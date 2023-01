'Cido Grupa' novērtēta kā ilgtspējīgākais partneris dzērienu nozarē Latvijā

Dzērienu nozares viedokļu aptaujas dati* rāda, ka vairāk nekā pusei (58%) mazumtirdzniecības ķēžu, restorānu un kafejnīcu pārstāvjiem ilgtspējīga uzņēmuma darbība ir viens no galvenajiem faktoriem, izvērtējot turpmāko sadarbību ar piegādātājiem. Tikai 7% atzīst, ka ilgtspējas faktors neietekmē lēmumu sadarboties. Dzērienu nozares viedokļu aptaujā kā ilgtspējīgākais partneris 2022. gadā ar augstāko reputācijas indeksu Latvijā, novērtēts vadošais dzērienu ražotājs "Cido Grupa".

Sadarbības partneri "Cido Grupa" reputāciju novērtējuši visaugstāk dzērienu ražošanas nozarē – ar 77 punktiem. Aptaujas dati rāda, ka TOP3 ar reputāciju un ilgtspējību saistītie uzņēmuma parametri, kas svarīgi partneriem Latvijā ir: uzticams komercpartneris (82%), ražo un pārdod augstas kvalitātes produktus (82%) un nodrošina veselīgu dzērienu izvēli (67%).

"Esam priecīgi par partneru izrādīto uzticību un augsti vērtējam viņu viedokli – tik augsts reputācijas vērtējums tikai apliecina, ka esam uz pareizā ceļa. Uzskatām, ka, īstenojot ilgtspējas stratēģijas mērķus, mēs vēl vairāk attaisnosim cerības būt par labāko partneri", saka Marijus Valdas Kirstukas, "Cido Grupa" valdes loceklis.

Viens no ambiciozākajiem "Cido Grupa" ilgtspējas stratēģijas mērķiem ir sasniegt 100% klimatam neitrālu ražošanu līdz 2025. gadam un līdz 2030. gadam vismaz par 50% samazināt oglekļa dioksīda (CO₂) nospiedums visā piegādes ķēdē. "Lai sasniegtu klimatam neitrālu ražošanu, šā gada maijā uzstādīsim savu saules paneļu parku ar kopējo jaudu 250 kWp. Pāreja uz videi un klimatam draudzīgākiem energoresursiem ir loģisks nākamais ilgtspējas solis, kas ļaus pašiem saražot 5% no kopējā elektroenerģijas patēriņa, būt neatkarīgākiem no elektrības cenu svārstībām un strādāt vēl energoefektīvāk. Līdz 2025. gadam plānojam pilnībā atteikties no fosilā kurināmā izmantošanas apkurē un tehnoloģiskajiem ražošanas procesiem. Šīs pārejas projektēšanas fāzi plānots pilnībā pabeigt jau šajā gadā," par tuvākajiem ilgtspējas mērķiem stāsta Marijus Valdas Kirstukas, "Cido Grupa" valdes loceklis.

Reputācijas viedokļu aptaujas ļauj uzņēmējiem ne tikai uzlabot uzņēmuma darbību, bet arī izmērīt progresu. Starp citiem pozitīvi novērtētajiem aspektiem mazumtirdzniecības tīkli atzīmēja "Cido Grupa" izmantoto otrreiz pārstrādājamo iepakojumu. Līdz 2025. gadam plānots pilnībā pāriet uz 100% pārstrādātu, pārstrādājamu vai atkārtoti lietojamu iepakojumu.

"Cido Grupa" 2022. gada pavasarī uzsāka īstenot ilgtspējības stratēģiju, pakāpeniski ieviešot nozīmīgas pārmaiņas visā uzņēmuma darbībā, kuras iecerēts pilnībā ieviest līdz 2025. gadam. Ilgtspējas stratēģijas īstenošanai plānots investēt 6 miljonus eiro dabai draudzīgāku iepakojumu ieviešanā, atjaunojamās enerģijas ieguvē un izmantošanā, ūdens patēriņa samazināšanā ražošanas procesā, veselīgāku produktu izveidē, kā arī sabiedrībai nozīmīgu iniciatīvu atbalstā. Ieviešot ilgtspējības stratēģiju, partneru un klientu vērtējums ir ārkārtīgi svarīgs, lai "Cido Grupa" līdz 2025. gadam kļūtu par pirmo izvēli un ilgtspējīgāko partneri alus un bezalkoholisko dzērienu nozares segmentā.

*Pētījuma kompānijas "Kantar" veiktā Royal Unibrew Baltic grupas Latvijas klientu aptaujā piedalījās 101 uzņēmums, kuru vidū bija mazumtirdzniecības ķēžu, kafejnīcu un restorānu pārstāvji. Respondenti vērtēja "Cido Grupa" ilgtspējas, sociālās atbildības un reputācijas kategorijās.