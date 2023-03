Cirks, kas nebeidz pārsteigt, viesosies Arēnā Rīga

Cirque du Soleil ir viens no iespaidīgākajiem šovu veidotājiem visā pasaulē, un, protams, tas apvieno ne tikai skatītājus, bet arī māksliniekus un sporta čempionus no visas pasaules. Izbaudiet neiespējamo un piedzīvojiet negaidīto Cirque du Soleil vienīgajā izrādē par kukaiņu pasauli OVO. Viesizrāde baudāma Arēnā Rīga no 15. līdz 18. jūnijam! Biļetes pārdošanā Biļešu Serviss kasēs un www.bilesuserviss.lv.

CIRKS, KAS DZIMIS KANĀDAS IELĀS

Cirque du Soleil savu darbību uzsāka 1984. gadā, Kanādas pilsētā Baie-Saint-Paul, kad grupiņa krāšņu mākslinieku klaiņoja pa ielām, soļojot uz ķekatām, žonglējot, dejojot, pūšot uguni un muzicējot. Gijs Lalibertē, Žils Ste-Kruā un viņu draugi sāka lolot diezgan traku sapni - radīt pavisam jaunu cirka veidu un ar savu trupu sāka apceļot pasauli. Tas bija brīdis, kurā dzima Cirque du Soleil.

KAS KOPĪGS CIRQUE DU SOLEIL UN HOLIVUDAS BULVĀRA ZVAIGŽŅU ALEJAI?

Cirka dibinātājs un vadītājs Gijs Lalibertē ir plaši atpazīstams pasaulē, sākotnēji tieši pateicoties Cirque du Soleil radīšanai un sasniegumiem. G. Lalibertē ir pat sava zvaigzne prestižajā Holivudas bulvāra zvaigžņu alejā.

TALANTI NO VISAS PASAULES

Šobrīd Cirque du Soleil ir 3600 darbinieku visā pasaulē, tostarp 1000 izpildošie mākslinieki, kuri pārstāv 76 tautības un runā 35 dažādās valodās. OVO izrādi veido 100 cilvēki no 25 dažādām valstīm, tostarp 52 mākslinieki, kuri uz skatuves piedāvā augsta līmeņa akrobātikas paraugdemonstrējumus un no jauna definē cilvēka ķermeņa robežas. Kopš šova atklāšanas Monreālā 2009. gadā, OVO ir sajūsminājis vairāk nekā 7 miljonus cilvēku 155 pilsētās, 26 dažādās valstīs.

NO SPORTISTIEM LĪDZ MĀKSLINIEKIEM

Talanti no visas pasaules sapņo kļūt par šīs trupas dalībnieku, tas ir īsts sasniegums. Aptuveni 40 % no izpildošajiem māksliniekiem ir bijušie profesionālie sportisti – vingrotāji, kā arī pasaules un pat olimpiskie čempioni. Šiem cilvēkiem cirks ir ne tikai māksla, bet arī dzīvesveids, kurā izpaust savu emocionālo un intelektuālo pasauli caur kustību.

ŠOVS NOSAUKTS PAR GODU OLAI?

OVO tulkojumā no portugāļu valodas nozīmē ''ola'. Izrādes režisors un komponists ir brazīlietis. Izrāde sākas ar gigantiskas olas atrašanos pašā skatuves epicentrā, šī milzīgā ola ir 8,5 metrus plata un 7 metrus augsta, un tā simbolizē dzīves ciklu.

OVO IR VIENĪGĀ KUKAIŅU PASAULES IZRĀDE

OVO ir pirmā un vienīgā Cirque du Soleil izrāde, kurā darbojas tikai personāži-kukaiņi, atspoguļojot dienu fantastiskajā insektu pasaulē. Izrādē ir atainoti dažnedažādi kukaiņi – circeņi, sienāži, skarabeji, tauriņi, sarkanās skudras, blusas, jāņtārpiņš, spāre, melnais zirneklis, sarkanais zirneklis, baltais zirneklis, muša, mārīte, vabole, tarakāni, odi, ķirmji). Tajā ir akrobātiski priekšnesumi, burvīga mūzika un detalizēti kostīmi, ko iedvesmojusi apkārtējā daba.

