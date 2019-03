'Biohacking' – modes kliedziens vai reāls rīks savas pašsajūtas uzlabošanai?

Biohacking ir sistēmiska domāšana caur dabas, tehnoloģiju un zinātnes prizmu, lai uzlabotu sevi. Tā teikt - kā uzlādēt savu organismu, fizioloģiju, lai būtu produktīvāks, veselāks un ar labu pašsajūtu. Pasaulē, sevišķi ASV, Biohacking ir moderna pieeja savu fizioloģisko, garīgo un mentālo potenciālu uzlabošanai. Kāds vēlas uzlabot smadzeņu darbību caur miegu, kāds notievēt, vēl kāds vēlas kļūt spēcīgāks. Biohacking ir instrumentu kaste, kas to visu ļauj sasniegt. Virzieni ir daudz un dažādi - vieni ļoti fokusējas uz dabas spēku, citi ir burtiski apsēsti ar tehnoloģiju izmantošanu sevis pilnveidošanai, bet vēl kāds izmēģina visu ko, kas rūpīgi un dziļi izpētīts.

Meistarklasē būs iespēja smelties iedvesmu, pieredzi un sākt uzlabot savas labsajūtas kodu - no iedvesmojoša stāsta līdz praktiskiem rīkiem un instrumentiem, lai ikdienas steigā mazinātu stresu, veicinātu kvalitatīvu miegu un uzlabot savu sniegumu. No elpošanas līdz kustībām, no uztura līdz aukstumam, no tehnoloģijām līdz zinātniski apstiprinātām metodēm sevis uzlabošanā.