Bezvadu austiņu top 3: kādas tendences ņemt vērā?

Pēdējo gadu laikā bezvadu austiņu tehnoloģijas ir attīstījušās no gluži vienkāršas klausīšanās ierīces līdz augstas kvalitātes skaņu sistēmai īpaši kompaktā izmērā. Vēlme pēc ērtām un viegli līdzi paņemamām austiņām, kuras nesapinas jakas kabatā vai somā ar citām sadzīves lietām, ir ņēmusi virsroku, jaunās tehnoloģijas lietotājiem izbaudot efektīvu lietošanas pieredzi uz katra soļa. Taču, kaut gan bezvadu austiņas ir piedzīvojušas strauju izaugsmes lēcienu, arī turpmāk ir gaidāmi jauni attīstības pagrieziena punkti, tāpēc tehnoloģiju uzņēmuma Huawei eksperts ir apkopojis top 3 šī gada tendences.

Neapšaubāmi būtiskākais – skaņas kvalitāte

Kopš laika, kad austiņu vads bija jāieloka īpašā pozīcijā, lai nepazustu savienojuma signāls, ir pagājis krietns laiks. Tagad augstas kvalitātes skaņas pieredzi ir iespējams pieredzēt jebkuram jaunu austiņu meklētājam, veikalu plauktiem variējot ar ierīcēm dažādās krāsu un cenu kategorijās. Tas arī ir viens no galvenajiem tehnoloģiju attīstības rezultātiem – spēja piedāvāt augstas kvalitātes tehnoloģijas par patērētājam pieejamu cenu. Apzinoties plašo sortimentu, arī pircējs ir kļuvis izvēlīgāks, analizējot katra produkta tehniskās specifikācijas, lai atrastu savai labpatikai un maciņam piemērotāko. Tāpēc, lai neapmaldītos austiņu piedāvājuma pasaulē, viena no galvenajām tendencēm, pēc kuras vadīties, vēl ilgstoši būs skaņas kvalitāte.

"Austiņas no mūzikas klausīšanās funkcijas ir kļuvušas arī par saziņas pildītāju, nodrošinot to valkātājam iespēju ērti sazināties ar ģimeni un draugiem par dažādiem ikdienišķiem jautājumiem un nodrošinot arī kvalitāti, kas īpaši nepieciešama video zvanos ar darba kolēģiem, apspriežot kāda projekta virzību. Bezvadu austiņas tiek pielietotas dažādos ikdienas saziņas scenārijos, tāpēc jaunajās Huawei FreeBuds 5 ir iestrādāts īpašs algoritms, kas austiņu valkātājam divu sekunžu laikā nodrošina adaptīvu ekvalaizeru no 100 līdz 2000 Hz, ņemot vērā auss kanāla struktūru, valkāšanas stāvokli un skaļuma līmeni, tādējādi saglabājot nemainīgu skaņas kvalitāti jebkuram lietotājam jebkuros apstākļos," skaidro Huawei produktu apmācību vadītājs Mikus Tillers.

Dizains, kas domā par valkātāju

Bezvadu austiņām, it sevišķi tām, kuras ir ievietojamas ausīs, īpaši būtisks faktors ir dizains un tā ērtums. Ikdienas paradumu maiņas dēļ austiņas var būt valkātāja ausīs pat vairākas stundas no vietas, tāpēc dizainam ir liela nozīme, lai nerastos diskomforts un spēcīga vēlme ierīci izņemt no ausīm. Ikdienā ierīces ērtums ir viens no nozīmīgākajiem faktoriem un tāpēc pēdējo gadu laikā tehnoloģiju izstrādātāji meklē veidus, kā nodrošināt dažādiem austiņu valkātājiem individuālu pieredzi ar vienu un to pašu produktu.

"Kaut gan ērtība ir katra valkātāja prioritāte, ne mazāk svarīgs ir arī austiņu estētiskais izskats. Līdz ar to dizainam ir jābūt gan praktiskam, gan pievilcīgam. Tāpēc jaunas ierīces izstrādes procesam tiek veltīts ārkārtīgi ilgs laiks, lai atrastu labāko risinājumu. Huawei FreeBuds 5 bezvadu austiņu dizains ir veidots, iedvesmojoties no ūdens piles formas, attīstot tā dizainu 10 000 ergonomiskajās simulācijās, lai nodrošinātu iespējami labāko komfortu. Iegūtā atvērtā tipa forma ļauj dizainam pielāgoties dažādu ausu formām, tāpēc sniedz vajadzīgo ērtumu klausīšanās laikā," norāda eksperts.

Mūzika uz katra soļa

Mūsdienu straujajā ritmā neapšaubāmi viena no svarīgākajām tendencēm ir bezvadu austiņu darbības laiks. Dodoties uz darbu, esot regulārajā treniņā vai baudot mūziku pastaigā pa parku – akumulatora darbības laiks ir būtiska sastāvdaļa, lai atbalstītu ierīces valkātāju visās ikdienas gaitās. Tāpēc bezvadu austiņu un tā uzlādes korpusam tiek pievērsta īpaša uzmanība, meklējot veidus, kā nodrošināt lietotāja vajadzībām atbilstošu efektivitāti.

"Protams, pirms došanās ārpus mājām vajadzētu izvērtēt, vai visām līdzi paņemtajām ierīcēm ir pietiekams uzlādes līmenis, taču ikdienas steigā šādi paradumi viegli tiek aizmirsti. Tāpēc Huawei FreeBuds 5 bezvadu austiņām ir uzlabota akumulatora veiktspēja, kas kopā ar uzlādes korpusu nodrošina līdz pat 30 stundām darbības laika vai, ja tomēr ir nepieciešams steidzīgs risinājums – ar piecām ātrās uzlādes minūtēm pietiks pat divām stundām klausīšanās laika. Tādējādi neparedzētās, steidzīgās situācijās uzticamās austiņas vienmēr būs darba gatavībā!" stāsta M. Tillers.