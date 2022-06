Darbu Rīgas ostā uzsāk regulāra Ro-Ro līnija uz Zviedriju

No 1. jūnija līnijas operators “Scandic Line” uzsāk regulāros Ro-Ro kravu pārvadājumus starp Rīgas un Sodertāles (Södertälje) ostām, iezīmējot jaunu loģistikas ceļu no Rīgas uz Skandināviju dažāda tipa kravu pārvadāšanai.

Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs Viesturs Zeps: "Lai Rīgas osta attīstītos dažādos segmentos, ir jāstrādā pie pārvadāto kravu apjoma pieauguma, tajā skaitā, pie jaunu loģistikas ķēžu izveides un jaunu pārvadājumu veidu attīstības. Rīgas osta ir viena no retajām ostām reģionā, kur nav pastāvīgas prāmju kravu pārvadājumu Ro-Ro līnijas, tādēļ jo īpaši svarīgi, ka turpmāk uzņēmējiem būs iespēja izmantot jaunu loģistikas ceļu, kas turklāt pavērs iespējas arī ostai audzēt kravu apjomus un piesaistīt arvien jaunus klientus."

"Scandic Line" līnija turpmāk nodrošinās kravu pārvadājumus, pieņemot transportēšanai visa veida Ro-Ro kravas – autoceltņus, karavānas, kemperus, lauksaimniecības tehniku, traktorus u.c. transportlīdzekļus, kā arī autovilcējus un piekabes, visu veidu pašpiedziņas un bezmotora tehniku, kravas uz mafi-treileriem, projektu kravas, kā arī visu veidu konteinierus. Jaunā līnija būs paredzēta arī negabarīta un/vai smagsvara projektu kravu pārvadāšanai, kas ne vienmēr iespējams ar Ro-Pax tipa prāmjiem, ko apkalpo līnijas citās Latvijas un kaimiņu valstu ostās

Paredzēts, ka 108,5 metrus garais un 17 metrus platais kravas autotransporta prāmis MIDAS no Rīgas Centrāla termināla (RCT) uz/no Zviedrijas kursēs trīs reizes nedēļā katrā virzienā, apkalpojot iesākumā vietējos klientus, taču perspektīvā plānots piesaistīt arī tranzīta kravas no Ķīnas un Vidusāzijas valstīm, līnijā nodrošinot ikdienas reisu satiksmi ar diviem prāmjiem.

"Zviedrijā šobrīd notiek intensīva būvniecība, kur ir iesaistīti arī daudzi Latvijas un Baltijas valstu ražošanas uzņēmumi, kuru produkcijas transportēšanai Rīgas un Sodertāles ostu ģeogrāfiskās atrašanās vietas ir izdevīgas," līnijas priekšrocības min Zigmunds Jankovskis, līnijas operatora "Scandic Line" vadītājs.

"Līdz šim Rīgas reģionā izvietoto ražotņu un loģistikas centru produkciju kompānijas bija spiestas vest uz aptuveni 200 - 300 km attālajām ostām Lietuvā vai Ventspilī, no kurienes tās tālāk pa jūras ceļu transportētas uz Zviedriju. Jaunais jūras savienojums no Rīgas transporta un loģistikas uzņēmumiem atvieglos plānošanu (t.sk. palīdzēs risināt akūto šoferu trūkuma problēmu), samazinās loģistikas izmaksas, atslogos Latvijas ceļus no daudzām smagsvara kravām, kā arī samazinās kaitīgo izmešu daudzumu," regulārās līnijas ekonomisko pamatojumu skaidro Zigmunds Jankovskis.

"Mainoties loģistikas ķēdēm šobrīd jo īpaši būtiski veidot jaunus, stabilus kravu piegāžu ceļus un stiprināt Rīgas un Latvijas pozīcijas globālajās kravu transporta plūsmās. Skandināviju uzskatām par perspektīvu tirgu. Pēc Tallink Ro-Pax līnijas darba pārtraukšanas šis segments Rīgas ostā palicis brīvs, tāpēc ir gandarījums par tiešā savienojuma ar Zviedriju atjaunošanu. Ro-Ro segments ir aktuāls, un ceram jau drīzumā Rīgā sagaidīt vēl kādas Ro-Ro līnijas ienākšanu savienojumā arī ar kādu no Centrāleiropas ostām", uzsver Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš.

Šodien Rīgas ostā, Rīgas Centrālajā Terminālī, piedaloties līnijas operatora "Scandic Line" vadītājam Zigmundam Jankovskim, padomes priekšsēdētājam Erik Laidvee un padomes loceklim Kalle Konsap, līnijas aģenta Zviedrijā "Svecon Freight" vadītājam Daniel Berglind, kuģa MIDAS īpašnieka "Godby Shipping" vadītājam Dan Mikkola, Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājam Viesturam Zepam un pārvaldniekam Ansim Zeltiņam, kā arī Rīgas Centrālā termināla (RCT) valdes priekšsēdētājam Rolandam Gulbim notika svinīgs jaunās prāmju līnijas atklāšanas pasākums.

Tālākai saziņai par Ro-Ro pārvadājumiem starp Rīgas un Sodertāles ostām, kā arī prāmja kursēšanas grafiks - https://scandicline.lv/par-scandic-line