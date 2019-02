Bijusī Saeimas deputāte pārsteidz ar satriecošām pārvērtībām

Bijusī Saeimas deputāte un trīs bērnu māmiņa Inga Bite no Salaspils atklātā sarunā atklāj, kā viņai izdevās atbrīvoties no 25 kg liekā svara un tādejādi piepildīt sen lolotu sapni par slaidu augumu. Lasi interviju ar Ingu un uzzini, kur saņemt bezmaksas uztura speciālista konsultāciju par liekā svara zaudēšanu!

– Kāda bija tava iepriekšējā tievēšanas pieredze?

Vairākas reizes biju apņēmusies notievēt pašas spēkiem. Mēģināju ēst mazāk, kustēties vairāk un izvairīties no saldumiem. Nekas no tā nestrādāja!

Vairums drastisko diētu arī nozīmē sabojāt savu veselību un to negribēju. Visa tā ēdiena balansēšana un kaloriju skaitīšana ir pārāk sarežģīta, man tas nebija pa spēkam!

Cilvēki mēģināja iegalvot, ka ar gadiem palēlinās vielmaiņa, mainās hormoni un ķermenī notiek citas neietekmējamas pārmaiņas, tāpēc cīņa ar lieko svaru ir teju bezcerīga. No sērijas "triju bērnu mammai būt apaļai ir normāli".

– Kāda bija tava motivācija notievēt tieši tagad?

Cerēju ka nemitīgā skriešana, rūpes, mājas kārtošana un neregulārās ēdienreizes palīdzēs kaut ko nomest. Tā es cerēju un gaidīju 6 gadus, bet realitātē notika pretējais - es pieņēmos svarā. Arvien biežāk izvairījos no fotografēšanās, jo nevarēju ciest, kā izskatos. Kļuva grūti pārvietoties, kāpt pa trepēm. Vēl ik pa laikam saņēmu jautājumu, vai neesmu stāvoklī!? Tas bija neizturami un es apzinājos, ka tā turpināties nedrīkst, tāpēc pieņēmu lēmumu meklēt profesionālu palīdzību.

Kā tu uzzināji par Stokholmas diētu?

Mana draudzene ievēroja Stokholmas diētu un rezultāti bija lieliski. Kad biju pieņēmusi lēmumu, ka šoreiz meklēšu palīdzību pie profesionāļiem, izvēlējos Stokholmas diētu, jo nebiju gatava eksperimentēt ar savu veselību. Man likās ērts formāts - pašai nevajag neko domāt un plānot, un tā bija vienīgā diēta, kuras rezultātus biju redzējusi savām acīm.

Spied šeit – StockholmDiet.com – un atbrīvojies no liekā svara bez treniņiem un badošanās!





– Kā tev veicās ar diētas ievērošanu?

Ievērot Stokholmas diētu bija viegli, turklāt ātri kļuva skaidrs, ka tā nav vienkārši diēta svara samazināšanai. Tas ir veselīga dzīvesveida pamats, kas ielikts pārsteidzoši daudzveidīgās ēdienu receptēs, tāpēc diētu ir vieglāk ievērot un tā neapnīk. Ļoti patika, ka tievēšanas laikā varēju uzdot jautājumus Stokholmas diētas uztura speciālistiem. Saņēmu atbildes par to, ar kādiem produktiem aizvietot olas, no kurām meitiņai tolaik bija alerģija, gan saistībā ar citiem mani interesējošiem jautājumiem.

Rezultātu pamanīju jau diētas pirmajā dienās, un tas ļoti motivēja turpināt. Katru dienu kāpu uz svariem un vēroju, kā svars turpina samazināties. Pamazām atkal varēju "ielīst" drēbēs, kas sen stāvēja skapī, jo bija kļuvušas par mazu. Taču vispatīkamākais bija brīdis, kad sapratu – varu ieiet jebkurā veikalā un nopirkt sev drēbes, kas man patīk. Man vairs nav jāmeklē speciālie apģērbu veikali vai jālūdz sev pāršūt apģērbu lielākā izmērā.

Pateicoties Stokholmas diētai, esmu zaudējusi 25 kg liekā svara! Esmu kļuvusi fiziski daudz izturīgāka. Šobrīd bez pūlēm varu izdarīt lietas, ko agrāk nevarēju. Ir pārgājušas sāpes kājās un ir viegli uzkāpt pa trepēm. Saņemu daudz komplimentu par savu izskatu no apkārtējiem cilvēkiem – gan pazīstamiem, gan svešiem. Jūtos daudz pārliecinātāka par savu ārējo izskatu, tāpēc vairs nebaidos skatīties spogulī un izbaudu fotogrāfēšanos.

– Ko tu ieteiktu cilvēkiem, kuriem joprojām ir liekais svars?

Ievērot Stokholmas diētu nenozīmē atteikties no dzīves vai ēšanas baudas! Lūk, ir metode, kas palīdzēs tev izdarīt tā, ka liekais svars pazūd uz visiem laikiem. Neizdomā attaisnojumus, bet pamēģini uzreiz!

Spied šeit – StockholmDiet.com – un atbrīvojies no liekā svara bez treniņiem un badošanās!

StockholmDiet.com piedāvā – atbrīvojies no liekā svara bez treniņiem un badošanās. Tikai šodien katrs lapas apmeklētājs bez maksas saņems sava testa rezultātus un konsultāciju no notievēšanas speciālista.

Stils, grimms: Daiga Ulmane, frizūra: Elvisa Šulca

Apģērbs: VAIDE