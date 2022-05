Ceļo droši ar 'Luminor Black'!

Kā "Luminor Black" var noderēt tavos ceļojumos? Uzzini vairāk šeit un ceļo bez raizēm!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ceļojumu ierobežojumu dēļ citu zemju apmeklēšana kļuvusi sarežģītāka, tomēr cilvēki aizvien alkst gūt jaunus iespaidus. Un kāpēc gan ne? Ja brauciens izplānots rūpīgi, nav iemesla to neizbaudīt!

Ievērojot dažus būtiskus padomus (un ņemot līdzi "Luminor Black" karti), ceļojot varēsi justies droši.

Pirmajā vietā – veselība un drošība

Tava un tavas ģimenes veselība ir svarīga vienmēr – arī ceļojot. Raizēm un rūpēm atvaļinājumā nav vietas, tāpēc, pirms dodies uz ārzemēm, parūpējies par ceļojumu apdrošināšanu.

Ceļojot Eiropas Savienībā, neaizmirsti paņemt līdzi Eiropas veselības apdrošināšanas karti. To bez maksas vari iegūt Nacionālajā veselības dienestā. Karte segs ārkārtas veselības aprūpes izmaksas visās Eiropas Savienības valstīs tādā pašā apmērā kā attiecīgās valsts iedzīvotājiem, ļaujot izvairīties no nepatīkamiem tēriņiem.

Tomēr vislabāk ir izmantot pilnu ceļojumu apdrošināšanu, kas nosegs arī citus neparedzētus izdevumus, kā arī lieliski derēs ceļojumiem ģimenēm ar bērniem. "Luminor Black" piedāvā ne vien debetkartes un kredītkartes iespējas, bet arī ceļojumu apdrošināšanu visai ģimenei ar medicīnisko izdevumu segumu līdz 300 000 eiro, tostarp Covid-19 apdrošināšanu ceļojuma laikā lielākajā daļā valstu. Apdrošināšanas segums attiecas arī uz ģimenes locekļiem, kas ceļo kopā ar kartes īpašnieku, – bērniem (nepilngadīgajiem un pilna laika studentiem līdz 24 gadu vecumam), laulāto vai kopdzīves partneri (ja kopīga mājsaimniecība ir vismaz 1 gadu). Turklāt, ja satraucies par to, uz kurām valstīm var ceļot, iesākumā nemaz nevajag doties nekur tālu – Luminor Black kartes ceļojumu apdrošināšana ir spēkā arī Latvijā, ja paliksi viesnīcā un galamērķis būs tālāk par 50 km no dzīvesvietas.

Dodoties ceļojumā, neaizmirsti izdrukāt un paņemt līdzi apdrošināšanas polisi, rezervāciju apstiprinājumus, aviobiļetes un citus svarīgākos dokumentus. Tie noderēs, ja izlādēsies telefons vai nedarbosies mobilo sakaru pakalpojumi. Parūpējies arī par to, lai līdzi būtu izdrukāts vakcinācijas sertifikāts vai negatīvs Covid-19 tests, ja tas nepieciešams tavā galamērķa vai uzkavēšanās valstī.

Karšu maksājumi un skaidras naudas izmaksa ceļojot

Veicot maksājumus ar kredītkarti vai debetkarti POS termināļos ārzemēs, vienmēr izvēlies vietējo valūtu, lai izvairītos no neizdevīga valūtas kursa. Ja izvēlēsies EUR valstī, kur tā nav galvenā valūta, tirgotājs katram maksājumam var piemērot komisijas maksu.

Gadījumiem, kad norēķini ar karti nebūs pieejami, noderēs skaidra nauda. Arī tad talkā nāks "Luminor Black" karte, ar kuru izmaksāt skaidru naudu no bankomāta bieži vien ir izdevīgāk nekā to mainīt valūtas konvertācijas punktos. "Luminor Black" ļauj bez maksas izņemt līdz 400 eiro mēnesī no jebkura bankomāta pasaulē, kā arī 600 eiro mēnesī no "Luminor" bankomātiem Baltijas valstīs. Ja tomēr izvēlies konvertēt valūtu, pārbaudi aktuālo valūtas kursu "Luminor" vietnē.

Kā redzi, izplānot bezrūpīgu ceļojumu nav nemaz tik sarežģīti, ja zini, kam pievērst uzmanību. Izvēlies galamērķi un dodies ceļā! Lai uzzinātu vairāk par drošu ceļošanu, aicinām iepazīties ar ieteikumiem "Luminor" sagatavotajā blogā.