Blefaroplastika: kā bez sāpēm atbrīvoties no pirmajām novecošanās pazīmēm

Ar vecumu saistītas izmaiņas katram izpaužas citādāk. Daudzas no tām var noslēpt, pateicoties kosmetologam, bet stipri nokarenu plakstiņu, kura stāvoklis ar laiku tikai pasliktinās, ar vingrošanas un krēmu palīdzību izlabot nav iespējams. Vienīgais veids, kā saglabāt atvērtu skatienu un jauneklību jebkurā vecumā, ir blefaroplastika. Par to, kā efektīvi un nesāpīgi veikt plakstiņu korekciju, kā arī par procedūras sniegtajām iespējām pastāstīja oftalmoloģe-ķirurģe, Dr. Solomatina Acu centra plakstiņu plastikas speciāliste Irina Travkova.

Kā sievietes, tā arī vīrieši Latvijā arvien vairāk izvēlas blefaroplastiku – ķirurģiskas operācijas, lai likvidētu liekos taukaudus un nokareno augšējo vai apakšējo plakstiņu ādu. Nokarens plakstiņš piešķir skatienam nogurušu izteiksmi un drūmumu, padara vizuāli vecāku un rada neērtības ikdienā. Pareizi veikta blefaroplastika dod lieliskus rezultātus.

- Kādi ir nokarena plakstiņa cēloņi?

Plakstiņa stāvokli ietekmē dzīvesveids, ģenētiskā predispozīcija, kā arī pacienta vecums. Jo vecāki mēs kļūstam, jo ​​aktīvāk samazinās elastīna un kolagēna – divu galveno ādas karkasu veidojošo strukturālo proteīnu – sintēze, tāpēc āda zaudē tvirtumu un elastību. Arī muskuļi ap acīm ir novājināti un gravitācijas ietekmē ādu velk uz leju, un audi šajā zonā kļūst vairāk pakļauti pietūkumam.

- Kad ārsts var ieteikt blefaroplastiku?

Divos gadījumos, no kuriem pirmais ir tad, kad pacients vēlas iegūt estētisku efektu, tas ir, izskatīties jaunāks. Otrs variants – vecāki pacienti, kuriem jau ir redzes lauka traucējumi un grūtības atvērt vai pacelt plakstiņu. Šādiem pacientiem mēs iesakām obligāti koriģēt plakstiņus.

- Kādi plakstiņu korekcijas veidi mūsdienās ir pieejami?

Dr. Solomatina Acu centrs piedāvā modernākos blefaroplastikas veidus. Pirmkārt, mēs izvērtējam atsevišķi augšējo un apakšējo plakstiņu plastiku, iespējams veikt apļveida blefaroplastiku un transkonjunktīvālo blefaroplastiku, kad griezumu veic nevis no ārpuses, bet iekšpusē. Šajā gadījumā, izmantojot nelielus iegriezumus acs gļotādā, mēs noņemam visu lieko. Transkonjunktīvālo blefaroplastiku mēs iesakām jaunākiem pacientiem, jo ​​viņiem nav liekās ādas, bet ir trūces.

Ir arī dažādas kantoplastikas iespējas, kas ir ieteicamas tikai pacientiem, kuriem ir plakstiņu ļenganums. Šo metodi var izmantot gados vecākiem pacientiem, jo ​​tā novērš apakšējā plakstiņa ļenganumu.

- Cik ilgi saglabājas rezultāts?

Rezultāts pēc blefaroplastikas saglabājas no 10 līdz 15 gadiem. Ja nepieciešams, operāciju var atkārtot laika gaitā.

- Vai pēc blefaroplastikas mainās acu forma?

Pirms operācijas pacienti man bieži uzdod šādus jautājumus: Vai man būs apaļa acs? Vai es zaudēšu savu individualitāti? Šīs aspekts svarīgs daudziem pacientiem. Abos gadījumos atbilde ir nē. Pēc augšējās vai apļveida blefaroplastikas acu griezums nekādā veidā nemainās. Izņēmums ir kantoplastika.

- Vai blefaroplastika var ietekmēt redzi?

Ja operācija veikta pareizi un pēcoperācijas periods noritējis labi, tad blefaroplastika nevar ietekmēt redzi.

- Kad ir labākais gada laiks blefaroplastikas veikšanai?

Vispiemērotākās ir rudens, ziema un agrs pavasaris, kad saule nav pārāk aktīva un pigmentācijas risks ir mazāks.

- Cik sāpīga ir operācija?

Vienīgais brīdis, kad var sajust ko nepatīkamu, ir plakstiņu lokālā anestēzija. Tāpat kā pie zobārsta, pašas anestēzijas laikā var rasties neliels diskomforts. Pati operācija ir pilnīgi nesāpīga.

Visa procesa laikā blakus atrodas anesteziologs, kurš palīdz pacientam justies mierīgi un ērti, kā arī seko līdzi viņa asins spiedienam, pulsam un citiem svarīgiem rādītājiem. Ja rodas nepieciešamība, mums ir iespēja veikt operāciju vispārējā anestēzijā.

- Kā notiek atveseļošanās pēc blefaroplastikas?

Pacientam jābūt gatavam tam, ka nedēļu būs pietūkums, zilumi, pirmajās trīs dienās var būt asiņošana. Šajā laikā galvenais uzdevums ir ik pēc divām stundām uz plakstiņa uzlikt ledu.

Uz pēcoperācijas konsultāciju pacients ierodas pēc nedēļas, kuras laikā mēs noņemam šuves un pārrunājam turpmākās darbības acu plakstiņu kopšanai. Es vienmēr saku, ka operācijas periodā labāk ņemt atvaļinājumu vai slimības lapu, jo atveseļošanās pēc blefaroplastikas ilgst aptuveni divas nedēļas

- Vai pēc operācijas varēs redzēt rētu?

Pēc blefaroplastikas rēta būs pamanāma pirmo laiku. Jāsaprot, ka tas ir īslaicīgi, rēta kādam pazūd jau mēneša laikā, kādam pēc trim. Pilnīga atveseļošanās notiek sešu mēnešu laikā. Pēcoperācijas periodā mēs vienmēr izrakstām ziedes, kas uzlabo dzīšanu un novērš rētas apsārtumu.

- Kā blefaroplastika uzlabo pacientu dzīves kvalitāti?

Ļoti bieži no saviem pacientiem dzirdu, ka viņiem kļuvis vieglāk atvērt acis, it kā ir uzlabojusies redzamība, proti, nekas vairs netraucē, nekas neaizsedz skatu no sāniem. Daži pacienti atzīmē, ka ir uzlabojusies redze. Un, protams, pacienti izskatās jaunāki nekā pirms operācijas, kas padara viņus pārliecinātākus un laimīgākus.

Latvijas pacientiem galvenais faktors lēmuma pieņemšanā ir tehnoloģiskā efektivitāte, drošība, ķirurga pieredze un komfortabli apstākļi blefaroplastikas veikšanai, tāpēc Dr. Solomatina Acu centrs piedāvā profesionālo konsultāciju ar oftalmologu-ķirurģu, plakstiņu plastikas speciālisti Irinu Travkovu, kura veic pilnu izmeklējumu, kā arī palīdz izvēlēties piemērotāko blefaroplastikas variantu un izlemt par operācijas datumu.

Lai saņemtu oftalmologa-ķirurga ieteikumus un veiktu plakstiņu korekciju Dr. Solomatina Acu centrā, ir jāpiesakās pa tālruni +371 67 217 317 vai tiešsaistē, aizpildot anketu.