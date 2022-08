Bioloģiskais NPK ir ekonomiski un zinātniski pamatots risinājums

Šīs vasaras laikapstākļi atstāj ietekmi uz lauksaimniecību. Notiek intensīvs darba process – laukos strādā kombaini, miglotāji ar bioloģiskajiem produktiem, kultivatori un sējmašīnas, lai visu paspētu izdarīt laikus, jo padarītā darba būs atkarīgi nākamā gada rezultāti.

Ir saprotams tas, ka intensīva augsnes apstrāde paātrina augsnes eroziju un samazina organisko vielu, oglekļa daudzumu augsnē. Lai agroekosistēmas produktivitāti varētu saglabāt ilgtermiņā, ir jāpievērš uzmanība augsnes organisko vielu uzkrāšanas un uzturēšanas procesam. Izmantotajām augu audzēšanas tehnoloģijām būtu jāuzlabo augsnes barības vielu uzņemšanas efektivitāte. Saskaņā ar pieaugošajām prasībām uz lauksaimniecības produktu kvalitāti cilvēku nepieciešamību pēc pārtikas un paredzamo kviešu pieprasījuma pieaugumu, palielinās lauksaimniecības bioloģiskās ražošanas nozīme. Bioloģiskie produkti un to pielietošanas tehnoloģijas palīdz augiem piesaistīt augsnē esošās, bet nepieejamās barības vielas.

Lauksaimnieki ir sākuši izmantot bioloģiskos produktus noplicinātas augsnes atjaunošanai, kā arī tā dēļ, ka mēslošanas līdzekļu cenas ir ievērojami pieaugušas. Tas nozīmē, ka vietēji ražoti inovatīvi bioloģiskie produkti ir ievērojami lētāki nekā ķīmisks mēslošanas līdzeklis.

Viens no galvenajiem lauksaimnieku uzdevumiem ir palielināt audzēto šķirņu ražu līdz ģenētiski noteiktam ražas potenciālam. Galvenokārt augu produktivitātes pieaugumu nosaka audzēšanas tehnoloģiju efektivitāte. Atkarībā no augsnes klimatiskajiem apstākļiem un lauksaimniecības intensitātes līmeņa. Mūsdienu ekonomiskās un vides problēmas nosaka nepieciešamību uzlabot esošās tehnoloģijas attiecībā uz bioloģisko ražošanu un resursu saglabāšanu. Kā viens no ieteikumiem ir augu minerālbarības optimizācija. Tas nozīmē, ka papildus minerālmēsliem, augu aizsardzības līdzekļiem un augšanas regulatoriem ir jāizmanto arī bioloģiskie produkti.

Lauksaimnieki visvairāk no "Bioenergy" produktiem izmanto slāpekli piesaistošo baktēriju produktus. "Azofix Plus" produktu izstrādāja, izmantojot inovatīvas metodes. "Bioenergy" sadarbībā ar Lietuvas un ārvalstu zinātniekiem, izveidojot produktu, izvēlējās efektīvākās, konkurētspējīgākās un noturīgākās baktērijas, kas piesaista slāpekli, – fiksācijas laikā atmosfēras slāpeklis pārvēršas kultūraugiem pieejamā formā. "Azofix Plus" produkts var samazināt slāpekļa devu vidēji par 50 kg ha-1 atkarībā no augsnes īpašībām.

"Fosfix Plus" ir vēl viens bioloģiskais produkts. Tas ir plaši izplatīts un izmantots augkopības tehnoloģijās. Lauksaimnieki apzinās, ka bez fosfora nebūs iespējams sasniegt vajadzīgo slāpekļa efektivitāti. Daudziem kultūraugiem ir izteikta vajadzība pēc augsnes fosfora. Piemēram, ziemas kviešiem ir nepieciešams, lai augsnē esošais fosfors būtu vismaz 150-160 mg kg-1 no augsnes. Ļoti svarīga loma ir sēņu mikorizai, kas veido simbiotiskas attiecības ar augu saknēm. Tādā veidā samazina augu biomasas atkarību no mēslošanas līdzekļiem. Sēņu mikorizas aktivizēšana var izraisīt arī nevēlamu attiecību starp fosfora piesaisti no augsnes un sakņu spēju piesaistīt fosforu, kā arī ierobežot fosfora uzņemšanu noteiktos augu augšanas posmos. Taču pateicoties augsnes mikrobiomam, grūti pieejamu fosforu var pārveidot par augiem pieejamu fosforu (da Silva u.c., 2017. gads). "Fosfix Plus" produkta izmantošana ļauj palielināt fosforu atbrīvojošo mikroorganismu daudzumu augsnē. Tas ir nepieciešams, lai maksimāli spētu palielināt sēņu mikorizas lomu fosfora piesaistē augiem.

Attiecībā uz slāpekli un fosforu nedrīkst aizmirst par kāliju, kas ir viens no izplatītākajiem augsnes elementiem. Tā krājumi augsnē vidēji pārsniedz 10-15 reizes slāpekļa un fosfora krājumus. Neraugoties uz izplatību un relatīvi lielo daudzumu, kālijs augsnē atrodas nešķīstošā formā. Bet pateicoties tā specifiskajām īpašībām, novērotais deficīts tiek ātri atjaunots. Taču palielinoties mēslošanas izmaksām, būtu jāsāk domāt par alternatīvām iespējām. Mūsdienās kāliju piesaistošo mikroorganismu dēļ, lauksaimnieki var ievērojami samazināt mēslošanas līdzekļu daudzumu. Baktērijas, kuras atrodas bioloģiskajā produktā "Bacto-K", pārvērš nešķīstošo kāliju par augiem pieejamu, un uzkrāj to auga sakņu zonā.

Lauksaimnieki labprāt izvēlas "Bioenergy LT" ražotos bioloģiskos produktus. Tie ir efektīvi un viegli lietojami. Kombinējami ar šķidro mēslojumu un augu aizsardzības līdzekļiem. Kultūraugu audzēšanā, izmantojot baktēriju produktus, augsne maina mikroorganismu attiecības. Padara augus izturīgākus pret ārējiem faktoriem, kā arī palielina ražas potenciālu.