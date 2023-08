Baltijas valstu restauratori Rīgā apgūst jaunas zināšanas

No 2023. gada 1. līdz 4.augustam Latvijas Mākslas akadēmijas Restaurācijas nodaļā Baltijas restauratori apguva jaunas zināšanas Vintertūras muzeja, dārza un bibliotēkas gleznu restauratora un Vintertūras/Delavēras universitātes mākslas restaurācijas programmas pasniedzēja Metjū Kušmanu (Matthew Cushman) vadībā.

Izcils restauratora darbs ir neredzams. Restauratora roka ir pieskarusies pārmantotajai vērtībai un nodevusi to tālāk nākošajai paaudzei. Taču aiz šī pieskāriena slēpjas smags un monotons treniņu un zināšanu apguves darbs. Droši vien lielākā daļa sabiedrības ir redzējuši vai dzirdējuši par kādas apkopējas pašrocīgi veiktiem gleznu vai skulptūru pielabojumiem viduslaiku klosteros, nevis apzinājušies rūpīgo izpēti un laikietilpīgo darbu, kas veltīts restaurējot gleznu, kurai nevainojamais saglabāšanas stāvoklis varbūt ir pat maldinošs, ja tiek pamanīts, tās uzgleznošanas gads.

Gleznas un dekoratīvi krāsojumi uz koka, ģipša un citiem materiāliem ir nozīmīga pasaules kultūras mantojuma daļa. To saglabāšana nākamajām paaudzēm ir būtiska cilvēka kultūrai un sociālajai apziņai. Diemžēl tās noveco un degradējas apkārtējās vides ietekmē. Šie procesi notiek arvien straujāk vides piesārņojuma, klimata pārmaiņu ietekmē un dažkārt arī protestētāju un aktīvistu rīcības seku rezultātā.

Tīrīšana ir viens no redzamākajiem un neatgriezeniskākajiem procesiem ar ko saskaras restaurators. Tās uzdevums ir atbrīvoties no nepiederīgiem vēlāka laika uzslāņojumiem - pārgleznojumiem, satumsušiem lakas slāņiem un netīrumiem, kas veicina oriģinālo krāsu un dekoratīvās apdares slāņu degradāciju. Sevišķi jūtīgi un viegli šķīstoši ir 20. un 21.gs. mākslā izmantotie krāsu materiāli. Viens no īpaši sarežģītiem darbiem apgleznoto virsmu saglabāšanas jomā ir selektīvas un kontrolētas attīrīšanas veikšana, nebojājot citus slāņus.

Lai droši pārvaldītu uz ūdens bāzes balstītas tīrīšanas metodes ir nepieciešama zināšanas un praktiskā pieredze. Delavēras Universitāte pēdējos 30 gadus ir izstrādājusi jaunas metodes apgleznoto virsmu attīrīšanai. Metjū Kušmens (Matthew Cushman) ir gleznu konservators un Vintertūras/Delavēras Universitātes mācību spēks, kurš darbojies šo metožu izstrādē un ir viens no ievērojamākiem speciālistiem gleznu attīrīšanā un restaurācijā. Viņš ir piedalījies ar konsultācijām daudzu ievērojamu mākslas darbu restaurācijā, piemērām, Eižēna Delakruā, Pieta — Église Saint-Denys-du-Saint-Sacrément, Parīze, Francija; 2017. Aicināts pievienoties konsultācijai par 1840. gada eļļas un vaska-emulsijas sienas gleznojuma tīrīšanu, lai izstrādātu metodi drošai sodrēju, netīrumu, lakas un pārgleznojumu noņemšanai no jutīgas virsmas. Martins van Hēmskerks, "Svētais Lūkas glezno Jaunavu" – Fransa Halsa muzejs, Hārlema, Nīderlande; 2022. Uzaicināts konsultēt par van Hēmskerka meistardarba tīrīšanu, īpašu uzmanību pievēršot 17. gadsimta pārgleznojuma noņemšanai no oriģinālās 16. gadsimta krāsas slāņa virsmas.

Pagājušajā nedēļā no 1. līdz 4.augustam Metjū Kušmans iepazīstināja Baltijas valstu restauratorus ar savām zināšanām un pieredzi. Pasākuma organizēja Latvijas Restauratoru biedrība, sadarbojoties ar Latvijas Mākslas akadēmijas Restaurācijas katedru, kas nodrošinās piemērotas telpas lekciju un darbnīcu norisei.

Mācību kurss "Metodes uz ūdens bāzes gleznotu virsmu tīrīšanai" sniedza dalībniekiem iespējas uzlabot izpratni par tīrīšanas sistēmām uz ūdens bāzes no teorētiskās un praktiskās perspektīvas. Kursa uzmanības centrā bija praktiski pielietojumi dažāda veida objektu virsmu tīrīšanai, ko papildināja lasījumi, lekcijas, diskusijas un praktiski vingrinājumi, kas piemēroti restauratoriem ar plašu pieredzes klāstu.

Lekcijās un darbnīcās tika apskatīti restaurācijā izmantoto tīrīšanas metožu uz ūdens bāzes kontroles principi:

Atbilstoša pH un konduktivitātes jeb elektrovadītspējas noteikšana

Helātu veidotāja vielas izvēle

Virsmaktīvās vielas izvēle

Uznešanas metodes noteikšana (uzklājams gēls, hidrogēls, emulsija)

Notīrīšanas stratēģijas

Dalībnieki darbnīcai izvēlēti konkursa kārtībā un tajā piedalījās restauratori no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja, mākslas centra Zuzeum, Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja, Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja, Rundāles pils muzeja, Igaunijas Nacionālā muzeja, Igaunijas Nacionālā arhīva, Igaunijas Brīvdabas muzeja Kanutas saglabāšanas un digitalizācijas centra, Igaunijas Restauratoru biedrības, Lietuvas Nacionālā mākslas muzeja Pranas Gudinas restaurācijas centra.

Šī programma ir īstenota, pateicoties Baltijas-Amerikas Brīvības Fonda (BAFF) finansējumam. BAFF Baltijas-Amerikas Dialoga programma (programmas galvenais mērķis ir lietderīgu zināšanu ieguve no ASV, kuras būtu pielietojamas Latvijas dažādu nozaru un jomu sakārtošanai, attīstībai un zināšanu apmaiņai).Vairāk informācijas par BAFF stipendijām un lektoru atbalstu varat uzzināt, apmeklējot www.balticamericanfreedomfoundation.org.

Pasākuma atbalstītājs - Valsts Kultūrkapitāla fonds.