'Bite' decembrī finansēs biedrības 'Dr. Klauns' darbu vairākās slimnīcās

Turpinot sniegt atbalstu labdarības organizācijām, IKT pakalpojumu sniedzējs "Bite" šogad decembrī finansēs biedrības "Dr. Klauns" darbu, lai Ziemassvētku laikā dakteri Klauni varētu iepriecināt mazos pacientus. Tie būs 1500 iepriecināti mazie pacienti. Kā norāda biedrības "Dr. Klauns" pārstāvji, šobrīd dakteru Klaunu atbalsts bērniem slimnīcās ir nepieciešams vēl vairāk nekā jebkad iepriekš, jo ierobežojumu dēļ slimnīcu "pasaule" ir ievērojami sašaurinājusies, kā arī kopējais stresa līmenis jau ilgtermiņā ir bijis augsts.

Ieilgusī veselības krīze būtiski ietekmējusi labdarības organizāciju darbu, kas sniedz nozīmīgu atbalstu dažādām sabiedrības grupām, tostarp bērniem slimnīcās. Piemēram, biedrības "Dr. Klauns" saņemtie ziedojumu apmēri un regularitāte aizvien nav atgriezusies pirmskrīzes laika līmenī, kas, protams, ierobežo organizācijas spēju sniegt atbalstu tiem, kam tas ir nepieciešams.

Turpinot pērn uzsākto sadarbību, arī šogad decembrī "Bite" sniegs atbalstu biedrībai "Dr. Klauns", lai dakteri Klauni svētku gaidīšanas un Ziemassvētku laikā varētu turpināt viesoties pie mazajiem slimniekiem un iepriecināt viņus. Plānots, ka dakteri Klauni decembrī aktīvi darbosies ne vien Rīgā, bet arī reģionos, proti, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā, Cēsu klīnikā, Vidzemes slimnīcā un Daugavpils reģionālajā slimnīcā.

"Strādājot slimnīcās, redzam, ka, jo vairāk ieilgst pandēmija un tās ierobežojumi, jo vairāk izjūtam, cik ļoti dakteri Klauni ir nepieciešami gan bērniem, gan vecākiem un pašam ārstniecības personālam. Šis gads ir bijis smags pilnīgi visiem, bet sevišķi grūti ir klājies mazajiem pacientiem. Bērnus slimnīcās vairs nav iespējas apmeklēt draugiem, radiem un paziņām. Tas nozīmē, ka slimnīcu "pasaule" ir ievērojami sašaurinājusies. Lai gan pamatā mēs drīkstam atrasties slimnīcās, ir nodaļas, kurās aizvien nevaram strādāt iekštelpās, tāpēc tur darbojamies attālinātā formātā tiešsaistē vai ārā pie logiem. Tuvojoties svētkiem, ikviens vēlas izjust to līksmo noskaņu, tādēļ šajā laikā mēs strādājam vēl vairāk, cenšamies pasniegt arī pandēmijas radīto situāciju ar humoru un gatavojam īpašus pārsteigumus mazajiem pacientiem ne vien galvaspilsētā, bet arī reģionu slimnīcās," stāsta biedrības "Dr. Klauns" vadītāja Marianna Milovska.

"Mūsu vērtības turpina dzīvot arī pandēmijas laikos. Viena no tām aizvien ir rūpes par cilvēkiem, sevišķi bērniem. Pērn aizsāktā sadarbība ar "Dr. Klauns" turpinās arī šogad. Ņemot vērā, cik nozīmīgs ir dakteru Klaunu darbs, Ziemassvētku laikā vēlamies sniegt praktisku palīdzību, tāpēc decembrī apmaksāsim biedrības "Dr. Klauns" izdevumus, kas nodrošinās vairākus simtus prieka stundu aptuveni 1500 mazajiem pacientiem dažādās slimnīcās," informē "Bite" mārketinga vadītāja Diāna Šmite.

Tikmēr M. Milovska piebilst, ka šogad arī dakteri Klauni saskaras ar virkni dažādu izaicinājumu. Grūtākie mirkļi ir bijuši pierast pie dažādiem piesardzības pasākumiem, organiski iekļaujot tos dakteru Klaunu darbā. Piemēram, maskas nosedz mīmiku, ar ko ļoti daudz strādā ikviens dakteris Klauns. Arī distance un aizliegums pieskarties ir liels izaicinājums, jo darbs norit ļoti tuvā kontaktā un Klauniem nācās pilnībā pārveidot kontakta dibināšanas un aktivitāšu norises konceptu.

"Izaicinājums šajā laikā ir bijis arī saglabāt dakteru Klaunu kopienu, sevišķi laikā, kad darba tikšanās, supervīzijas un apmācības ir iespējamas tikai tiešsaistē. Šādā veidā ir sarežģītāk paaugstināt Klaunu kvalifikāciju, jo viņu darbs ir fizisks kontakts, partnerība. Tīri cilvēcīgi šādos apstākļos ir grūti pasargāt Klaunus no izdegšanas, stresa, lai viņi varētu pilnvērtīgi darboties slimnīcās. Dakteri Klauni ik dienas saskaras ar to, ka redz sāpes, bailes, emocionālas un fiziskas ciešanas - tieši atbalsts šādos brīžos ir viņu lielākais darbs, ko psiholoģiski nav viegli paveikt arī pašiem Klauniem. Tādēļ īpaši svarīga ir pašu Klaunu psiholoģiskā atbalsta sistēma," atzīst M. Milovska.

Kopumā, kā liecina biedrības "Dr. Klauns" pieredze citos gados, Ziemassvētku laikā sabiedrības atbalsts un vēlme ziedot labdarībai palielinās, un biedrības pārstāvji cer, ka ieilgušie pandēmijas apstākļi to neizmainīs. Būtiski, ka daudzi no cilvēkiem, kuri uzsāk ziedošanu Ziemassvētku laikā, turpina to darīt arī visa gada garumā. Savukārt regulāri ziedojumi ir ļoti būtisks aspekts, lai biedrība varētu plānot savu budžetu un turpināt darbu.