dažu stundu laikā! Savukārt, veicot pasūtījumu līdz 16:00, paciņa galamērķi sasniedz nākošajā dienā. Un tomēr, sasniedzot šādu augstu apkalpošanas līmeni internetā e-aptieka nonāca pie slēdziena, ka reizēm klientiem ļoti nepieciešama arī klātienes apkalpošana un tā radās arī filiāle Mārupē. Kas bija šī lēmuma pamatā?

Kādas ir klātienes aptiekas priekšrocības

Interneta aptieka sniedz mums iespējas ērti, droši un ātri iegādāties medicīnas un kosmētikas preces atrodoties mājās, birojā vai laukos. Turklāt, tā ir arī diennakts aptieka – iepirkšanos vari veikt jebkurā brīvā brīdī, pat sēžot sastrēgumā vai uzgaidāmajā telpā pie ārsta. Kāpēc tādā gadījumā nepieciešama klātienes aptieka? Pavisam vienkārši:

Klātienes aptieka sniedz personisku kontaktu. Klātienes aptiekas ļauj sazināties ar farmaceitu nepastarpināti. Daudziem cilvēkiem ir svarīgs personisks kontakts, lai saņemtu individuālu un uzticamu padomu par zāļu lietošanu vai veselības jautājumiem. Protams, InternetAptieka.lv nodrošina arī attālinātas saziņas iespējas ar farmaceitiem – viņus var sasniegt online čatā, telefoniski vai Whatsapp vietnē;

Ātra pieejamība. Ja aptieka atrodas tuvu dzīvesvietai vai darba vietai un līdzeklis ir vajadzīgs nekavējoties, klātienes aptieka viennozīmīgi ir labākā izvēle. Dodoties turp līdzekli iegūsi uzreiz, negaidot piegādi;

Pieredze un emocionāls atbalsts. Jebkura saruna var sniegt emocionālu atbalstu. Reizēm arī pāris vārdu pārmīšana sniedz gandarījumu un atvieglo trauksmi. Klātienes aptieka un atsaucīgi farmaceiti var nodrošināt šādu atbalstu, ja cilvēks ir satraukts par savu veselību un viņam vai viņai nepieciešams personiskais kontakts.

Recepšu medikamenti.

Vēl viena svarīga klātienes aptiekas priekšrocība – tajā var tūlītēji iegādāties arī ārsta izrakstītus recepšu medikamentus. Lai droši zinātu, ka nepieciešamais recepšu medikaments būs uz vietas aptiekā, iesakām sazināties ar farmaceitu WhatsApp vietnē, online čatā vai telefoniski un rezervēt to. Ja ir iespēja gaidīt piegādi, InternetAptieka.lv ārsta izrakstītus recepšu medikamentus var iegādāties arī attālināti, pirms tam sazinoties ar farmaceitu un identificējoties.

Laipni gaidām InternetAptieka.lv Mārupes filiālē

Jau daudzus gadus InternetAptieka.lv ir pieejama internetā un klātienē Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 8 un Dzelzavas ielā 120M. Kopš šī pavasara ikkatrs ir laipni aicināts uz InternetAptieka.lv filiāli arī Mārupē Dzirnieku ielā 26. Ja vēlies sazināties ar atsaucīgajiem Mārupes farmaceitiem telefoniski, zvani 20209252. Aptiekas darba laiks ir darba dienās no 9:00-18:00. Taču atceries, ka internetā šī e-aptieka vienmēr ir atvērta un gaida apmeklētājus, joprojām piedāvājot laipnu apkalpošanu, labas cenas un ātru piegādi. Uz tikšanos Mārupē!