Biolīme – varikozu vēnu ārstēšana var būt ātra un mazāk sāpīga

Iestājoties siltiem laika apstākļiem, arvien vairāk lūkojamies pēc svārkiem un šortiem mūsu garderobēs, kas atgādina parūpēties par kāju veselību. Kā liecina statistikas dati, vairāki miljoni cilvēku visā pasaulē cieš no hroniskas vēnu mazspējas vai varikozām vēnām. Līdz ar tehnoloģisko attīstību ir mainījušās arī slimo vēnu ārstēšanas metodes. Šobrīd Latvijā ir pieejama viena no inovatīvākajām metodēm – biolīme "VenaSeal". Tā ir īpaša medicīnas līme, kas "aizlīmē" vēnu, novēršot nepareizo asins plūsmu. Līdz ar Vāciju, ASV, Holandi, Lielbritāniju un Austriju Latvija viena no pirmajām pasaulē aktīvi sāka praktizēt šo pieeju, uzkrājot ievērojamu pieredzi un izcilus rezultātus vēnu ārstēšanā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

VenaSeal procedūras efektivitāti un priekšrocības skaidro asinsvadu ķirurgs.

Kas izraisa vēnu varikozi?

Mūsu kāju asinsvadu sistēmu veido artērijas un vēnas. Artērijas darbojas kā ūdensvads, pa kuru asinis no sirds ar lielu spiedienu plūst uz kājām, un no kurām vājāka asins plūsma ar mazāku spiedienu atgriežas atpakaļ pa vēnām. Asinīm tikt atpakaļ uz sirdi pa vēnām ir daudz grūtāk, jo gravitācija tās velk dabiski uz leju. Lai plūsmu atvieglotu, vēnās ir vārstuļi, kas bloķē asiņu atplūšanu atpakaļ. Ja vārstuļi sabojājas vai vēnu sieniņas izstiepjas, asinis plūst nepareizā virzienā un vēna ir slima. Tas arī ir galvenais iemesls vēnu varikozei.

Ne visiem šajā attālā darba ērā izdodas dienā nostaigāt 10 000 soļu un regulāri veltīt laiku fiziskām aktivitātēm. Staigāšana nodrošina venozo asiņu atteci, jo apakšstilbu muskuļi saraujoties masē vēnas un darbojas kā muskuļpumpis. Savukārt mazkustīgs dzīvesveids un arī vairāki citi faktori rada papildu spiedienu uz venozo sistēmu un izstaipa vēnu sieniņas, palielinot varikozo vēnu risku. Risku palielina arī tādi faktori kā ilga, nogurdinoša stāvēšana kājās, iedzimtas asinsvadu īpatnības, liekais svars, arī hormonālā kontracepcija un grūtniecība, kā arī bieži pārlidojumi. Visi šie faktori kājās var radīt smaguma sajūtu, kas pavada ikdienas solī.

Kā atpazīt varikozas vēnas?

Vēnu varikozes gadījumā kājās ir jūtams diskomforts, smagums un nogurums. Kāju potītes mēdz pietūkt, ikros var parādīties krampji, nieze un sāpes. Varikozas vēnas ar laiku var pamanīt arī vizuāli – paplašinātās vēnas parādās uz kājām kā zili tīklojumi un mezgliņi. Aiz šīm šķietami vieglajām pazīmēm var slēpties nopietnas veselības problēmas, tāpēc, lai izvairītos no komplikācijām, laikus jādodas uz konsultāciju pie flebologa.

Ārstēšana ar VenaSeal

Tas, kas pirms 100 gadiem nozīmētu sarežģītu ķirurģisku operāciju, šobrīd ir paveicams dažu minūšu laikā un gandrīz bez sāpēm.

Varikozu vēnu ārstēšanas metožu mērķis ir pārtraukt pretējā virziena asins plūsmu, noslēdzot vēnu no iekšpuses. Gandrīz 20 gadus Latvijā ir pieejamas endovenozās vēnu ārstēšanas metodes, taču 2013. gadā Latvija kļuva par piekto valsti pasaulē, kurā varikozu vēnu ārstēšana notiek ar vienu no inovatīvākajām metodēm – īpašu līmi, kas "aizlīmē" vēnu, pārtraucot nepareizo asins plūsmu. Lielākā daļa pacientu ambulatorās procedūras laikā neizjūt sāpes, vai arī tās ir ļoti nelielas*. Ārstēšanā tiek izmantots ļoti mazs daudzums "VenaSeal" līmes; ar laiku organisms dabiski ap līmi veido rētaudus, lai saglabātu asinsvadu pastāvīgi slēgtu. Alternatīvās procedūrās, kurās tiek izmantots karstums, kā tas ir, piemēram, vēnu operācijā ar lāzeri, nepieciešams izmantot sāpes mazinošus līdzekļus. Tie tiek ievadīti ar vairākiem adatas dūrieniem un pēc tam var atstāt zilumus.

"VenaSeal" procedūra ir izstrādāta, lai samazinātu atveseļošanās laiku. Daudzi pacienti uzreiz pēc procedūras dodas dienas gaitās*, pirms tam konsultējoties ar ārstu.

Kā uzsver viena no pacientēm, kurai tika veikta ārstēšana ar "VenaSeal", uz procedūru viņa devusies pēcpusdienā pēc darba, savukārt jau nākamajā dienā bez problēmām atgriezās darbā un atsāka ikdienas gaitas. "Jāpiemin, ka mans darbs nav sēdošs, bet gan aktīvs, un galvenokārt esmu uz kājām. Ikdienā nodarbojos ar sportu, tā kā ārsts teica, ka drīkstu darīt visu, kā ierasts. Nākamajās dienās devos arī pavasarīgā skrējienā, jo kustība ir mana ikdienas sastāvdaļa. Pašsajūta bija laba, nebija ne sāpju, ne diskomforta, arī vizuāli, bez zilumiem," uzsver sieviete.

Neatliec!

Sākotnēji šī metode bija ārkārtīgi ekskluzīva. Šobrīd situācija ir mainījusies, un procedūra ir pieejama daudz plašākam pacientu lokam. Diemžēl liela daļa pacientu joprojām nezina par šādu metodi, un vēl lielāka daļa – nemaz nav vērsusies pie speciālistiem ar savām veselības problēmām. Kāju veselībai ir rūpīgi jāseko līdzi. Ja ir diskomforts, ir jārīkojas un jādodas pie flebologa. Katrs gadījums ir ļoti individuāls, tāpēc, iespējams, ideālā ārstēšanās rezultāta sasniegšanai būs nepieciešams apvienot vairākas metodes. "VenaSeal" nav piemērots cilvēkiem ar iepriekšēju paaugstinātu jutību pret "VenaSeal"TM līmi vai cianoakrilātiem, kā arī cilvēkiem ar akūtu sepsi, migrējošo vai akūtu virspusēju tromboflebītu. Vēnu mazspēja tiek ārstēta ar mazinvazīvām operācijām, un šāda ķirurģiska iejaukšanās ir jāizvērtē kopā ar speciālistu, kas spēs piedāvāt vispiemērotāko ārstēšanas risinājumu.

Uzzini vairāk: https://www.medtronic.com/pl-pl/c/latvian-microsite.html

*"The VeClose Study", "Medtronic", Inc.