Cik tu esi gatavs investēt ilgtermiņa rezultātam? No attiecībām līdz investīcijām

Mūsu dzīve ir pilna ar lielām un mazām investīcijām ar mērķi uzlabot mūsu un mūsu bērnu nākotni. Padarīt mūs laimīgākus, veiksmīgākus un pārtikušākus. Mēs investējam pat tad, ja mums nav lieku finanšu līdzekļu, jo mums vienmēr ir laiks un enerģija. It īpaši, kad esam vēl jauni, skaisti un veseli.

Mēs sākam investēt jau no bērna kājas, bieži vien paši to īsti nenojaušot un pie tā īpaši nepiedomājot. Mēs investējam savu laiku izglītībā, it īpaši, ja daram kaut ko vairāk par absolūtu minimumu. Mēs investējam savā dzīvesvietā, mēs nemitīgi to cenšamies pilnveidot, mazliet kaut ko pielabojot, pievienojot un piekārtojot. Mēs investējam attiecībās, draudzībās un dažādās citās sociālās saiknēs. Tas aizņem mūsu laiku un enerģiju un bieži vien tā ir izvēle – vai darīt kaut ko tikai savam priekam, vai arī investēt savu laiku, palīdzot draugam pārvākties uz jaunu dzīvokli, padzerot kafiju ar senu skolasbiedru vai arī aizejot vakariņās ar kolēģiem. Katrai šādai investīcijai ir maza, bet nojaušama atdeve.

Bet, ja mūsu sākotnējās dzīves investīcijas jau ir nesušas augļus un mums ir parādījies arī kāds finanšu kapitāls, mazs uzkrājums, kāda naudiņa kas nav obligāti jāiztērē, lai izdzīvotu, tad mums parādās iespēja arī sākt piedalīties investīciju pasaulē tādos veidos, kā to parasti saprot ar šo vārdu. Vērtspapīros, nekustamajā īpašumā, uzņēmumos un citos veidos, kas pie zināmas apstākļu sakritības ļauj pavairot savu sākotnējo kapitālu īsākā vai ilgākā laika posmā.

"Vērtspapīri" ir senatnīgs vārds, kas var asociēties ar kaut ko no angļu rakstnieku romāniem par džentelmeņiem smokingos, cilindros un resniem cigāriem pirms simts gadiem spriežot par dzīves būtiskajām lietām ērtos krēslos savā klubā. Cienījamo kungu modes intereses ir pa šo laiku mainījušās, bet vērtspapīri ir palikuši gandrīz tādi paši, kā tajos seno romānu laikos. Joprojām centrālais investīciju instruments biržās ir akcijas. Un viens no populārākajiem veidiem, kā investēt daudzu kompāniju akcijās vienlaikus, ir biržā tirgotie fondi (ETF), kur automātiski tiek pirktas noteikta veida akcijas pēc iepriekš definēta, paredzama plāna. Tieši šos divus tradīcijām bagātos instrumentus piedāvā "Fundvest" biržas investīciju platforma, licencēta un Lietuvas Valsts Bankas uzraudzīta. Vienkārši, saprotami un klasiski.

Arī investīciju principi nav daudz mainījušies pēdējo simts gadu laikā – ir jācenšas pirkt tādu kompāniju akcijas, kuru cena ir zema, kurām ir stipri zīmoli un sajūtamas labas ilgtermiņa izaugsmes iespējas. Nekad nav iespējams paredzēt, kas notiks ar akciju vērtību nākotnē, bet pagātnes pieredze liecina, ka, skatoties ilgstošā laika nogrieznī, akciju tirgus kopumā aug. Viena vai otra kompānija var būt neveiksmīga, bet kopējais akciju tirgus aug kopā ar ekonomiku, kas ir pieredzējusi eksplozīvu izaugsmi pēdējā gadsimta laikā.

Šobrīd daudzu kompāniju akcijas tiek tirgotas par ļoti zemām cenām, jo pasaulē ir vairākas krīzes vienlaikus un gaisā virmo bažas. Šis ir tieši tas brīdis, kad cilvēki, kam ir kaut mazliet liekas naudas, var izmantot iespēju un iegādāties daudzu pasaules kompāniju akcijas ar ļoti lielu atlaidi. Vai arī iegādāties kādus biržā tirgotus fondus (ETF), lai sadalītu riskus starp daudzu kompāniju akcijām vienlaikus.

"Fundvest" investīciju platforma ir pieejama mobilās aplikācijas formā gan "Apple Appstore", gan "Google Play".