'Cido Grupa' stratēģijas mērķis ir kļūt par ilgtspējīgāko uzņēmumu nozarē

Vadošais dzērienu ražotājs Latvijā "Cido Grupa" sācis īstenot ilgtspējības stratēģiju, ieviešot nozīmīgas pārmaiņas, lai līdz 2025. gadam kļūtu 100% klimatneitrāls un būtu ilgtspējīgākais uzņēmums savā jomā. Uzņēmums plāno investēt aptuveni sešus miljonus eiro dabai draudzīgāku iepakojumu ieviešanā, atjaunīgās enerģijas ieguvē un izmantošanā, ūdens patēriņa samazināšanā ražošanas procesā, veselīgāku produktu izveidē, kā arī sabiedrībai nozīmīgu iniciatīvu atbalstā.

"Kā nozares līderis Latvijā esam apņēmības pilni uzņemties vadību ilgtspējības risinājumu ieviešanā. Mūsu mērķis ir ne tikai veidot veiksmīgus, ilgtspējīgus zīmolus, kuriem cilvēki uzticas, bet arī samazināt to ietekmi uz vidi, radīt drošus darba apstākļus darbiniekiem un veicināt sabiedrības labklājību. Mēs ticam, ka visi mūsu izvirzītie mērķi būtiski veicinās veselīgākas sabiedrības un tīrākas vides veidošanu," saka "Cido Grupa" valdes loceklis Marijus Valdas Kirstukas.

Uzņēmuma ilgtspējības stratēģija vērsta uz trim galvenajām jomām: produktiem, patērētājiem un darbiniekiem. Stratēģija ietver deviņus mērķus, no kuriem sešus plānots sasniegt jau nākamo trīs gadu laikā – līdz 2025. gadam, bet pārējos – līdz 2030. gadam. Ilgtspējības iniciatīvās līdz 2025. gadam paredzēts investēt aptuveni sešus miljonus eiro.





Mūsu klienti un patērētāji nosaka virzienus

Ilgtspējības stratēģijas īstenošanā "Cido Grupa" ļoti svarīgs ir klientu vērtējums – ražotājs līdz 2025. gadam centīsies kļūt par pirmo izvēli un ilgtspējīgāko partneri saviem klientiem alus un bezalkoholisko dzērienu nozares segmentā. Ilgtspējības jomā sasniegtie rezultāti tiks mērīti ar īpašiem pētījumiem.

"Lai mūsu uzņēmums būtu pirmā ilgtspējīgā izvēle nozarē, esam apņēmušies pastāvīgi pārskatīt un pilnveidot savu darbību, ņemot vērā klientu viedokļus, tāpēc sākam savu progresu mērīt ar ikgadējām klientu aptaujām," saka Marijus Valdas Kirstukas.

Uzsvars tiks likts uz veselīgākiem produktiem – patērētāji vēlas, lai papildus saviem iecienītākajiem dzērieniem būtu iespēja izvēlēties produktu veselīgas alternatīvas, kurās ir mazāk cukura vai alkohola. Aizvadītajā gadā "Cido Grupa" pārskatījusi produktu sortimentu un samazinājusi pievienotā cukura daudzumu vairumam bezalkoholisko dzērienu – kopējais samazinātā cukura daudzums 2021. gadā bija aptuveni 200 tonnas. Darbs pie cukura samazināšanas produktos turpinās arī šogad, kā arī tiek paplašināts to produktu klāsts, kuriem cukurs netiek pievienots – tos var atpazīt pēc atzīmes uz produkta "bez cukura". Šogad uzņēmums arī pievienojies sadarbības memorandam par pārtikas produktu sastāva uzlabošanu un turpinās samazināt enerģētisko vērtību sulām, nektāriem un saldinātajiem bezalkoholiskajiem dzērieniem.

Covid-19 laikā būtiski pieauga pieprasījums pēc produktiem ar pievienoto vērtību, piemēram, 100% sulām, kas satur dabiskus vitamīnus un citas vērtīgas vielas. Patērētāji atzinīgi novērtējuši pagājušā gadā radīto "Cido" imunitātes produktu līniju - 100% sulas un nektārus ar pievienotu "superaugli" acerolas ķirsi, kas satur īpaši augstu C vitamīna līmeni, un palīdz stiprināt veselību un imunitāti. Iecienītā zīmola "Mangaļi" klāsts šogad tiek papildināts ar jaunu premium gāzētā ūdens līniju "Mangaļi Plus", kura sastāvā ir dabīgais minerālūdens "Mangaļi", kam pievienoti papildus minerālsāļi jods, cinks un magnijs. Uzņēmums turpinās radīt produktus ar pievienoto vērtību un meklēs veidus, kā pilnveidot esošos produktus.

Vēl viens būtisks mērķis ir bezalkoholiskā alus segmenta popularizēšana, palielinot tā pārdošanas apjomu, ieviešot sortimentā jaunus produktus, kā arī nostiprinot uzņēmuma pozīcijas šajā segmentā.

"Ilgtspējīgs bizness nav iedomājams bez sociālās atbildības projektiem un atbalsta sabiedrības labklājības veicināšanai, un šai sakarā līdz 2025. gadam 40% no mārketinga budžeta plānots novirzīti zīmoliem un kampaņām saistībā ar ilgtspējību," stāsta "Cido Grupa" vadītājs.

"Cido Grupa" sadarbībā ar Pasaules Dabas Fondu Latvijā aizvadītajā gadā uzsāka iniciatīvu "Par tīrām upēm", ar sabiedrības iesaisti identificējot un ilgtermiņā plānojot likvidēt aizsprostus upēs, lai atjaunotu upju dabisko tecējumu un ekosistēmu. Uzņēmums regulāri atbalsta arī dažādus sporta un kultūras pasākumus un organizācijas, piemēram, Rīgas Maratonu, Skrien Latvija, Latvijas Basketbola Asociāciju, MTB Velo Maratonu, mūzikas festivālu "Positivus". Sarežģītajā Covid-19 laikā "Cido Grupa" atbalstīja arī mediķus, nodrošinot viņiem dzeramo ūdeni "Mangaļi".



Samazinās ietekmi uz vidi

Viens no vērienīgākajiem uzņēmuma ilgtspējības stratēģijas mērķiem ir 100% klimatneitrāla ražošana līdz 2025. gadam, bet līdz 2030. gadam plānots panākt 50% fosilo resursu samazinājumu visā piegādes ķēdē.

"Jau patlaban "Cido Grupa" iepērk no partneriem 100% atjaunīgo elektroenerģiju, bet nākamais solis ir tapt neatkarīgākiem un energoefektīvākiem, tāpēc uz ražošanas ēku jumtiem plānots izvietot saules paneļus elektroenerģijas ieguvei. Līdz 2025. gadam uzņēmums plāno pilnībā atteikties no fosilā kurināmā, tāpēc pakāpeniski notiks pāreja uz dabasgāzei alternatīviem enerģijas avotiem," stāsta Marijus Valdas Kirstukas.

Būtiska investīciju daļa paredzēta ražošanas procesā izmantotā ūdens patēriņa samazināšanai, kas ļaus ietaupīt aptuveni 10% no ražošanā patērētā ūdens, kas ir 30 000 m3 gadā.

"Cido Grupa" ir gatava uzņemties vadību dzērienu iepakojumu aprites veicināšanā. Viens no būtiskiem soļiem ir iepakojuma atgūšana un, līdz ar depozīta sistēmas ieviešanu Latvijā, uzņēmums plāno atgūt 85-95% iepakojuma no kopējā tirdzniecībā pieejamā produktu apjoma. Otrs solis ir pāreja uz 100% pārstrādātu iepakojumu, kas nozīmē, ka jaunais iepakojums tiek saražots no vecā. Jau patlaban visi alus un zīmola Mangaļi produkti tiek ražoti, izmatojot 100% pārstrādātu PET iepakojumu.

"Mēs neapstāsimies šajā punktā, un vēlamies padarīt mūsu iepakojumu pēc iespējas ilgtspējīgāku. Esam izvirzījuši mērķi līdz 2023. gada beigām 100% pāriet uz pilnībā pārstrādātu, pārstrādājamu un atkārtoti lietojamu iepakojumu. Tam būs nepieciešama cieša sadarbība ar partneriem, jaunu ideju un inovāciju meklējumi," stāsta uzņēmuma vadītājs.

Mārketinga materiāliem un produktu iepakojumiem, kuriem tas ir tehnoloģiski iespējams, tiks izmantots pārstrādāts papīrs. Tāpat ir sperts vēl viens nozīmīgs solis ceļā uz klimata neitralitāti – "Cido Grupa" ir pirmais uzņēmums Eiropas Savienībā, kas sadarbībā ar "Tetra Pak" ir ieviesis videi draudzīgākus korķus visiem 1L Tetra Pak kartona iepakojumiem. Korķus atskrūvējot, tie paliek piestiprināti pie iepakojuma ar mērķi samazināt sīko plastmasas atkritumu nonākšanu dabā un to radīto piesārņojumu.

Fokuss uz komandu

Starp sasniedzamajiem mērķiem ilgtspējas jomā īpaša uzmanība tiek pievērsta "Cido Grupa" darbiniekiem. "Droša un veselīga darba vide ir mūsu pamatvērtība. Darbinieki ir mūsu panākumu atslēga. Veicinot ilgtspējības kultūru, turpināsim pilnveidot darba vidi, kurā cilvēki jūtas iesaistīti, cienīti, viņiem ir vienlīdzīgas iespējas realizēt savu potenciālu un lepoties ar savu organizāciju. Mēs attīstām mūsu darbinieku talantus un spējas, kas nodrošina uzņēmuma panākumus šodien un nākotnē," saka Marijus Valdas Kirstukas.