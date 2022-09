Četri argumenti, kāpēc augstspiediena mazgātājs ir dabai draudzīga izvēle

Kuru gan var pārsteigt sakot, ka augstspiediena mazgātājs ir viena no darbspējīgākajām un efektīvākajām ierīcēm saimniecībā – tas ātri tiek galā tiklab ar mājas fasādes kā ar dārza celiņu vai pītu āra mēbeļu tīrīšanu, bet vai šis darba rīks uzskatāms par draudzīgu videi? Ir četri būtiski argumenti, kas liecina – jā –, augstspiediena mazgātājs, pretēji vairākiem stereotipiskiem uzskatiem, ir uzskatāms par ierīci, kas saudzīgi izturas pret dabas resursiem. Turpiniet lasīt un uzziniet, kādas ir šī darba instrumenta videi draudzīgās īpašības!

1. Ūdens patēriņš

Pretēji uzskatam, ka mazgātājs patērē ļoti daudz ūdens, patiesība ir pavisam cita – augstspiediena mazgātājs patērē apmēram par 80% mazāk ūdens kā veicot tādu pašu darbu ar dārza šļūteni! Piemēram, "Husqvarna" modeļiem ūdens plūsmas diapazons variē no 320l/h līdz 650l/h. Papildu ieguvums labiem tīrītājiem ir start/stop sistēma – mēlītes atlaišanas brīdī tiek apstādināts motors, tādā veidā ne tikai ietaupot ūdeni, bet arī elektrību.

2. Ķīmisku līdzekļu lietošana

Izmantojot mazgāšanā ūdeni un gaisu ir iespējams vispār izvairīties no ķīmijas lietošanas! Šīs ierīces efektivitāti nosaka spiediena spēks, nevis mazgāšanas līdzekļa sastāvs. Ja runa ir par ļoti spēcīgu netīrumu noņemšanu, var izvēlēties līdzekļus, kas nesatur kodīgas vielas vai balinātājus, bet ikdienas darbiem pietiks vienkārši ar ūdeni un pareizi izvēlētu spiediena spēku.

3. Sarežģīti mazgāšanas darbi tiek paveikti daudz ātrāk

Automašīnas, motocikla vai velosipēda tīrīšana nav ilgs, bet gan piņķerīgs darbs, kuru augstspiediena mazgātājs padara daudz vieglāku, jo ūdens viegli piekļūst sīkām detaļām un grūti sasniedzamām vietām. Reizēs, kad nepieciešama dārza celiņu vai mēbeļu tīrīšana, ierīce palīdz saīsināt monotono darbu, bet mājas fasādes, lielāku laukumu, betona, akmens sienu u.c. tīrīšanā, šī ierīce kļūst pilnībā neaizstājama, turklāt šādi apjomīgi darbi tiks paveikti stundu, nevis dienu laikā.

Foto: Husqvarna.com

4. Vecais top jauns ar ūdens un spiediena palīdzību

Reizēm ir grūti iedomāties, ka ar ūdens, gaisa un spiediena palīdzību notīrīta lieta iegūst jaunu dzīvību. Piemēram, apsūbējušu ķieģeļu siena pēc mazgāšanas ar augstu spiedienu var izskatīties kā jauna, bet dārza mēbeles, kuras klāj pelējums – pēc notīrīšanas ar augstspiediena mazgātāju var izmantot vēl daudzas sezonas. Videi draudzīgais moments ir faktā, ka pat, ja mēbeles vai mājas siena tiks tīrīta ar tīrāmo līdzekli (nevis tikai siltu ūdeni), tas tomēr būs labāk kā renovēt ar būvmateriāliem vai iegādāties jaunas mēbeles, vecās izmetot ārā.

Foto: Husqvarna.com

Ko ar augstspiediena mazgātāju darīt ziemā?

Augstspiediena mazgātāju drīkst izmantot arī ziemā! Svarīgais ir neļaut tam aizsalt, turot to siltā telpā, un pēc lietošanas iztīrīt un atbrīvot no ūdens, lai nerodas rūsa. Gadījumos, ja mazgātāju ziemā nav plānots izmantot, to nepieciešams ieziemot.

Kāpēc tieši "Husqvarna"

Katrs "Husqvarna" augstspiediena mazgātājs nodrošina intuitīvu vadību un augstu darba izpildes kvalitāti, bet darba instrumentu piedāvājums ir tik plašs, ka īsto atradīs gan nelielas mājsaimniecības, gan liela uzņēmuma vajadzībām. Papildu instrumenta iegādei "Husqvarna" nodrošina arī kvalificētu garantijas un pēc garantijas servisu, kas mūsdienās ir ļoti svarīgs papildu ieguvums. Ja ierīce tiks aprūpēta, pareizi kopta, ieziemota un sagatavota darba sezonai, tās darba mūžs būs ilgs un kvalitatīvs. Ienāciet "Husqvarna" mājaslapā un uzziniet vairāk!