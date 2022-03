Attālinātas apmācības autoskolā: kā izvēlēties pareizo autoskolu

Autovadītāju apliecība kļūst ne tikai par patīkamu bonusu, bet arī par nepieciešamību, jo Covid-19 saslimstības rādītājs valstī joprojām ir augsts, un pārvietoties ar privāto automašīnu kļūst arvien drošāk. Lai apmācību process noritētu droši, autoskola "Credo Autoprieks" piedāvā attālinātās (e-vides) apmācības, kas ir moderns un ērts formāts. Tas ļauj kursantiem ietaupīt daudz laika, pūļu un naudas. Protams, jāiziet arī praktiskās nodarbības kopā ar instruktoru.

Ja šobrīd meklējat autoskolu un vēlaties iegūt autovadītāja apliecību, tad šis raksts ir domāts Jums. Šajā rakstā tiks pastāstīts par to, kam jāpievērš uzmanība, izvēloties autoskolu un kā notiek attālinātas nodarbības šodien.

Kas tad ir attālinātas apmācības?

Tie, kuri vēlas iegūt B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecību, var apgūt teorētisko daļu e-vidē caur platformu macam.lv. Tas ir ļoti ērts un moderns veids cilvēkiem, kuri vēlas mācīties, taču ir sarežģīti piedalīties teorijas nodarbībās autoskolas organizētajos laikos.

macam.lv ir vienīgā CSDD akreditētā šāda veida platforma. Reģistrējoties teorijas apmācībām e-vidē, dalībnieki no 11 obligātajām teorijas nodarbībām astoņas nodarbības apgūst e-vidē, savukārt trīs pēdējās nodarbības – klātienē. Platformā ir pieejami mācību materiāli – video, prezentācijas, testi. Galvenais ieguvums – teoriju var apgūt sev ērtā laikā un tempā un, ja ir vēlme, mācību vielu var atkārtot. Tagad laiks var pielāgoties tev, nevis tu laikam!

Pārējām kategorijām (A, BE, C, CE/DE, D, 95.kods) nodarbības notiek klātienē. "Credo Autoprieks" piedāvā attālinātās apmācības jau no 2021. gada jūnija. Šajā periodā autoskolai bija pietiekami daudz laika, lai izprastu kursantu vēlmes un pielāgotu apmācības. Tādēļ viss process ir maksimāli efektīvs.

Izvēlieties sev ērtāko apmācību veidu!

Tomēr attālinātas apmācības nevar derēt pilnīgi visiem. Autoskolā "Credo Autoprieks" ir arī liels klātienes grupu piedāvājums, jebkuram kursantam tiks piedāvāts piemērotākais variants.

Klātienes apmācības tiek organizētas darbadienās vai brīvdienās gan no rītiem, gan vakaros, pie pasniedzējiem, kuriem ir vairāku gadu pieredze un kuri spēs iemācīt Jums ceļa satiksmes noteikumus, zīmes, drošību un tehnisko informāciju.

Neatkarīgi no izvēlētā apmācību veida, autoskolas teorijas eksāmens tiek kārtots tiešsaistē.

Izvēlieties sev ērtāko un mācieties kopā ar pieredzējušiem pasniedzējiem.

Svarīgi punkti, izvēloties autoskolu

Mūsdienās autoskolām ir nepieciešams nepārtraukti modernizēties un iet līdzi laikam, lai tās atbilstu visām prasībām un standartiem. Svarīgi punkti, izvēloties autoskolu, ir:

modernas mācību metodes un viss nepieciešamais attālinātām apmācībām;

augsti kvalificēti pasniedzēji un braukšanas instruktori;

mūsdienu standartiem atbilstošs mācību kabinets un mācību laukumu tehniskais aprīkojums;

spēja vadīt apmācības dažādām kategorijām.

Autoskolas pasniedzējiem, protams, jābūt augsti kvalificētiem un ar visām nepieciešamajām zināšanām, kā arī braukšanas instruktoram jābūt īstam profesionālim savā jomā.

"Credo Autoprieks" – lielākā, progresīvākā un izdevīgākā autoskola Latvijā

Kopš 2014. gada ir apvienojušās divas lielākās Latvijas autoskolas – "Credo" un "Autoprieks", veidojot aliansi un strādājot vienā virzienā. "Credo Autoprieks" direktore Aleksandra Rapoporta stāsta: "Cilvēkiem, kas vēlas iegūt braukšanas tiesības, viens no galvenajiem izvēles kritērijiem bieži ir nevis autoskola, bet teorijas pasniedzēji un braukšanas instruktori, par kuriem dzirdētas labas atsauksmes".

Daudzi "Credo Autoprieks" audzēkņi autoskolā nonāk tieši šādā ceļā – piesakoties pie labākajiem pasniedzējiem un braukšanas instruktoriem. Autoskolā ir patstāvīgs piedāvājums – Labākās cenas garantija, tādējādi piedāvājot kursantam izdevīgāku cenu. Autoskolai ir filiāles visās Latvijas lielākajās pilsētās, kursu dalībniekiem braukšanas apmācības ar instruktoru notiek pilsētās vai rajonos, kur ir visērtāk, tuvāk dzīves vietai.

Pie mums strādā pasniedzēji ar atbilstošu sagatavotības līmeni un nepieciešamajiem mācību materiāliem. Visi mācību materiāli ir sagrupēti pa tēmām, lai būtu vieglāk apgūt un pielietot praksē.

Vairāk informācijas: credoautoprieks.lv, pa telefonu: 67220800 / 22335533 vai pa e-pastu: info@credoautoprieks.lv.