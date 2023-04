Baltijā lielākais zinātnes centrs AHHAA izstrādā web lietotni apmeklētāju ērtībām

Tartu atrodas Igaunijā un Baltijas valstīs lielākais zinātnes centrs AHHAA, kas ir iemīļots gan bērnu, gan pieaugušo vidū, jo iedrošina zinātni atklāt kopā un ar prieku. Lai aizraujošais ceļojums zinātnē būtu vēl patīkamāks un vienkāršāks, AHHAA ir radījis web lietotni, kurā varēs nopirkt biļetes, dalīties ar jautrākajiem apmeklējuma momentiem un izmantot sadarbības partneru piedāvātās iespējas ar atlaidi. Seko līdzi informācijai un jau aprīlī iegādājies biļeti lietotnē!

"Inovācijas ir viena no AHHAA centra iezīmēm un arī aplikācija "Mana AHHAA pieredze" ir izstrādāta, lai tuvinātu zinātnes centru klientu apkalpošanas nākotnei. Lietotne palīdzēs ne tikai mazināt savstarpējo kontaktēšanos, ierobežojot vīrusu izplatību, bet arī saīsinās biļešu rindas un atvieglos autostāvvietas atrašanu, palielinot klientu apmeklējuma laiku un apmierinātību. Turklāt tā būs iespēja fiksēt un dalīties ar labākajiem apmeklējuma momentiem," stāsta AHHAA valdes locekle Pilvi Koļka (Pilvi Kolk).

Apmeklētāju ērtībai

Web lietotne ir izstrādāta ar domu, ka to nevajadzēs lejupielādēt viedtālrunī, tādējādi neapgrūtinot lietotāju ar liekām darbībām. Tas būs tieši tik vienkārši – piereģistrējies mājaslapā, nopērc biļeti, noskenē to pie ieejas, apmaini pret aproci un izbaudi centra piedāvātās iespējas.

Padomāts ir arī par apmeklētājiem ar auto – ievadot lietotnē automašīnas numuru, tas tiks automātiski noskenēts, barjera pati atvērsies un aizvērsies gan iebraucot, gan izbraucot no autostāvvietas.

Dalies ar labākajiem momentiem!

Automātiski varēs ne tikai iebraukt stāvvietā, bet arī dalīties ar saviem spilgtākajiem iespaidiem, jo zinātnes centrā uzņemtās fotogrāfijas un video augšupielādēsies lietotnē, dodot iespēju ar tiem uzreiz dalīties arī savos sociālajos tīklos. Un, ja vēlies, lai tavu apmeklējumu pamana, lieto mirkļbirkas #MyAHHAA un #mansAHHAA.

Izmanto izdevīgi!

Zinātnes centra web lietotnē līdz pat novembra beigām biļetes varēs iegādāties ar 15% atlaidi. Bet tas vēl nav viss! Lietotnes lietotājiem būs iespēja izbaudīt arī AHHAA centra partneru piedāvātās iespējas par zemākām cenām. Ja Tartu plāno apmeklēt "Aura" akvaparku, "VSpa", Igauņu tautas muzeju, Ledus laikmeta centru, Igaunijas sporta un olimpisko muzeju, Apgriezto māju "Targurpidi Maja" vai restorānus "Vapiano", "Ränduri pubi" u. c., skati aplikācijā esošos piedāvājumus un izmanto tos, parādot lietotni apmeklējuma vietā!

Brauc ar ģimeni, draugiem, vai lielākā kompānijā

Lai gan lietotnē varēs iegādāties tikai individuālās, ģimenes un planetārija biļetes, aicināti uz zinātnes centru ir visi – arī lielākas grupas un klases, jo aizraujoši laiku varēs pavadīt ikviens! Ģimenes ar bērniem laiku izzinoši kopā var pavadīt planetārija šovos lidojot visumā un dodoties astronautiem pa pēdām. Savukārt skolas un bērnudārzi vai pieteikt dalību dažādās radošajās darbnīcās, kur varēs paši attīstīt savas inženieru un biologu prasmes.

AHHAA zinātnes centra galvenais mērķis ir iepazīstināt ar zinātni un iedrošināt to atklāt ar prieku. Šobrīd AHHAA pasākumus ir apmeklējuši jau vairāk nekā divi miljoni cilvēku un arī šobrīd tajā ir trīs patstāvīgās izstādes – Dabas zāle, kur iepazīt skudru un cāļu ikdienas aktivitātes, aplūkot eksotiskas zivis un jūras zirdziņus, foajē, kur ceļot spoguļu labirintā, likt burtu puzles, aplūkot sevi greizajos spoguļos un risināt dažādus atjautības uzdevumus, kā arī tehnoloģiju zāle, kur ar riteni pa trosi pārbraukt pāri zālei, nobildēties ar plīstošu balonu un izpētīt mājas elektroierīces no iekšpuses. Savukārt tiem, kuriem interesē anatomija, noteikti jāredz Tartu Universitātes medicīnas kolekcija – tajā var aplūkot veselus orgānus, preparātus ar dažādu slimību parādībām un pat eksponātu no 1803. gada!

Bet tiem, kuri vēlas uzzināt vairāk par smadzeņu darbību, līdz 1.maijam vēl var paspēt apmeklēt izstādi "Ahā, smadzenes", kura tapusi sadarbībā ar zinātnes centru "Heureka" un Somijas Smadzeņu apvienību. Savukārt no 20. maija to nomainīs sensacionāla sajūtu izstāde, kurā varēs stimulēt maņas ar elektriskām dzirkstelēm, skaņu tornado, karstām, aukstām un savvaļas smaržām u. c. aizraujošos veidos.

Interneta lietotnes izstrādi finansēja Eiropas Reģionālās attīstības fonds kā daļu no Eiropas Savienības atbildes reakcijas uz Covid-19 pandēmiju.

Vairāk informāciju meklē: www.ahhaa.ee/lv

