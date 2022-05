Baltijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 'SME Finance' jau aizdevis 1 miljardu eiro

Finanšu tehnoloģiju uzņēmums "SME Finance", kas dibināts tikai pirms sešiem gadiem, kopš uzņēmuma darbības sākuma mazajiem un vidējiem uzņēmumiem jau izsniedzis aizdevumus 1 miljarda eiro apmērā. Aktīvākās nozares, kurās piešķirti aizdevumi ir vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība, ražošana un pakalpojumu sniedzēji. Vislielākais klientu pieaugums fiksēts Latvijā un arī Igaunijā.

2022. gads "SME Finance" iesākās ar lieliskiem rezultātiem – 2021. gadā dubultots pārvaldītā kredītportfeļa apjoms, kā arī, salīdzinot ar 2020. gadu, palielinājušies ieņēmumi par 75 % – no 8 līdz 14 miljoniem eiro.

"Nepieciešamība pēc elastīga, ātra finansējuma mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), kas ērti pieejams elektroniski, ir milzīga. Esam arī piesaistījuši vairāk investīciju, kas ļāvis paplašināt MVU elektronisko finansējuma pieejamību un pakalpojumu klāstu.

"SME Finance" klientu skaits gada laikā pieaudzis no 950 līdz vairāk nekā 2100 klientiem, savukārt kredītportfelis palielinājies no 55 līdz 120 miljoniem eiro. Papildus uzņēmums pārvalda 44 miljonus eiro vērtu kredītportfeli, kas piešķirts Covid-19 skartajiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbība ir saistīta ar lauksaimniecību, lauksaimniecības produktu ražošanu un pārstrādi u. c.", stāsta "SME Finance" Latvijas filiāles vadītājs Jānis Diedišķis.

"SME Finance" darbības uzsākšana noritējusi veiksmīgi jau no pirmās dienas – jaunuzņēmums attīstīts bez ārējiem kapitāla ieguldījumiem. Pērn kļuvis par pirmajiem nozares pārstāvjiem Baltijas valstīs, kurā ieguldīja Apvienotās Karalistes Alternatīvo aktīvu pārvaldīšanas uzņēmuma fonds – saņemtas pat 120 miljonu investīcijas.

Izaugsmi noteica uzņēmuma stratēģija un inovācijas



Finanšu jaunuzņēmuma izaugsmi ir veicinājusi digitālo un mākslīgajā intelektā balstītu risinājumu ieviešana. Pērn ieviests inovatīvs pakalpojums – viedais kredīts, kas saīsina un vienkāršo biznesa finansēšanas procesu. Lai saņemtu finansējumu pietiek ar uzņēmuma bankas konta izrakstiem, nav jāiesniedz daudz dokumentu un informācijas.

Finanšu tehnoloģiju uzņēmuma panākumus novērtē arī starptautiski – pagājušajā gadā "SME Finance" saņēma vairākas prestižas balvas, tostarp Pasaules Bankas Eiropas gada MVU finansētāja sudraba titulu, kā arī "Tech 5" balvu pasniegšanā tika atzīts par vienu no "karstākajiem" jaunuzņēmumiem Eiropā.

Ambiciozi nākotnes plāni

"Tuvākajā laikā automatizēsim vēl vairākus uzņēmuma procesus, lai mūsu klientu digitālo pieredzi padarītu ātrāku un vienkāršāku. Pēc Eiropas Savienības finansējuma saņemšanas īstenojam projektu, kura mērķis ir pilnībā digitalizēt uz mākslīgā intelekta risinājumiem balstītu uzņēmējdarbības finansējumu. Vienlaikus mēs daudz ieguldīsim digitālā biznesa attīstībā Baltijas reģionā un citās Eiropas valstīs. Nepārtraukta digitalizācija nodrošinās, ka banku un nebanku finanšu pakalpojumi MVU klientiem tiks ērti piedāvāti Eiropas līmeņa platformā un lietotnē biznesam, tajās paredzēts ieguldīt vairāk nekā 3 miljonus eiro.

Šogad izveidosim arī iekšējo IT servisa centru, kurā radīsim vēl vismaz 50 jaunas darba vietas talantīgiem speciālistiem, un jaunus kolēģus pieņemam darbā kopš pagājušā gada beigām," nākotnes plānus iezīmē "SME Finance" Latvija vadītājs Jānis Diedišķis.

2022. gadā plānota arī biznesa attīstība – "SME Finance" plāno palielināt savu kredītportfeli līdz 300 miljoniem EUR un piesaistīt vēl vairāk ārvalstu riska kapitāla un pārliecinoši ieiet citu Eiropas valstu, tostarp Spānijas, Nīderlandes, Vācijas, Polijas un citu valstu tirgos.

Par "SME Finance"

"SME Finance" ir 2016. gadā dibināts finanšu tehnoloģiju uzņēmums, kas piedāvā jaunākās paaudzes biznesa finansēšanu maziem un vidējiem uzņēmumiem Baltijas valstīs un lielākos Eiropas Savienības reģionos. "SME Finance" jaunradījis mākslīgā intelektā balstītu finanšu tehnoloģiju platformu, kas ļauj pieņemt ātrus kreditēšanas lēmumus, atrast elastīgākos un labākos finanšu risinājumus maziem un vidējiem uzņēmumiem.