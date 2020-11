Cilvēces ieradumi mainās – mājokļos uz dzīvi apmetas roboti

Mana māja – mans cietoksnis. Covid-19 ēnā šis teiciens ir ieguvis pavisam citu jēgu, kad aizvien lielāka daļa no mums bailēs no pandēmijas ieslēdzas mājās, kur dienu no dienas mutuļo darbs, sadzīve un visa dzīve. Mainoties mūsu ieradumiem, aizvien mazāk laika atliek mājokļa uzkopšanas darbiem, tāpēc "ECOVACS" speciālisti jau vairāk nekā 20 gadus pastāvīgi meklē veidus, kādos roboti varētu atvieglot ikviena cilvēka ikdienu.

Pasaules un Baltijas valstu robotu putekļu sūcēju tirgus

Saskaņā ar šā gada jūnijā www.grandviewresearch.com publicētā pētījuma datiem robotu putekļu sūcēju pasaules tirgus vērtība 2019. gadā sasniedza 2,56 miljardus ASV dolāru. Tiek lēsts, ka no 2020. līdz 2027. gadam šā tirgus pieaugums palielināsies par 17,7 % katru gadu. Putekļu sūcēju robotu pieprasījumu lielākoties nosaka izmainītais cilvēku dzīvesveids un pieaugošie ienākumi.

Aizvien vairāk pieaugušo jūt, ka nepietiek laika vienkāršu ikdienas darbu veikšanai, un tāpēc iegādājas putekļu sūcējus, kas var iztīrīt telpu bez cilvēka klātbūtnes.

Pēc viena no lielākajiem vairumtirdzniecības uzņēmumiem Baltijas valstīs "ACC Distribution" speciālistu teiktā, ir vērojams nozīmīgs "ECOVACS" putekļu sūcēju robotu tirgus pieaugums Lietuvā, Latvijā un Igaunijā, salīdzinot 2019. gada un 2020. gada pirmos trīs ceturkšņus. Vērtējot visas Baltijas valstis kopumā, robotu putekļu sūcēju tirgus ir dubultojies, bet "ECOVACS" putekļu sūcēju pārdošanas apjomi ir pieauguši pat 4 reizes. Lietuvā "ECOVACS" robotu putekļu sūcēju pārdošanas apjomi minētajā periodā pieauga 10 reizes, Latvijā pieaugums bija nenozīmīgs, savukārt Igaunijā tie pieauga pat 11 reižu. Pēc tirdzniecības ekspertu domām šīs pārmaiņas visvairāk ietekmēja atjaunotais un tehnoloģiski pilnveidotais "ECOVACS" putekļu sūcēju sortiments, kā arī lielāka uzmanība ikviena klienta vajadzībām.

Katrai ģimenei pa robotam

"ECOVACS" specializējas viedās mājas risinājumu radīšanas jomā un to dara jau vairāk nekā 20 gadus. Krietnu brīdi pirms "viedās mājas" koncepcija kļuva moderna, šī organizācija jau bija priekšgalā jaunu un modernu mājas robotikas izstrādājumu ziņā. Uzņēmuma speciālisti pastāvīgi meklēja veidus, kādos roboti varētu atvieglot ikviena cilvēka ikdienu. Visu šo laiku viņu izvirzītais mērķis bija – katrai ģimenei pa robotam, un šī ideja vadīja viņus vairāk nekā divus gadu desmitus.

Šie gadi uzņēmumam bija izšķiroši ierīcēs ieviesto tehnoloģisko izmaiņu un ievērojami paplašinātā produktu sortimenta dēļ. Cilvēki varēja izvēlēties gan modernu putekļu sūcēju robotu ar integrētu mākslīgo intelektu, gan bezvadu logu tīrīšanas asistentu. Ierīces ir pielāgotas, lai tiktu galā ar vissarežģītākajiem mājokļa tīrīšanas izaicinājumiem, neatkarīgi no mājokļa lieluma vai saimnieka budžeta.

Kā izvēlēties robotu putekļu sūcēju, kas patiešām iztīrītu māju?

Kad gudro ikdienas palīgu ir tik daudz, dabiski rodas jautājums, kam ir jāpievērš uzmanība, izvēloties putekļu sūcēju robotu. Kādām īpašībām būtu jāpiemīt ierīcei, ja putekļu sūcēju izvēlas ģimene ar bērniem un dzīvniekiem vai speciālists, kurš strādā attālināti savā studijā?

Pedantiskie tehnoloģiju entuziasti beidzot var atviegloti nopūsties

Lielu māju īpašniekiem, tehnoloģiju entuziastiem, kuri vēlas, lai mājās valdītu ideāla tīrība, būtu vērts pievērst uzmanību "ECOVACS" radītajiem "DEEBOT OZMO T8" modeļiem. Tādi ir jau veseli 3. Ja vēlēsieties tos iegādāties, nāksies šķirties no ievērojamas naudas summas, taču to veiktās funkcijas ir tā vērtas. Šie putekļu sūcēji lieliski atpazīst mājoklī izmētātos apavus, zeķes, vadus, apģērbu vai vannas istabas paklājiņus un precīzi apbrauc tiem apkārt, sūcot un mazgājot grīdas.

Izmantojot "TrueDetect 3D" tehnoloģiju, visas trīs ierīces spēj detalizēti skenēt istabu, konstatēt vietas, kur atrodas krēslu kājas, aizkari, nelieli uz grīdas izvietoti priekšmeti, un dažu sekunžu laikā izveidot efektīvu tīrīšanas platības karti. Šī tehnoloģija nodrošina robota spēju "redzēt" vidi teju cilvēka acīm, tāpēc netiek pieļautas sadursmes ar priekšmetiem, skrienošiem bērniem vai mājdzīvniekiem. Ierīces neiesprūst šaurās vietās, kurām tās nespēj izbraukt cauri. Un tas vēl nav viss! Šie roboti notīrīs pat stipri pie grīdas pieķērušos netīrumus, jo tie izmanto īpašu grīdas mazgāšanas tehnoloģiju: ar elektrību vadāmā tīrīšanas plāksne darbojas uz grīdu ar augstas frekvences vibrācijām, tādējādi imitējot kustību it kā grīda tiktu mazgāta manuāli. Tāpēc grīdas tiek uzkoptas mitrā veidā un arī efektīvi izmazgātas.

Pašsaprotami, ka šie putekļu sūcēji roboti tiek vadīti ar viedtālruņu lietotnes starpniecību. Lietotnē var izveidot virtuālus norobežojumus konkrētās vietās, ja nevēlaties, lai robots tajās sūktu. Tā kā ierīcēm ir trīs kārtu putekļu filtrēšanas sistēma, varat būt mierīgi - pēc uzkopšanas varēsiet mājās ieelpot "tīru gaisu".

Papildu "DEEBOT OZMO T8+" priekšrocība - šī ierīce tiek pārdota kopā ar pašattīrīšanās staciju. Tāpēc par putekļu sūcēju varēsiet aizmirst vismaz uz mēnesi, jo pēc mājokļa iztīrīšanas šis gudrais mājas palīgs pats atgriezīsies stacijā, lai uzlādētos un iztukšotu putekļu konteineru. Šāda stacija ir piemērota arī "DEEBOT OZMO T8" un "DEEBOT OZMO T8 AIVI" robotiem, tikai tā būtu jāiegādājas atsevišķi.

Tagad roboti putekļu sūcēji – ar integrētu mākslīgo intelektu

Jaunākās "ECOVACS" radītās AIVITM mākslīgā intelekta un attēla interpretēšanas tehnoloģijas jau darbojas šā uzņēmumā modernākajā ierīcē "DEEBOT OZMO T8 AIVI". Viedtālruņu lietotnē putekļu sūcējs atzīmē vietas, kas nav iztīrītas. Saimniekiem atliek vien savākt nevietā atstātās lietas un aizsūtīt robotu, lai uzkopj vēlreiz, tikai šoreiz tas automātiski dosies uz neiztīrīto vietu. Turklāt ierīcē ir integrēta videokamera. Ja vēlaties attālināti sava tālruņa ekrānā paskatīties, ko dara mājās atstātais mājdzīvnieks, vai pārbaudīt, vai patiešām izslēdzāt kādu elektrības ierīci, jums ir jāatver tālrunī lietotne un precīzi jānorāda putekļu sūcējam, uz kuru vietu mājās ir jādodas.

"DEEBOT OZMO 950" – lielākajās Eiropas valstīs atzīts robots putekļu sūcējs

Tiem, kuri vēlas viedu un īpaši jaudīgu putekļu sūcēju robotu, ir vērts pievērst uzmanību "DEEBOT OZMO 950". Šis putekļu sūcējs patiks cilvēkiem, kuri nevēlas atpalikt no modernākajiem mājokļa uzkopšanas risinājumiem un dzīvo namā ar lielu platību, taču vienlaikus nevēlas lieki tērēties, iegādājoties putekļu sūcēju robotu. Minētajai ierīcei ir trīs sūkšanas jaudas līmeņi. Līmenis ir atkarīgs no grīdas seguma un no tā, cik stipri konkrētā mājokļa zona ir jātīra. Turklāt šis mājas palīgs spēj mazgāt un sūkt lielas platības vienlaikus, kā arī, skenējot telpas, izveidot efektīvu platības tīrīšanas karti ne tikai vienam, bet pat vairākiem stāviem. "DEEBOT OZMO 950" šogad ir oficiāli atzīts par robotu Nr. 1 putekļu sūcēju kategorijā Spānijā, Francijā, Itālijā un Vācijā.

Cenas un kvalitātes attiecība, izvēloties robotu putekļu sūcēju ģimenei

"DEEBOT U2" un "DEEBOT U2 PRO" ir lieliski, klusi strādājoši roboti, kas ir piemēroti ikvienai mazākā mājoklī dzīvojošai ģimenei, kurā ir bērni un kura nevēlas pārmaksāt par robotu putekļu sūcēju. Šīs ierīces, tāpat kā citi "ECOVACS" roboti putekļu sūcēji, tiek vadītas ar viedtālruņu lietotnes starpniecību, kurā var iestatīt sūkšanas laiku, kā arī redzēt tīrīšanas platības karti. Tāpat kā vairums šīs klases robotu, arī šie vienlaikus gan sūc, gan mazgā, bet izlādējoties atgriežas uzlādes stacijā. Tie izvairās no šķēršļiem, nebojā jūsu mēbeles un nekrīt no kāpnēm. Turklāt tajos ir integrēti "Google Home" un "Amazon Alexa" viedie skaļruņi.

Tiesa, "DEEBOT U2 PRO" ir viena acīmredzama priekšrocība – speciāla silikona birste, kas ir paredzēta, lai no grīdas vai paklāja savāktu mājdzīvnieku spalvas. Tam ir arī krietni ietilpīgāks putekļu savākšanas konteiners. Tāpēc garspalvaino dzīvnieku mīļotājiem nav jābaidās, ka robota birstē sapīsies mājdzīvnieka spalvas un tāpēc tas neiztīrīs grīdas mājoklī pietiekami rūpīgi. Savukārt ar ievērojami lielāko putekļu savākšanas konteineru noteikti pietiks visu mājokļa netīrumu savākšanai, un tas nebūs jātukšo, pirms robots ir pabeidzis darbu.

Tīri logi, nepakustinot ne pirksta

Roboti putekļu sūcēji nav vienīgie "ECOVACS" ražotie ikdienas palīgi. Šis uzņēmums ražo arī robotus, kuri tīra logus: "Winbot 880" un bezvadu "Winbot X". Jaunākās logu tīrīšanas tehnoloģijas ļauj cilvēkiem tīrīt šīs grūti aizsniedzamās virsmas nevis 2 reizes gadā, bet tad, kad logi paliek netīri. Mūsdienu logu tīrīšanas ierīces rūpīgi notīra stiklu, neatstājot švīkas un plankumus. Tiem ir speciāla papildu baterija, tāpēc, pabeidzot darbu un izlādējoties, tie patiešām neatlips no stikla, bet gaidīs tikmēr, kamēr jūs tos paņemsiet.

Šajā izaicinājumu pilnajā laikā, kad darbs, laiks ar ģimeni un ikdienas rūpes ir sajaukušās kopā, radot daudz stresa un negatīvas emocijas, "ECOVACS" nenogurstoši strādā pie novatoriskām modernās sadzīves robotikas tehnoloģijām. Lai ikviens atrastu gudru palīgu un vairāk laika atliktu priecīgiem dzīves acumirkļiem.