Būtiskākais, kas jāzina par daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu

Šobrīd jo īpaši aktualizējušies dažādi jautājumi, kas saistīti ar daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu, un pieaugoši komunālo pakalpojumu rēķini ir tikai viena no aktualitātēm, kas skar lielu daļu sabiedrības. Iespējams, daudzi pat nenojauš, ka mainīt nama apsaimniekotāju nemaz nav tik sarežģīti, un situācijās, kad pakalpojumu kvalitāte vai energoresursu cena kļūst neapmierinoša, tas var būt saprātīgākais risinājums.

Daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas nozare pēdējos gados ir būtiski mainījusies, un konkurence tirgū ir liela. Tiesa, īpašuma apsaimniekošana neaprobežojas vien ar iztīrītu kāpņu telpu un sakoptu teritoriju. Katram namam nepieciešama individuāla pieeja, kuru var nodrošināt tikai zinoši un pieredzējuši darbinieki. Uzņēmums "Civinity", kura darbība koncentrējas Rīgā, Jūrmalā un Pierīgā, ir lielākais privātais apsaimniekotājs Latvijā, kas augstākās kvalitātes servisa nodrošināšanu par saprātīgu cenu ir izvirzījis kā prioritāti.

Uzņēmumā strādā zinošu un pieredzējušu profesionāļu komanda, kas sniedz administrēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumus, klientiem nodrošinot ne tikai kvalitatīvus risinājumus, bet arī izcenojumu, kas ļauj ieekonomēt un samazināt komunālo maksājumu rēķinus. "Civinity" ir elastīgs gan finanšu plūsmā, gan pakalpojumu sniegšanā un nodrošina operatīvu ar apsaimniekošanu saistītu jautājumu un krīzes situāciju risināšanu. Svarīgs aspekts – klientiem tiek piedāvāta viena no šobrīd tirgū zemākajām cenām par elektroenerģiju un gāzi, tādējādi ļaujot dzīvokļu īpašniekiem būtiski ietaupīt.

Apsaimniekošana – komplekss pasākums

"Daudzdzīvokļu mājas apsaimniekošana ir komplekss pasākums. Būtiski, ka nama iedzīvotājiem viņu īpašums nebeidzas un nesākas tikai pie dzīvokļa durvīm. Māja ir vienots veselums – gan kāpņu telpa, bēniņi un pagrabs, gan arī teritorija, kas tai piesaistīta," stāsta AS "Civinity Mājas" Dzīvojamo ēku pārvaldīšanas reģiona vadītājs Toms Lučins.

Kā skaidro uzņēmuma pārstāvis, pārvaldnieks uz māju raugās no cita skatpunkta – tehniskā. Savukārt dzīvokļa īpašnieks parasti pamana telpas, pa kurām viņš ikdienā pārvietojas. Pārvaldnieks pievērš uzmanību visām konstrukcijām, jo tās ir primārās lietas, lai māja vispār funkcionētu. Piemēram, pirms plānot kāpņu telpas remontu, iespējams, daudz lietderīgāk būtu padomāt par pagraba sienu stiprināšanu. Katrai mājai ir nepieciešama individuāla pieeja.

"Šī ir specifiska nozare. Ir jāzina daudz likumu, nemitīgi jāseko līdzi jaunumiem. Arī iedzīvotāji vēlas informāciju saņemt daudz ātrāk, tāpēc saziņai jābūt tūlītējai. Tas mūs mudina būt radošiem un domāt dažādus jaunus risinājumus, kā efektivizēt apsaimniekošanas procesus, nepalielinot izmaksas klientam. Kaut ko mainot, mūsu mērķis vienmēr ir sniegt labāku, kvalitatīvāku pakalpojumu," namu apsaimniekošanas nianses ieskicē jomas speciālists.

Mājas apsaimniekotāja maiņa

Ja mājas iedzīvotājus neapmierina līdzšinējā apsaimniekotāja darbs, iespējams, ir pienācis laiks meklēt jaunu apsaimniekotāju. Tas nav nemaz tik sarežģīti, kā daudzi domā. Vēršoties pie "Civinity", speciālisti vispirms veiks nama apsekošanu un novērtēšanu, kā arī uzklausīs iedzīvotāju vēlmes. Pēc tam tiks gatavots piedāvājums. Ja sagatavotais piedāvājums apmierinās, tiks organizēts mājas dzīvokļu īpašnieku balsojums. Pozitīva balsojuma gadījumā tiks noslēgts līgums un organizēts mājas pārņemšanas process.

Darbs ar parādniekiem

"Civinity" ir atvērts komunikācijai ar saviem klientiem – ne tikai dažādu tehnisku problēmu risināšanā, bet arī darbā ar parādniekiem. Tiklīdz tiek fiksēts, ka kāda dzīvokļa īpašniekam radušās problēmas ar rēķinu apmaksu, ar viņu sazinās uzņēmuma pārstāvis, lai rastu izeju no ne visai patīkamās situācijas. Viens no risinājumiem ir atmaksas grafika izveide. "Runājam ar parādnieku, vērtējam maksāšanas disciplīnu, meklējam risinājumus," stāsta pārstāvis un piebilst, ka līdz šim nav bijis tādas situācijas, ka parādnieku dēļ kādam namam netiktu pieslēgta apkure, līdz ar to visi mājas iedzīvotāji ir ieguvēji.

Uzkrājumu fonds un apdrošināšana

Apsaimniekošanas uzņēmuma pārstāvis arī norāda, ka daudzdzīvokļu nama iedzīvotājiem ir būtiski ieguldīt naudu, lai nams tiktu uzturēts labā stāvoklī un īpašuma vērtība nekristos. "Dzīvokļu īpašniekiem ir jāveido uzkrājumu fondi, lai māju uzturētu un uzlabotu. Ir svarīgi, lai nerastos situācija, ka vienā mēnesī pēkšņi ir lieli izdevumi kādu avārijas situāciju dēļ," skaidro Toms Lučins.

Apsaimniekotājam ir jāveic apsekošana un jāsagatavo primāri veicamo darbu saraksts. Kā stāsta jomas speciālists, cilvēki naudas taupīšanas nolūkos nereti mēdz atlikt lielo darbu veikšanu, taču, pēc viņa vārdiem, "ieguldīt naudu šodien ir lētāk nekā rīt". Piemēram, savlaicīgi nesalabojot daudzdzīvokļu mājas jumtu, sekas var būt kritiskas, tomēr ne vienmēr iedzīvotāji to apzinās. "Izaicinājums – panākt vienprātību starp dzīvokļu īpašniekiem," tā pārstāvis.

Der zināt, ka mājas atjaunošanas darbiem ir iespējams piesaistīt finansējumu. Piemēram, Rīgas domes līdzfinansējumu vai "Altum" programmu. Šajā gadījumā "Civinity" mājas iedzīvotājiem var palīdzēt sakārtot visu nepieciešamo dokumentāciju. Tāpat uzņēmums var parūpēties arī par kopīpašuma apdrošināšanu, ja dzīvokļu īpašnieki izteikuši šādu vēlmi.

"Civinity" iedzīvotājiem nodrošina visus kvalitatīva servisa pakalpojumus – līgumu slēgšanu ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem, rēķinu izrakstīšanu, inženiertehnisko sistēmu apkopi, remontdarbus, finansējuma piesaisti remontdarbiem, uzkopšanu, diennakts tehnisko atbalstu, krīzes situāciju risināšanu, kā arī uzkrājumu fondu uzglabāšanu. Piedāvātā vidējā apsaimniekošanas cena par kvadrātmetru ir 0,60 eiro (ar PVN), bet piedāvājumi tiek individualizēti un gatavoti, sākot no 0,47 eiro (ar PVN) par kvadrātmetru.