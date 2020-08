Atvaļinājums Lietuvā: piedzīvojumu netrūks pat drūmā dienā

Turpinoties vasarai, tā vien gribas ar visu ģimeni izrauties no mājām un palutināt sevi ar izsapņotu atvaļinājumu, tomēr tāli braucieni uz ārzemēm ir aizvien ir grūti iedomājami, tāpēc daudzas ģimenes izvēles atpūtu un izklaides Lietuvā. Lielisks brīvdienu galamērķis ir netālu no jūras esošā Radaiļu muiža (Radailių dvaras), kurā atrodas Dino parks – tur nodarbi, jaunus piedzīvojumus un prieku atradīs gan pieaugušie, gan mazie.

"Lielākā vērtība ir ģimene, tāpēc droši vien daudz piekritīs, ka labākais laiks ir tas, kas pavadīts kopā ar tuviniekiem. Uz šīm vērtībām balstīts arī netālu no Klaipēdas dabas bagātīgi apveltītā novadā esošais Dino parks un Radaiļu muiža, kas paredzēti saturīgām visas ģimenes brīvdienām," saka izklaides un atpūtas kompleksa vadītājs Andrjus Aušra.

Dino parkā – jautrība dienas garumā

Ja, dodoties uz piejūru, vienmēr ceram uz saulainām dienām, tad negaidīti apmācies laiks var sabojāt brīvdienu noskaņu. Taču pirms katras vasaras sezonas atjaunotais Dino parks ir iespēja pat drūmu dienu pārvērst par aktīvu atpūtu, izklaidēm un jaunu atklājumu pilnu piedzīvojumu.

Emuāra "Cukura jēriņš" (Cukrinis avinėlis) dibinātāja Berta Garucke, kas uz Dino parku ar vīru un meitiņu dodas jau ne pirmo gadu, saka, ka brīvdienas šajā izklaides un atpūtas kompleksā viņas ģimenei jau kļūst par tradīciju.

"Vēl līdz šim atceros mūsu pirmo apmeklējumu – mazā par Dino parku pēc tam runāja vēl pusgadu. Kad pienāca nākamā vasara, viens no pirmajiem plāniem bija tur atgriezties. Šogad šeit atpūtāmies jūnijā, bet plānos ir vēl viens izbrauciens, jo vienmēr ir ļoti patīkami un jautri šeit atgriezties. Mums šī vieta ir viena no labākajām ģimenes vietām Lietuvā, kurā var ne tikai patīkami pavadīt laiku, bet arī lieliski atpūsties," saka Garucke.

Kā jau var saprast no nosaukuma, Dino parka tematika ir varenie aizvēsturiskie reptiļi, kas vēl aizvien izraisa interesi, bet reizēm arī šermuļus, taču vienaldzīgo noteikti nav. Ieradušies parkā, atradīsiet šeit kustīgus un rēcošus 52 dažādu sugu dinozaurus, ko var apskatīt tuvumā, nofotografēties ar tiem un izlasīt to vēsturi.

Taču parks nebeidzas tikai ar šiem no pagātnes nākušajiem dzīvniekiem. Astoņu hektāru plašajā teritorijā varēsiet atrast arī daudzas citas izklaides un atrakcijas, kuru izmēģināšanai vajadzēs gana daudz laika.

"Dino parkā cenšamies izbaudīt visas izklaides – to parkā ir patiešām daudz, tāpēc, lai izbaudītu laiku parkā, vajadzīga visa diena. Karuseļi, greizo spoguļu labirinti, batuti, dzīvnieciņi, rūķīšu pilsētiņa, virvju trases kokos un citas izklaides ir lieliski piemērotas visiem ģimenes locekļiem, tāpēc garlaikoties tiešām nav laika," iespaidos dalās emuāra "Cukura jēriņš" autore.

Viens no lielākajiem Dino parka jaunumiem – virvju trases mazajiem tarzāniem un tarzānēm, bet vēl tur darbojas arī mini zooloģiskais dārzs, kurā var iepazīties ar trusīšiem, kaziņām un pat alpakām. Dzīvniekus var paglaudīt un pabarot ar speciālo barību no automāta.

"Visas izklaides ir lieliski pārdomātas, tāpēc interesanti ir ne tikai mazajiem, bet arī pieaugušajiem – katrs var atrast ne vienu vien izklaidi, ko vēlēsies izmēģināt vairākkārt. Bet lieliskākais ir tas, ka, nopērkot dienas biļeti, visas atrakcijas var baudīt, cik reižu vien gribas," stāsta Garucke.

Izklaides un miera oāze

Ja vienā dienā izmēģināt visas Dino parka izklaides nepaspēsiet, skumt nav vērts. Pavisam blakus esošā Radaiļu muiža parūpēsies ar atpūtnieku naktsmītni un ēdināšanu. Atpūtnieki, kas ieradušies muižā, var izvēlēties piemērotāko naktsmītnes piedāvājumu: mājīgus ekonomiskās klases apartamentus vai iespēju apmesties greznā villā, pa kuras logiem paveras lieliski skati: simtgadīgu ozolu mežs un dīķis ar privātu salu.

"Jāsaka, ka tā ir lieliska vieta atpūtai, jo viss nepieciešamais ir vienkopus: lieliskas istabas ar plašiem balkoniem vai terasēm, baseini, restorāns, rotaļu laukums, grili un citas ērtības," stāsta emuāru autore, kas paviesojusies Radaiļu muižā.

Aktīvākas atpūtas cienītāji muižas teritorijā tādu patiešām atradīs: āra trenažieri, futbola un basketbola laukumi, batuts, šūpoles un milzīgs bērnu rotaļu laukums, kurā mazie varēs ne tikai spēlēties, bet arī atrast jaunus draugus.

Pēc baseiniem, masāžas un citām izklaidēm noteikti būsiet izsalkuši, bet nebūs jālauza galva par to, kur paēst. Pat lielākie gardēži šeit atradīs sev piemērotu garšu.

"Viesošanās laikā restorānā gan brokastojām, gan pusdienojām un vakariņojām. Ēdiena izvēle ir patiešām lieliska," saka Garucke.

"Domāju, ka katrs šeit atradīs visu atpūtai nepieciešamo. Bērniem gan Dino parkā, gan pašā Radaiļu muižā netrūkst piedzīvojumu un jautru atklājumu – izvēloties atpūtu ar bērniem, tas bieži vien ir viens no svarīgākajiem aspektiem. Šeit tiešām nebūs daudz jādomā, ko darīt un kā ieinteresēt bērnu – atklājumi un piedzīvojumi gaida aiz katra stūra. Reizēm viss, kas nepieciešams, ir īsa vienas vai dažu dienu atpūta no ikdienas, bet to šeit tiešām var atrast," nešaubās Garucke.

Radaiļu muižas un Dino parka izklaides un atpūtas komplekss gatavo arī īpašos piedāvājumus, bet šogad plāno pārsteigt arī mediķus un viņu ģimenes.