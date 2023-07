Cenu kari: ko mazumtirgotāji var vēl darīt, lai veicinātu peļņu?

Kad ekonomiskie izaicinājumi ir veicinājuši piesardzīgāku pircēju uzvedību, nereti akcijas, īpašie piedāvājumi vai kuponi ir galvenie mazumtirgotāju instrumenti lojalitātes veicināšanai. Taču, domājot par iepirkšanās paradumiem, arī uzlabojumi veikala tehnoloģiskajā nodrošinājumā var palīdzēt veidot ilgtermiņa attiecības ar klientiem. Tāpēc mazumtirdzniecības tehnoloģiju risinājumu piegādātājs "StrongPoint" ir apkopojis tipiskākās situācijas ar atbilstošākajiem risinājumiem, lai ikdienas procesi veikalā ritētu daudz efektīvāk.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

Mazāk noslogoti darbinieki – vairāk laika klientiem

Līdz ar biežām cenu maiņām un akcijas precēm arī darbinieki ir vairāk noslogoti, jo jāveic manuāla papīra cenu maiņa, kā arī cita veida materiālu uzstādīšana, kas palīdzētu pircējiem labāk pamanīt konkrēto preci. Šādā veidā, it sevišķi, ja cenas tiek mainītas vairāk nekā vienu reizi nedēļā, darbinieki patērē vērtīgās cilvēkresursu stundas uzdevumiem, kurus viegli varētu uzticēt automatizācijas tehnoloģijām. Atbrīvojot cilvēku rokas, tās var izmantot jēgpilnai klientu apkalpošanai.

"Viens no jau redzētākajiem risinājumiem ir elektroniskās cenu zīmes, taču šī tehnoloģija var sniegt daudz plašāku iespēju loku nekā sākotnēji varētu šķist. Ne tikai, lai paātrinātu cenu nomaiņas procesu, bet arī, lai visām akcijas precēm nomainītu cenu, piemēram, "Pricer" elektroniskās norādes var aprīkot ar gaismas sensoriem, kas palīdz interneta veikala pasūtījumu komplektētājiem ātrāk atrast meklēto preci. Tādā veidā pasūtījumi pie klientam nonāk ātrāk un darbinieku patērētās stundas tiek izmantotas daudz efektīvāk. Tāpat šīs it kā mazās zīmītes var aprīkot ar kamerām, kas signalizē darbiniekiem par to, kad nepieciešams papildināt preces plauktā. Šāda iespēja palīdzēs ātrāk reaģēt uz tukšumiem plauktos, kas arī no pircēju skatupunkta veicinās lielāku lojalitāti, jo vēlamās preces vienmēr būs pieejamas," skaidro "StrongPoint" klientu servisa vadītājs Uģis Začs.

Vēl viens ne mazāk svarīgs pluss elektroniskajām cenu zīmēm ir spēja būtiski samazināt nepatīkamu situāciju skaitu pie kasēm, kad kādai precei kases ekrānā uzrādās cita cena nekā plauktā. Automatizējot cenu zīmju mainīšanas procesu, tiek būtiski samazināts pieļauto kļūdu skaits, tādējādi arī pircēji ir daudz apmierinātāki pēc pirkuma veikšanas, jo nav jāskaidrojas ar pārdevēju par nepareizu cenu kādai precei.

Ar tehnoloģijām pret cilvēcīgām kļūdām

Ņemot vērā, ka pasaulē tabakas izstrādājumu un elektronisko cigarešu patēriņš jauniešu vidū ir ārkārtīgi liels, arī mazumtirgotājiem ir jāpievērš stingrāka uzmanība tam, kāda veida kontrole tiek nodrošināta pie apmaksas veikšanas. Šim nolūkam "StrongPoint" piedāvā "Vensafe" tabakas automātus, kas ir ērti savienojumi gan ar tradicionālajām, gan pašapkalpošanās kasēm. Ikdienas situācijā pircējs veic savu regulāro pirkumu iegādi pie izvēlētās kases, kurā arī uzreiz norēķinās par vēlamo tabakas preci, savukārt pēc norēķināšanās, pircējs saņem kuponu, ar kuru var ērti izņemt iegādāto preci turpat blakus esošajā tabakas tirdzniecības automātā.

Lai atvieglotu darbinieku un arī pircēju pieredzi, šos "Vensafe" tabakas automātus ir iespējams aprīkot ar uz mākslīgā intelekta balstītu sejas atpazīšanas tehnoloģiju, kas nosaka, vai pircējs ir virs konkrētā vecuma. Ja sistēmai rodas šaubas par pircēja vecumu, tad tā dod ziņu pārdevējam, ka ir nepieciešama manuāla identifikācijas dokumenta pārbaude.

"Ne tik tālā nākotnē šī tehnoloģija būs īpaši noderīga arī Latvijas veikaliem, jo no pircēju skatpunkta šāda veida tehnoloģija palīdz ātrāk veikt savus ikdienas pirkumus, negaidot, kad atbrīvosies kāds no pārdevējiem, lai iegādātos tabakas izstrādājumus un pārbaudītu vecuma atbilstību. Kā arī vecāki, kuru bērni nereti paši veic pirkumus, var būt pārliecināti, ka iegādāties neatbilstošu produkciju būs daudz grūtāk ar šīs tehnoloģijas palīdzību, jo jauniešiem nebūs iespēja paļauties, ka kāds pārdevējs ikdienas burzmā nepaspēs pārbaudīt identifikācijas dokumentu," norāda "StrongPoint" eksperts.

Pirkumu saņemšana tev ērtā laikā

Pircēji ir dažādi un katram ir arī savas vēlmes. Šīs vēlmes ir attiecināmas arī uz veidu, kā labāk saņemt savus pirkumus. Plašas piegādes un pirkumu izņemšanas iespējas ļauj veikaliem pielāgoties dažādām pircēju grupām, tādējādi aptverot lielāku auditoriju. Tāpēc ir vērts iedziļināties, kādas preču komplektēšanas un izņemšanas metodes ir cieņā katrai grupai.

"Darba iespēja no mājām ir mainījusi daudzu cilvēku dienas grafiku, dodot priekšroku kvalitatīvam laikam ar ģimeni pāri laikam birojā vai sastrēgumos. Tāpēc piegāde, kas pielāgojas pircēja laika grafikam, ir lieliska iespēja, kā piesaistīt plašāku lojālo klientu loku. Piemēram, "StrongPoint" piedāvātie pārtikomāti jeb pārtikas preču skapīši ir īpaši piemēroti tiem pircējiem, kas vēlas izņemt pirkumus sev ērtā laikā, kā arī ārpus galvaspilsētas rajonos, kur ir izteikti sezonāla cilvēku plūsma, piemēram, kāds īpašs tūristu galamērķis vai vasarnīcu vietas. Pārtikomātu burvība slēpjas to daudzveidībā, jo ar "StrongPoint" ekspertīzi ir iespējams atrast katram gadījumam labāko risinājumu, mainot gan skapīšu daudzumu, gan temperatūras iestatīšanas iespējas, tādējādi pielāgojoties pircēju pieprasījumam un lokācijai," skaidro U. Začs.

Vairāk par "StrongPoint" risinājumiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem varat uzzināt, apmeklējot mājaslapu https://strongpoint.com/lv