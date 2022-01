'AVER Brokerage' – vienīgā franšīze Latvijā, nekustamā īpašuma starpniecības jomā

"AVER" ir arī vienīgā nekustamo īpašumu aģentūra Latvijā, kura skaidri nodefinējusi, ka strādā īpašuma pārdevēja interesēs, lai palīdzētu klientiem ātrāk un izdevīgāk pārdot dzīvokli, māju vai zemi. Uzņēmums tirgū ir kopš 2017. gada un katru gadu aug divas līdz trīs reizes gan apgrozījuma, gan aģentu skaita ziņā. Vadības komandai ir vairāk nekā 10 gadu pieredze nekustamo īpašumu jomā. 2019. gadā "AVER Brokerage" komandā darbojās vien deviņi aģenti, bet pašlaik uzņēmumā ir 35 sertificēti un starpnieku reģistrā reģistrēti aģenti, kuri strādā visā Latvijā, noslēdzot vairāk nekā 250 darījumus gadā. Mēs turpinām augt ar mērķtiecīgiem un uz panākumiem vērstiem cilvēkiem ar augstām ambīcijām. Šobrīd "AVER" filiāles atrodas Rīgā, Liepājā, Daugavpilī un Saldū. 2022. gadā tiek plānots atvērt filiāles Jūrmalā, Siguldā un Cēsīs.

Kas ir franšīze?

Franšīze ir biznesa modelis, kuru organizācija var pieņemt kā stratēģiju uzņēmējdarbības paplašināšanai. Kad tas tiek īstenots, franšīzes devējs licencē savas zināšanas, procedūras, intelektuālo īpašumu, uzņēmējdarbības modeli, zīmolu un tiesības pārdot franšīzes ņēmējam savas firmas produktus un pakalpojumus. Savukārt franšīzes ņēmējs maksā noteiktu atlīdzību un piekrīt ievērot zināmas saistības, kas parasti tiek noteiktas franšīzes līgumā.

Franšīzes devējam šādas sistēmas izmantošana ir uzņēmējdarbības stratēģija, salīdzinot ar paplašināšanos, kad tiek atvērtas korporatīvās tirdzniecības, pakalpojumu vietas vai "ķēdes veikali". Franšīzes ņēmējam šādas biznesa sistēmas pieņemšana, preču un pakalpojumu pārdošanai, un izplatīšanai, samazina kapitāla ieguldījumu un atbildības risku.

Franšīze nav vienlīdzīga partnerība, jo franšīzes ņēmējs atrodas franšīzes devēja daļējā pakļautībā. Taču, ja šī sadarbība ir veiksmīga un ir nodrošināta caurskatāmība, ir labvēlīgi tiesiskie aspekti, finanšu līdzekļi u.c., franšīze ir izdevīga gan franšīzes devējam, gan ņēmējam.

"AVER Brokerage" franšīzes izveidošanas iemesli ir vairāki:

Lai paceltu starpniecības pakalpojuma sniegšanas līmeni Latvijā; Lai aģentiem, kuri izlēmuši uzsākt savu biznesu sniegu visu nepieciešamo, lai izveidotu efektīvu, pelnošu un augošu biznesu; Lai "AVER" uzņēmuma līderiem dotu iespēju sevi attīstīt kā uzņēmējiem.

2021. gadā franšīzes līgumus ir noslēguši trīs franšīzes ņēmēji. Divi no tiem ir "AVER" līderi, kuri ir uzsākuši patstāvīgu biznesu, savukārt, trešais ir uzņēmums SIA "Trusted Latvija", kas izlēma pievienoties mums, lai straujāk augtu un attīstītu savu uzņēmumu.

Kādēļ pašreizējie franšīzes ņēmēji izvēlējās iegādāties franšīzi?

Viens no franšīzes ņēmējiem, Ritvars, sākotnēji vairāk kā trīs gadus bija veiksmīgs "AVER" aģents, savukārt divus gadus strādāja par komandas līderi, apmācot jaunos aģentus. Ar laiku viņš saprata, ka vēlas spert nākamo soli – izveidot pašam savu uzņēmumu. Ritvars stāsta:

"Tā ir cita atbildība, nākamais solis uz priekšu. Kad viens mērķis ir sasniegts, ir jāiet uz nākamo. Mērķis ir izaudzēt tik pat lielu vai pat lielāku uzņēmumu par pašreizējo standarta "AVER", darbinieku un apgrozījuma ziņā. Es patiesi ticu, ka to izdarīšu. Tas, ko cilvēki iegūst, iegādājoties franšīzi, ir viena no labākajām, strukturētākajām apmācībām. Tas ļoti palīdz uzņēmējdarbības uzsākšanai un tam, lai uzņēmums veiksmīgi strādātu. Ir iedots tik labs pamats, kāds nav nevienam citam uzņēmumam Latvijā, kas saistīts ar īpašumiem. Papildus vēl iegūsti lielisku mentoringu, kā arī "AVER" vārdu, kas ir jau iekarojis savu vietu tirgū un kļūst arvien atpazīstamāks. Priekš manis personīgi ieguvums ir arī tas, ka es varu pašrealizēties un izpildīt to, ko es esmu gribējis – izveidot veiksmīgu uzņēmumu."

Savukārt Oskars redz un jūt vienotu mērķu un dzīves filozofiju ar uzņēmuma vadību, tāpēc neesot bijis ilgi jādomā, kad uzņēmuma vadītājs Deivids Barons uzrunājis par iespēju iegādāties Kurzemes franšīzi. Viņš stāsta:

"Esmu gatavs pieņemt dažādus izaicinājumus savā dzīvē, metoties nezināmajā ar pilnu krūti. "AVER" biju jau pārbaudījis, darbojoties kā nekustamo īpašumu aģents vairākus gadus, kad uzņēmuma vadītājs Deivids Barons uzrunāja mani par iespēju iegādāties Kurzemes franšīzi. Ilgi nedomājot, teicu jā. Iegādājoties franšīzi, iegūsti ļoti daudz, bet, ja kļūt par vadītāju nav tavs aicinājums, tad iegūt lielisku pieredzi un zināšanas vari pievienojoties mums kā nekustamo īpašumu aģents."AVER" ir parūpējies par lieliski izstrādātu apmācību sistēmu, lai ikviens, kam ir vēlēšanās un pareizā attieksme, spētu apgūt visu, kas nepieciešams, lai veiksmīgi darbotos kā nekustamo īpašumu aģents. Mēs esam kā liela ģimene, kas uztraucas un rūpējas viens par otru, un ar katru franšīzi mēs paplašināmies un kļūstam stiprāki. Komandā ir spēks un kopā mēs varam vairāk, nekā vienatnē!"

Ilze pārstāv "SIA Trusted Latvija" uzņēmumu, kurš nesen ir nolēmis pievienoties "AVER Brokerage", lai uzņēmums spētu sasniegt jaunas virsotnes.

"Bija ļoti liela vēlme augt un attīstīties, strādāt vēl labāk un profesionālāk. Lai arī klienti bija apmierināti, mēs paši zinājām, ka var labāk. Pievienošanās "Aver Brokerage" deva šādu iespēju, tāpēc tas likās pavisam loģisks solis. Mazs uzņēmums var izdarīt savu darbu tikai līdz noteiktai robežai, tomēr savienība ar tirgū spēcīgu un strauji augušo kompāniju paver pavisam citas, daudz labākas iespējas. Patiesībā bijām pārsteigti, cik ļoti "AVER" aģenti iedziļinās katrā darījumā. Cik ļoti visa sistēma ir atstrādāta līdz pēdējam sīkumam, lai sasniegtu labākos rezultātus. Katrai darbībai seko nākamais solis, nav nejaušības principa, tikai profesionalitāte augstākajā līmenī," dalās Ilze.

Franšīzes iegāde nāk kopā ar dažādām priekšrocībām:

Atpazīstamība tirgū un uzticamība;

Pieredze apkalpojot projektu attīstītājus;

CRM;

Biznesa vadības sistēma;

ISO 9001 kvalitātes vadības standarts;

"Brandbook";

Aģentu apmācību un eksaminēšanas sistēma;

Pārdošanas vadītāju apmācību sistēma;

Iekšējās kontroles sistēma KYC;

Uzņēmuma privātuma politika;

Iekšējā datu apstrādes politika;

Advokātu sagatavoti pirkumu līgumi, rokasnaudas līgumi, pieņemšanas, nodošanas akti, īres līgumi (LV, RU, ENG valodās un dzīvokļiem, mājām, zemēm, telpām utt.);

Sadarbības līgumi ar aģentiem;

E-pastu datubāze ar uzņēmumiem, individuāliem klientiem, starpniekiem;

ADIFY.lv admin pieeja;

FB grupas NĪ ap 210k biedru;

Mārketinga sistēma.

"AVER" piekopj arī jaunu tradīciju, kas ir saistīta ar franšīzēm. Katru reizi, kad pievienojas kāds franšīzes ņēmējs, tiek organizēta labdarības akcija vietā, kur tā tiek atvērta. Šogad tā tika veikta Liepājā, ziedojot "Ballistic Boxing club" inventāra iegādei. Savukārt, atverot filiāli Saldū, "AVER" sāk atbalstīt Saldus basketbola klubu, vēlamies atbalstīt jaunos un esošos Latvijas sportistus. Nākotnē tiek plānots atbalstīt arī citus sporta veidus un sporta klubus.

Jebkura veiksmīga uzņēmuma panākumu atslēga ir apmierināti klienti, kuri vēlas atgriezties. Tieši tādēļ "AVER" lielākais fokuss ir klienti. Šī iemesla dēļ, aicinām arī Jūs atbalstīt jaunos uzņēmējus, izmantojot "AVER" pakalpojumus, un iesakot tos arī draugiem, radiem un paziņām. Mēs darīsim visu, lai jūs saņemtu, ko vēlējāties un būtu apmierināti ar gala rezultātu!