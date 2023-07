Ceļošana ar zīdaini – kas jāņem vērā?

Mazuļa ienākšana ģimenē nebūt nenozīmē, ka viņa vecākiem uz laiku ir jāatsakās no ceļošanas, it sevišķi šobrīd, kad lidsabiedrību un viesnīcu politika attiecībā uz ģimenēm ar maziem bērniem ir draudzīga un pretimnākoša. Iespējas, ko ceļotājiem ar maziem bērniem piedāvā lidsabiedrības un viesnīcas visa pasaulē, var palikt neizmantotas, ja šādu ceļošanas iespējamību nebūsiet gatavi apsvērt. Vecāki, kas šajā jomā vairs nav iesācēji, atzīst, ka pirmam tālākam braucienam vispiemērotākais ir vecums no pusgada līdz aptuveni pusotram gadam. Šajā vecumā mazulis jau ir gana paaudzies un, pazīstamu cilvēku aprūpēts, jūtas droši un labi.

Tiem vecākiem, kas raduši bieži doties nelielos izbraucienos, būs daudz vieglāk izšķirties jau par garāku braucienu. Būtiski arī ceļojumā censties maksimāli pieturēties pie bērna ierastās dienas kārtības, lai tādējādi mazulim neradītu nevajadzīgu stresu, un vadīties pēc konkrētiem apstākļiem nevis stingri turēties pie iepriekšēja plāna. Ja spējat nodrošināt pozitīvu un mierpilnu atrmosfēru izaicinošos apstākļos, tad ģimeniska ceļošana ar mazuli jums noteikti ir pa spēkam.

Zīdainis ceļo ar lidmašīnu

Šobrīd starp aviopasažieriem ieraudzīt pavisam mazus pasažierus vairs nav retums.

Aviācijā par zīdaiņiem uzskata visjaunākos pasažierus līdz divu gadu vecumam. Biļete mazulim visbiežāk nav jāpērk vai tā tiek piedāvāta ar lielu atlaidi. Lai gan zīdaiņa biļetē rokas bagāža nav iekļauta, ir ļauts bez maksas nodot vienu reģistrētu bagāžas vienību svarā līdz 10 kilogramiem, tāpat vienus pilnībā salokāmus pastaigu ratiņus (vai autokrēsliņu). Noteikumi aviosabiedrībām var atšķirties, bet kopumā tie ģimenei ar zīdaini piešķir lielākas privilēģijas, tai skaitā bezmaksas prioritāru iekāpšanu.

Lidmašīnā zīdainim netiek nodrošināts bērnu drošības krēsliņš, tāpēc atļauts izmantot savu bērnu autokrēsliņu. Sēdeklītim jābūt aprīkotam ar mehānismu, kas to ļauj droši nostiprināt ar pasažieru drošības jostu. Jāņem vērā, ka Eiropas Savienības aviosabiedrības atļauj izmantot vienīgi ES noteikumiem atbilstoši marķētus bērnu autokrēsliņus.

Ko ņemt līdzi zīdaiņa rokas bagāžā?

Ēdiens

Svarīgi ņemt vērā, cik garš būs lidojums, lai aprēķinātu ēdienreižu skaitu. Drošības pēc pārtika jāparedz ar rezervi, ja, piemēram, notiek lidojuma aizkavēšanās. Tas, protams, neattiecas uz māmiņām, kuras baro ar krūti un vēl nav sākušas savus mazuļus piebarot.

Autiņbiksītes

Katrai lidojuma stundai būtu jāparedz vienas autiņbiksītes un papildus rezervei.

Mitrās salvetes;

Vienreizlietojamie pārtināmā galda paladziņi;

Maisiņš izlietotām autiņbiksītēm un sasmērētām drēbītēm;

Knupīši (vismaz divi);

Sedziņa;

Rotaļļietas (neliela izmēra, kas nerada troksni);

Pirmās nepieciešamības zāles pret temperatūru;

Maiņas drēbītes;

Vairākas pudelītes;

Roku dezinfekcijas līdzeklis.

Ergosoma, slings vai ķengursoma

Nonākot galamērķī, neatsverams palīgs garās pastaigās ar mazuli ir nevis salokāmie rati, bet alternatīvie veidi bērnu pārnēsāšanai - ergosoma, slings un ķengursoma.

Kas ir kas?

Ķengursoma ir vienkāršākais bērnu somas veids – ķengursomai nav jostas, tāpēc slodze ir uz vecāka pleciem. Ķengursomā bērnu var nest gan ar seju pret vecāku, gan seju prom no tā, taču pati bērna poza nav īpaši fizioloģiski pareiza un tādēļ šis somas veids nebūs sevišķi ērts ne vecākam, ne bērnam.

Ergosomā bērnu var nest tikai ar seju pret vecāku, un visu laiku tiek nodrošināts savstarpējs kontakts. Ergosoma apvieno pareizu bērna fizioloģisko pozīciju, kā slingā, un vienkāršu mazuļa fiksāciju ar stropēm un stiprinājumiem, kā ķengursomās. Atšķirībā no ķengursomas, ergosomā pilnībā nav slodzes uz bērna mugurkaulu.

Slings ir lielgabarīta audums vai speciāli piegriezts auduma gabals, kas ļauj nēsāt bērnu dažādās pozīcijā, vienlaicīgi droši balstot bērna ķermeni. Slings var būt dažāda piegriezuma ar papildu konstruktīviem elementiem, piemēram, gredzeniem vai regulējamām siksniņām, kas ļauj pielāgot izmēru un nodrošināt nēsāšanas komfortu. Slings veicina tuvību starp pieaugušo un bērnu, un tie ir īpaši piemēroti zīdaiņiem.

Vecākiem jāatceras, ka mazulis līdz trīs gadu vecumam ceļošanu neredz kā iespēju izzināt pasauli, bet gan kā laiku būt kopā ar saviem pašiem tuvākajiem un svarīgākajiem cilvēkiem – ģimeni. Iegādāties zīdaiņa ceļošanas komplektu nekad nav bijis tik viegli – atliek vienīgi izvēlēties galamērķi!