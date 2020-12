Darba un privātās dzīves līdzsvars: karjeras iespējas 'Arvato Systems Latvia'

Elastīgs darba laiks, attālināta darba iespējas, brīvdiena dzimšanas dienā, četras papildu atvaļinājuma dienas gadā un iespēja doties apmaiņas programmā uz Malaiziju – tie ir tikai daži no ieguvumiem, ko saviem darbiniekiem piedāvā IT uzņēmums "Arvato Systems Latvia".

Mūsdienās darbinieks nereti sevi pakļauj nepārtrauktam darba režīmam, domājot par neatrisinātiem jautājumiem, pieņemot lēmumus, pārskatot e-pastus vai satraucoties par nepaveikto ārpus noteiktā darba laika, braucot mašīnā, ēdot vai reizēm pat pirms gulētiešanas. Darba un privātās dzīves līdzsvara koncepts šķiet kā mītsesošajā darba kultūrā pasaulē.

Kopš uzņēmuma dibināšanas Latvijā 2017. gadā, "Arvato Systems" ir ļoti strādājuši pie veselīgas darba vides iedzīvināšanas, un darbinieki ļoti novērtē elastīgumu, uzņēmuma piešķirtos labumus un ģimenei draudzīgo pieeju. Uzņēmums tic un novērtē autentitāti un dažādību, kuru katrs darbinieks pienes biznesam, un tieši tādēļ"Arvato Systems Latvia" nodrošina atbalstošu un motivējošu darba vietu – patīkamus darba apstākļus, atvērtu komunikāciju, veidojot uz uzticēšanos balstītu sadarbību un piedāvājot elastīgu darba grafiku, papildu brīvdienas un attālināta darba iespējas.

Lai stiprinātu darba un privātās dzīves līdzsvaru, neatkarīgi no nostrādātā laika uzņēmum, "Arvato Systems Latvia" saviem darbiniekiem piešķir četras papildu atvaļinājuma dienas gadā un brīvdienu dzimšanas dienā.

Visiem darbiniekiem ir ikgadējais apmācību plāns, kurā ir iekļauti ne tikai tehniskie treniņi, bet arī tā saucamās "soft" iemaņas. Daži no šiem treniņiem tiek organizēti ārvalstīs, un, ja ir tāda iespēja, darbinieki var a doties uz apmācībām, kas parasti norisinās Vācijā, vai pieredzes apmaiņā uz vienu mēnesi, piemēram, uz grupas uzņēmumu Malaizijā.

"Mēs esam pārliecināti, ka mūsu darbinieki ir visvērtīgākais resurss, jo viņu darba izpildei ir liela ietekme uz visa uzņēmuma darbību un izaugsmi. Mēs koncentrējamies uz personāla vadības procesiem, saskaņojot uzņēmuma vajadzības ar darbinieku interesēm, kurās ieklausāmies regulāri, " stāsta Bendžamins Doršs (Benjamin Dorsch), "Arvato Systems Latvia" vadītājs.

Ikdienā tiek arī izmantota apmācību platforma, kur pieejami dažādi ārējie online kursi, kā arī grupas piedāvātās apmācību programmas. Tāpat uzņēmums organizē arī vācu valodas apmācības divas reizes nedēļā, un jebkurš darbinieks, kurš vēlas apgūt šīs valodas prasmes, var pievienoties konkrēta zināšanu līmeņa grupai.

"Uzņēmuma vadība neliek uzsvaru uz darbinieku grafiku monitorēšanu, saprotot, ka dažādi cilvēki veiksmīgāk strādā dažādos dienas laikos. Šobrīd ir īpaši jāatbalsta un jāsekmē darbinieku spēja savienot darba pienākumus ar ģimenes vajadzībām, un vadība uzticas saviem darbiniekiem un ir pārliecināti, ka darba prioritizēšana un privātās vajadzības tiks efektīvi sabalansētas," skaidro "Arvato Systems Latvia" vadītājs. "Pretimnākoša darba vieta ļoti sekmē darbinieku lojalitāti, apmierinātību un produktivitāti."

Aldis Šalučka, IT servisa centra komandas vadītājs, ļoti novērtē uzņēmuma pieeju ģimenes dzīvei. "Ne tikai darbs no mājām un elastīgs darba laiks, bet arī ģimenei veltītie pasākumi, kā arī bērnu istabas pieejamība biroja telpās, ir liels atvieglojums daudziem strādājošiem vecākiem."

Uzņēmums lepojas ar savu internacionālo vidi, sniedzot darba un attīstības iespējas arī Latvijā dzīvojošiem ārzemju IT speciālistiem un darbiniekiem, kuriem ir interese augt IT jomā. "Arvato Systems Latvia" iekšējā valoda ir angļu un tas nodarbina ap 15 nacionalitāšu no dažādām valstīm. Saprotot, cik svarīgi darbiniekiem ir dažādos dzīves brīžos atrasties ar savām ģimenēm, uzņēmums katru gadu arī piedāvā darbiniekiem strādāt no savas izcelsmes valsts.

"Ar vadības apstiprinājumu, strādāšana no dzimtās valsts sniedz darbiniekiem piederības sajūtu," pārliecināts ir uzņēmuma vadītājs. "Pie mums apmēram 25% darbinieku ir no ārvalstīm, un mēs saprotam, ka reizēm nav viegli būt prom no saviem radiniekiem, tāpēc vēlamies sniegt šiem darbiniekiem iespēju vienu mēnesi gadā strādāt no dzimtenes."

Svitlana Romaniva (Svitlana Romaniv) SAP konsultante: "Man kā vienai no ārzemju darbiniekiem uzņēmumā ir ļoti svarīgi, ka tiek dota iespēja darbu veikt no dzimtās valsts, un es jūtos gandarīta, ka varu saplānot tikšanos ar savu ģimeni un būt klāt privātās dzīves svarīgos notikumos, turpinot veikt savus ikdienas pienākumus darbā."

"Mums ir izstrādāts ideju ieteikšanas mehānisms, kur katra ideja tiek izskatīta un lēmums paziņots darbinieku sapulcēs, mums ir regulāras jauno darbinieku aptaujas, kā arī ikgadējā darbinieku aptauja, kuras izmantojam kā ļoti vērtīgus rīkus, lai izprastu kopējo atmosfēru un darbinieku pašsajūtu. Tas ir mūsu pienākums kā vadītājiem regulāri izprast potenciālos uzlabojumus, veidojot dialogu ar mūsu komandām, kā arī sagatavojot rīcības plānu konkurētspējas noturēšanai un stiprināšanai," stāsta uzņēmuma personāla vadītāja Ilva Guļāne. "Katras izmaiņas gan iekšēji, gan ārēji var radīt trauksmi, sevišķi šobrīd, kad pasaulē ir daudz nezināmo, un mums jābūt gataviem palīdzēt saviem darbiniekiem, regulāri izprast viņu rūpes un sniegt atbalstu."

Atvērta komunikācija un regulāras aptaujas dod uzņēmumam iespēju saprast, ko darbinieki visvairāk novērtē, līdz ar to uzņēmums redz, kādi labumi ir motivējoši. Svarīga ir arī darba telpa – "Arvato Systems Latvia" nodrošina modernu un ergonomisku darba vietu ne tikai biroja telpās, kas atrodas Rīgas klusajā centrā, bet arī atbalsta darbiniekus darbā no mājām ar tehnisko nodrošinājumu un morālo atbalstu, piesaistot trenerus, kas sniedz ieteikumus emocionālās labsajūtas veicināšanā.

Danilo Sika (Danilo Sica), programmētāju komandas vadītājs, novērtē kvalifikācijas celšanas mehānismus uzņēmumā: "IT joma nepārtraukti attīstās, un uzņēmums mansniedz iespēju iegūt būtiskas zināšanas jaunākajās tehnoloģijās, ieteikt inovācijas projektos un sniegt visaugstākās kvalitātes IT risinājumus mūsu klientiem."

"Arvato Systems Latvia" uzskata, ka liela nozīme darbinieku labsajūtas nodrošināšanā ir arī regulārai komandas saliedēšanai, līdz ar to katru gadu tiek gatavots pasākumu plāns ne tikai uzņēmuma ietvaros, bet arī komandu ietvaros. Lai arī pasaulē notiekošais ir ieviesis savus ierobežojumus šādām aktivitātēm, tiek meklēti un organizēti tiešsaistes pasākumi vai aizraujoši attālināti izaicinājumi darbiniekiem.

Agnese Saukuma, IT servisa centra speciāliste:""Arvato Systems Latvia" rūpējas par komandas garu un pozitīvi pārsteidz ar idejām, regulārām darbinieku iesaistes aktivitātēm gan klātienē, gan attālināti. Virtuālās kafijas pauzes, regulāri iekšējie konkursi, labdarības pasākumi, lekcijas par dažādām dzīvē noderīgām tēmām. Birojā ir pieejama meditācijas telpa un citi patīkami labumi, kurus darbinieki var izmantot."

"Arvato Systems" ir Vācijas korporatīvās grupas "Bertelsmann" sastāvā un darbojas kā moderno tehnoloģiju eksperts IT sistēmu integrācijā, kas koncentrējas uz digitālās transformācijas risinājumiem.

"Arvato Systems" grupā ap 2700 darbinieku vairāk nekā 25 atrašanās vietās visā pasaulē sniedz IT tehnoloģiju ekpertīzi saviem klientiem. Uzņēmums Rīgā nodarbina ap 80 darbinieku un kā daļa no šīs grupas novērtē savus darbiniekus kā lielāko vērtību, tādēļ motivē esošos un piesaista jaunus talantus, liekot uzsvaru uz uzņēmuma iekšējo kultūru, kas īpaši balstīta uz darba un privātās dzīves līdzsvaru.

