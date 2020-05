Brīvdienu mājas 'Plosti' – tuvāk dabai ar skatu uz Abavas senleju

"Plosti" kā tūrisma un atpūtas bāze sāka darboties divdesmitā gadsimta sešdesmitajos gados – toreiz šis vārds bija sastopams teju vai katrā tūrisma ceļvedī, aicinot atpūtniekus baudīt dzīvi gleznainās Abavas krastos un sniedzot patvērumu sagurušiem laivotājiem.No tiem laikiem ir mainījies gandrīz viss, taču vēl šodien tā ir iecienīta satikšanās vieta Kurzemē.

Brīvdienu mājas "Plosti" atrodas desmit minūšu brauciena attālumā no iecienītākajiem tūrisma objektiem un skatu vietām Kandavas novadā. Visas deviņas viesu mājas atrodas pakalnā, paverot skatienam romantisku ainavu pār Abavas senleju.

Šeit pieejams viss ērtai dzīvošanai un atpūtai neatkarīgi no laikapstākļiem. Visi namiņi ir labiekārtoti un aprīkoti ar klimata kontroles sistēmu, virtuves stūrīti, dušu un labierīcībām, ļaujot baudīt kvalitatīvu atpūtu ne tikai dodoties dabā, bet arī iekštelpās. No numuriņu balkoniem paveras pasakains skats pār Abavas senleju – ievelc elpu, sajūti Kurzemes plašumu un rodi iedvesmu jaunām idejām.

Ja vēlies apvienot romantisku pastaigu un izsmalcinātas brokastis, aicinām jūs apmeklēt netālu esošo Kalnmuižas pili. Restorāna ēdienkartes lepnums ir muižas dārzos augušie zaļumi un augļi, kā arī vietējie dārzeņi un medījumi.

Ja nevēlies doties nekur tālu, jūsu rīcībā ir pieejamas aktīvās atpūtas iespējas:

Piknika,ugunskura un telšu vietas

Laivošanas iespējas (pēc iepriekšēja pieprasījuma)

Pastaigu takas

Brīvdienu mājas "Plosti" ir lieliska vieta, kur atgūt spēkus pēc piedzīvojumiem bagātas dienas, baudot komfortablu atpūtu ģimenes un draugu lokā. Šeit laipni tiek uzņemti arī jūsu četrkājainie mīluļi, lai atpūta visiem kopā būtu izdevusies.

Uz tikšanos brīvdienu mājās "Plosti"!

kempingsplosti@gmail.com

+371 26 699 033

Rēdnieki, Kandavas novads

Kandavas pagasts

FB: BrivdienuMajasPlosti

IG: brivdienu_majas_plosti