Banku augstskola piedāvā apgūt unikālas studiju programmas

Banku augstskola sāk studentu uzņemšanu 2023./2024. mācību gadā 12 akreditētās programmās un aicina apgūt darba tirgū pieprasītas specialitātes kiberdrošības, finanšu vadības, finanšu tehnoloģiju, biznesa procesu vadības un citās jomās, informē Banku augstskolas rektore Līga Peiseniece.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

"Banku augstskola ir nozīmīga jauno speciālistu kalve, ko vistiešāk apliecina absolventu augstais nodarbinātības līmenis un atalgojums. Augstskolas programmas mēs veidojam tā, lai studenti var izvēlēties kādu no šobrīd izteikti pieprasītām profesijām – biznesa vadības, finanšu tehnoloģiju un kiberdrošības programmās, vienlaikus daudzpusīgi attīstot personību, māku sadarboties un veicinot ātrāku iekļaušanos darba tirgū," saka Banku augstskolas rektore.

Jau vairākus gadus Banku augstskola un Šveices Biznesa skola (Swiss Business School) kopīgi īsteno bakalaura studiju programmu "Starptautiskās finanses" un maģistra studiju programmu "Starptautiskas finanses un banku darbība".

"Tās ir vienīgās dubultdiploma studiju programmas Latvijā, kuras ir izstrādātas un arī īstenotas partnerībā ar Šveices Biznesa skolu, piedaloties tās profesoriem. Turklāt maģistra studiju programma "Starptautiskas finanses un banku darbība" ir iekļuvusi "Eduniversal" reitingā 50 labāko pasaules studiju programmu topā un šobrīd savā kategorijā ir 10. vietā," stāsta Banku augstskolas rektore.

Absolventi, kuri pēc programmas apgūšanas saņem divu augstskolu diplomus, ir pieprasīti finanšu eksperti un konsultanti kredītiestādēs, ieguldījumu kompānijās, grāmatvedības uzņēmumos, auditorkompānijās, valsts institūcijās vai komerciestādēs gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Bakalaura studiju programmā "Finanses" studenti līdztekus finansista kvalifikācijai var iegūt Skotijas kvalifikācijas aģentūras SQA finanšu vadītāja profesionālo sertifikātu.

"Globalizācija un tehnoloģijas rada gan jaunas iespējas, gan riskus, tāpēc jau pašlaik ir akūta nepieciešamība pēc speciālistiem, kas var tos efektīvi pārvaldīt, pasargājot uzņēmumu un tā datus no kiberuzbrukumiem, līdz ar to profesionālā maģistra studiju programma "Kiberdrošības pārvaldība" šobrīd ir īpaši pieprasīta, tā ir viena no programmām, kur darba tirgus pieprasījums tālu pārsniedz esošo piedāvājumu," saka Banku augstskolas rektore.

Viņa atzīmē, ka tā šobrīd ir vienīgā šāda starpdisciplināra studiju programma Latvijā, kuru izstrādājuši un īsteno nozares vadošie profesionāļi un eksperti.

Pieprasījums pēc speciālistiem ar starpdisciplinārām prasmēm finanšu un programmēšanas inženierijas jomā turpina pieaugt, un Banku augstskola, sadarbojoties ar Rīgas Tehnisko universitāti, sagatavo augstas raudzes programmēšanas inženierus, kuri apvieno gan programmēšanas inženieru, gan finanšu vadības kompetences, profesionālajai darbībai Latvijā un ārvalstīs. Arī šī ir vienīgā šāda studiju programma Latvijā, kuru izstrādājuši un īsteno nozares vadošie profesionāļi un eksperti.

Papildus ikvienam studentam ir iespēja piedalīties augstskolas piedāvātajās starptautiskās studiju un prakses aktivitātēs, tostarp studēt vai doties praksē uz ārvalstīm studentu apmaiņas programmā, piedalīties pētniecības projektos, ārvalstu starptautiskajās biznesa nedēļās, kā arī hakatonos.

Ekonomikas virzienā studiju īstenošanu tālmācības formā 2023./2024. gadā studenti sāks 1. līmeņa studiju programmā "Grāmatvedība un finanses" un profesionālā maģistra studiju programmā "Finanšu vadība". No vadības virziena studiju programmām attālināti ir pieejama arī profesionālā bakalauru studiju programma "Biznesa procesu vadība".

Jaunais studiju tālmācības formāts ļauj Banku augstskolai savienot nozares aktualitātes ar tehnoloģijām: mācību process notiek attālināti, taču studentiem ir garantēta pieeja sadarbībai ar mācībspēkiem digitālajā platformā. Šis formāts palīdz studentiem savienot aktīvo profesionālo darbību ar studijām augstskolā, pat neizbraucot no pilsētas vai valsts, kurā viņi dzīvo vai atrodas komandējumā. Studijas var ērti savienot arī ar profesionāla sportista karjeru.

Banku augstskola piedāvā arī profesionālās maģistrantūras un doktorantūras studijas profesionāļiem, kas ir sasnieguši "stikla griestus" savā profesijā vai kam ir nepieciešamas jaunas zināšanas, jo, pēc Pasaules Ekonomikas foruma prognozēm, līdz 2025. gadam aptuveni pusei darbinieku būs nepieciešama pārkvalificēšanās. Arī Latvijā strādājošie profesionāļi arvien vairāk interesējas par tālākizglītības iespējam.

Sākot ar 2025. gada 1. septembri, Banku augstskola iekļausies Latvijas Universitātes ekosistēmā, saglabās autonomiju un zīmolu un turpinās attīstīt finanšu un biznesa vadības izglītību, veidojot jaunu reģionālo biznesa izglītības centru.

Banku augstskola īsteno finanšu nozarē pieprasītas studiju programmas: 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu "Grāmatvedība un finanses", profesionālo bakalaura studiju programmu "Finanses", profesionālo bakalaura studiju programmu "Starptautiskās finanses" kopā ar Šveices Biznesa skolu, ar Rīgas Tehnisko universitāti kopīgu profesionālo bakalaura studiju programmu "Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas", profesionālo maģistra studiju programmu "Finanšu vadība", profesionālo maģistra studiju programmu "Finanses un risku vadība", profesionālo maģistra studiju programmu "Starptautiskās finanses un banku darbība" kopā ar Šveices Biznesa skolu.

Tāpat ir iespējams sākt studijas programmās virzienā "Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība": profesionālā bakalaura studiju programmā "Biznesa procesu vadība", profesionālā maģistra studiju programmā "Inovatīvā uzņēmējdarbība", profesionālā maģistra studiju programmā "Kiberdrošības pārvaldība", profesionālā maģistra studiju programmā "Uzņēmējdarbības vadīšana", ar Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu "RISEBA" kopīgā doktora studiju programmā "Biznesa vadība".

Papildu informācija par programmām atrodama vietnē www.ba.lv/studijas

Par Banku augstskolu

Banku augstskola ir valsts dibināta, starptautiski atzīta augstākās izglītības iestāde, kas jau 30 gadus ir viena no atpazīstamākajām Latvijas biznesa skolām. Šobrīd tā īsteno kopskaitā 12 akreditētas profesionālās augstākās izglītības studiju programmas biznesa vadības un finanšu izglītības virzienos visos studiju līmeņos latviešu un angļu valodā. Banku augstskola Latvijas tautsaimniecībai ir devusi vairāk nekā 12 000 absolventu, no kuriem daudzi ir Latvijā un Eiropā plaši atpazīstamu uzņēmumu vadītāji un nozaru eksperti.