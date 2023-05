Auto, ar kuru braukt ir kaifs: Ceriņu pāris testē 'Nissan ARIYA'

"Nissan" pirmais sērijveida 100% elektriskais krosovers "ARIYA" sevi jau pierādījis kā daudzsološu, komfortablu un stilīgu ģimenes auto. Šī modeļa funkcionalitāti novērtē arī radošo personību pāris Lelde un Aivis Ceriņi, kam automašīnas izvēlē viens no būtiskākajiem rādītājiem ir tās ietilpība.

Aivja un Leldes ikdiena ir ļoti dinamiska un piesātināta ar dažādiem projektiem un filmēšanām. Profesionālie pienākumi un karjeras izaicinājumi tiek apvienoti ar divu mazu bērnu audzināšanu, un šādā dzīves modelī bez automašīnas neiztikt. Jau četrus mēnešus abi pārmaiņus ikdienā pārvietojas ar "Nissan ARIYA". Elegants dizains, viegla un saprotama vadības sistēma, ņiprs motors, ietilpīgs bagāžas nodalījums un komforts – tā pāris vārdos Ceriņu ģimene raksturo "ARIYA".

"Šis auto viennozīmīgi izceļas ar elegantu dizainu gan interjerā, gan eksterjerā. No draugiem dzirdam komentārus, ka auto izskatās dārgāks, nekā ir patiesībā. Paskatoties piedāvājuma katalogu, var viegli secināt, ka jau bāzes modelis ir "piepakots" ar ļoti daudzām "fīčām", kas citiem auto būtu jāņem klāt par papildu samaksu. Leldei visvairāk patīk auto gabarītu gaismu līnija aizmugures daļā, kas īpaši izceļas vakara krēslā," stāsta Aivis.

Aivis uzskata, ka viens no "ARIYA" interjera redzamākajiem un izteiksmīgākajiem akcentiem ir vadības panelis, kas ir veidots plūdenā līnijā. Savukārt LED lampiņu josla, kas sniedzas pa visu auto salonu, un grīdas apgaismojums dizainam piešķir futūristisku noti. Tikmēr Lelde izceļ velūra paneļa virsmu un komfortablos sēdekļus. Abi ir pārliecināti – "ARIYA" interjers ir gaumīgs un moderns.

Gan Aivis, gan Lelde augstu vērtē auto vadības sistēmu, kas, viņuprāt, ir saprotama un vienkārša, jo visi rīki ir izkārtoti ļoti loģiski. Tādējādi, iekāpjot auto, nerodas sajūta, ka mašīna ir pavisam sveša un nezināma. Savukārt ziemā abi ļoti novērtēja iespēju autonomo apsildi iedarbināt attālināti ar "NissanConnect Services" lietotnes starpniecību, kamēr auto vēl lādējas, tādējādi uzlabojot komfortu un optimizējot nobraucamo attālumu. Aplikācijā var apskatīt auto atrašanās vietu, nobraukumu, pārbaudīt, vai auto durvis ir aizslēgtas, atslēgt un aizslēgt tās no attāluma un veikt citas funkcijas.

"Būtībā visu var izdarīt ar aplikācijas palīdzību. Pirmo reizi dzīvē pat izmantojām auto meklēšanas funkciju, jo pēc ceļojuma nevarējām lidostas stāvlaukumā atrast savu auto. Iepriekš par šādu ekstru mēdzām pajokot, ka jābūt īpaši nekoordinētam, lai to lietotu, bet izrādījās ļoti vērtīgs un ērts rīks," piebilst Aivis.

Vērtējot praktisko pusi, "Nissan ARIYA" pārsteigusi pāri ar bagāžas nodalījuma plašo ietilpību. Tajā pieticis vietas visam – ratiem, skrejriteņiem un personīgajām mantām. "Tas, ko apskatnieki saka par bagāžas nodalījuma litrāžu, komplimentējot ietilpībai, ir pilnīgi patiesi!" apstiprina Aivis. Divu bērnu vecāki secinājuši, ka arī auto aizmugurējais sēdeklis ir gana plašs – tajā pietiek vietas diviem bērnu autokrēsliņiem un nepieciešamības gadījumā atradīsies vieta arī trešajam pasažierim.

"Nissan ARIYA" ir 100% elektrisks krosovers. Ar vienu pilnu uzlādi iespējams nobraukt līdz pat 536 kilometriem, un tā ir pieejama ar 63 kWh vai 87 kWh akumulatoru, kā arī papildus priekšpiedziņai ir pieejama arī "e-4ORCE" – divu motoru pilnpiedziņas versija. Lai gan sabiedrībā joprojām izplatīti ir dažādi mīti un aizspriedumi par elektromobilitāti, Aivis elektroauto uzlādi salīdzina ar ūdens uzvārīšanu elektriskajā tējkannā.

"Jā, nepieciešama nedaudz lielāka plānošana, taču pierādīts, ka vidēji dienā autovadītājs mēro mazāk nekā 100 kilometru, tātad elektroauto jālādē ik pēc pāris dienām. Arī mums pašiem garāki izbraucieni ir tikai brīvdienās, un tad ieplānot vienu pastaigu pauzi, kamēr auto uzlādējas, nav īpaši sarežģīti," saka Aivis.

Būtisks secinājums, pie kura nonācis Ceriņu pāris, – ir vērts iegādāties elektroauto, ja ir iespēja to lādēt pašam mājās vai darbā, jo publiskās uzlādes stacijas ir dārgākas, savukārt "e-mobi" tīkls šobrīd nav vēl līdz galam sakārtots. Arī Lelde un Aivis "ARIYA" lādē savas mājas pagalmā.

"Daudzdzīvokļu mājas pagalmā uzstādījām "Wallbox" uzlādes staciju ar atsevišķu pieslēgumu mūsu dzīvokļa skaitītājam. Tas bija ne tikai loģisks, bet arī ļoti svarīgs lēmums. "NissanConnect Services" lietotnē esam ieprogrammējuši, ka uzlāde sākas pēc pusnakts, kad elektrības cena biržā ir viszemākā. Nedēļas nogalē parasti kāds no mums dodas uz pasākumu vadīšanām vai arī braucam uz lauku mājām. Līdz šim tālākais attālums, ko esam mērojuši ar elektroauto no Rīgas, bijis līdz Ludzai. To var izdarīt bez uzlādes, kas ir kolosāli! Interesanti, ka tas ir bijis arī līdz šim mūsu lētākais brauciens tajā virzienā, jo uzlādi veicām mājās," stāsta Aivis.

Elektroauto kopumā izceļas ar savu dinamiku, jo griezes moments ir pavisam cits. Tai pat laikā auto salonā ir relaksējošs klusums. "ARIYA" ir visnotaļ "nikna" pat standarta braukšanas režīmā. Savukārt, izmantojot "sport" režīmu, tā kļūst vēl "cietāka", it kā pieplokot pie ceļa seguma. "Futūristisks dizains apvienojumā ar funkcionālām tehnoloģijām. Katru dienu izbaudu pārvietošanos ar šo auto," pauž Aivis.

"Braukt ar elektroauto Rīgas ielās ir īsts kaifs! Bezmaksas stāvvietas un autobusu joslu izmantošana ir milzīgs ieguvums," rezumē Lelde.