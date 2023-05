Bojātas ādas aizsargbarjeras pazīmes un kā to atjaunot?

Ādas aizsargbarjera aizsargā ķermeni no brīvajiem radikāļiem, piemēram, piesārņojuma, baktērijām un UV stariem. Skarbas vides apstākļi bieži vien ir bojājumu cēlonis. Skaistumkopšanas veikalu un aptieku plauktos ir pieejami produkti, kuru mērķis ir aizsargāt un atjaunināt ādu. Daži no tiem ādu pīlingo, citi - mīkstina, bet vēl citi - mitrina. Visus šos produktus vieno tas, ka tie iedarbojas uz ķermeņa ārējo slāni, ko sauc par ādas aizsargbarjeru.

La Roche Posay ir franču ādas kopšanas zīmols, kas piedāvā virkni produktu, kas paredzēti ādas aizsargbarjeras uzturēšanai un stiprināšanai. Viens no populārākajiem La Roche Posay produktiem ādas barjerai ir Toleriane līnija, kurā ietilpst attīrošie līdzekļi, mitrinātāji un serumi. Šo produktu sastāvā ir saudzīgas sastāvdaļas, kas piemērotas jutīgai ādai. Šis nav vienīgais ādas kopšanas zīmols, kas var Jums palīdzēt, tāpēc lasiet tālāk, lai uzzinātu visu par ādas aizsargbarjeru.

Kas ir ādas aizsargbarjera un kāds ir tās mērķis?

Āda sastāv no vairākiem slāņiem, no kuriem katrs veic svarīgas funkcijas ķermeņa aizsardzībā:

Ārējo slāni (stratum corneum) bieži vien raksturo kā "ķieģeļu sienu". Tas sastāv no stingrām ādas šūnām, ko sauc par korneocītiem. Tā ir ādas aizsargbarjera.

Ādas šūnās jeb "ķieģeļu" iekšpusē ir keratīns un dabīgie mitrinātāji.

Lipīdu slānis satur: holesterīnu, taukskābes, keramīdus.

Šī fantastiski plānā "ķieģeļu siena" burtiski uztur Jūsu dzīvību. Bez tās dažādi kaitīgi vides toksīni un patogēni varētu iekļūt ādā un izraisīt nelabvēlīgu ietekmi organismā. Turklāt bez ādas aizsargbarjeras organismā esošais ūdens izplūstu un iztvaicētos, padarot Jūs pilnīgi dehidrētu.

Kas var bojāt ādas aizsargbarjeru?

Ikdienā āda aizsargājas pret dažādiem apdraudējumiem, no kuriem daudzi nāk no ārpuses, bet daži nāk no organisma iekšienes.

Daži no ārējiem un iekšējiem faktoriem, kas var ietekmēt ādas aizsargbarjeru, ir šādi:

pārāk mitra vai pārāk sausa vide;

alergēni, kairinātāji un piesārņotāji;

pārāk liela saules iedarbība;

sārmaini mazgāšanas līdzekļi un ziepes;

iedarbība ar asām ķīmiskām vielām;

pārmērīga lobīšanās vai pārmērīga mazgāšana;

steroīdi;

psiholoģisks diskomforts;

ģenētiski faktori, kas var palielināt noslieci uz noteiktām ādas slimībām.

Kā var noteikt, vai ādas aizsargbarjera ir bojāta?

Ja ādas aizsargbarjera nedarbojas pareizi, Jums var būt lielāka nosliece uz šādiem ādas simptomiem un stāvokļiem:

sausa, zvīņveidīga āda;

nieze;

raupji vai izbalējuši plankumi;

pūtītes;

jutīgas vai iekaisušas vietas;

bakteriālas, vīrusu vai sēnīšu izraisītas ādas infekcijas.

Kā aizsargāt un atjaunot ādas aizsargbarjeru?

Apskatīsim dažus padomus, kas var palīdzēt.

1. Vienkāršojiet ādas kopšanas rutīnas

Ja ikdienā veicat sarežģītu ādas kopšanas režīmu, kas ietver pilnu grozu ar produktiem, iespējams, netīšām vājināt ādas aizsargbarjeru. Apsveriet iespēju aprunāties ar dermatologu vai citu ādas kopšanas speciālistu par to, kuri produkti ir būtiski un visefektīvākie.

2. Izmēģiniet augu eļļas

Daudzām no šīm eļļām ir arī antibakteriāla, pretiekaisuma un antioksidanta iedarbība. Dažas no visefektīvākajām augu eļļām, kuras ieteicams lietot uz ādas, ir šādas:

jojobas eļļa;

kokosriekstu eļļa;

mandeļu eļļa;

argana eļļa;

pelašķu eļļa;

mežrozīšu eļļa;

saulespuķu eļļa;

sojas eļļa;

prīmulas eļļa;

upeņu eļļa.

Jūs varat lietot krēmus un losjonus, kuru sastāvā ir viena vai vairākas no šīm eļļām. Vai arī nelielu daudzumu eļļas var iepildīt plaukstā un pēc tam viegli iemasēt ādā, līdz tā iesūcas.

3. Meklējiet preparātus, kuru sastāvā ir keramīdi

Tie ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu pareizu ādas aizsargbarjeras darbību. Keramīdu mitrinātāji var būt īpaši noderīgi, ja Jums ir akne. Aknes nomāktajai ādai bieži vien ir traucēta ādas aizsargbarjera, un aknes ārstēšanas rezultātā āda var kļūt sausa un apsārtusi. La Roche-Posay Cicaplast Baume B5 ir daudzfunkcionāls balzāms, kas paredzēts sausas, iekaisušas vai bojātas ādas nomierināšanai un atjaunošanai.

Izmēģiniet mitrinātājus, kas satur hialuronskābi, petrolatumu vai glicerīnu. Šie produkti uz ādas atstāj plānu plēvīti, kas palīdz novērst mitruma zudumu. Viens no visbiežāk ieteiktākajiem okluzīvajiem mitrinātājiem ir petrolatums, kas, kā apgalvo eksperti, var bloķēt līdz pat 99 % ūdens zudumu no ādas.

Kad jāuzklāj produkti?

Uzreiz pēc iziešanas no dušas, kad āda ir mitra, maigi uzklājiet uz ādas mitrinošu līdzekli. Ne visas ādas kopšanas sastāvdaļas der visiem. Tāpēc, iespējams, vēlēsieties izmēģināt vairākus dažādus produktus, lai noskaidrotu, kurš no tiem vislabāk palīdz. Ja esat apjucis ādas kopšanas produktu pasaulē, tad piesakiet vizīti pie dermatologa, lai saņemtu visas atbildes uz saviem jautājumiem.