Darbu sācis jauns labdarības fonds iedzīvotāju veselības veicināšanai

Ar mērķi uzlabot un veicināt iedzīvotāju veselību, īpaši atbalstot maznodrošinātos iedzīvotājus, Latvijā darbu sācis jauns labdarības fonds "TZMO fonds Kopā mainām pasauli".

Fonda dibinātājs ir Eiropas vadošais higiēnas preču ražotājs "TZMO SA" un starptautiskais fonds "Razem zmieniamy świat" ("Kopā mainām pasauli"), kam ir daudzu gadu pieredze un izcila reputācija veselības izglītības un aprūpes projektu īstenošanā daudzās pasaules valstīs.

"Tiekoties ar medicīnas un sociālās aprūpes darbiniekiem, sapratām, cik svarīga pacientiem ir informācija par to, kādi pakalpojumi ir pieejami, ja nepieciešama turpmāka ārstēšanās vai rehabilitācija. Izrakstoties no slimnīcas, rodas daudz jautājumu par iespējām, ko nodrošina valsts un pašvaldību iestādes vai nevalstiskās organizācijas. Lai atvieglotu mediķu darbu un vienuviet apkopotu maksimāli daudz informācijas, radījām rokasgrāmatu Laiks doties mājās, lai atgriešanās mājās notiktu bez uztraukumiem," stāsta Vija Mētra, "TZMO fonds Kopā mainām pasauli" valdes locekle.

Viens no jaunā fonda mērķiem ir arī veselīga dzīvesveida popularizēšana un dzīves kvalitātes uzlabošana ilgstoši slimiem pacientiem. Tāpēc tas atbalsta arī Latvijas sporta dzīvē labi zināmo pasākumu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām – ikgadējo "Seni Cup" minifutbola turnīru. Latvijā to jau 15 gadus rīko SIA "TZMO Latvija" sadarbībā ar Latvijas Futbola federāciju. Turnīrs ik gadu pulcē teju divus desmitus komandu no sociālās aprūpes iestādēm, pansionātiem un biedrībām.

""Seni Cup" nacionālās spēles Latvijā šo gadu laikā ir kļuvušas par iedvesmojošu, gaidītu tradīciju, kas uztur sportisko garu daudziem simtiem cilvēku ar īpašām vajadzībām. Diemžēl Covid-19 ierobežojumu dēļ pērn turnīrs nenotika, taču šogad esam atraduši kompromisu – lai ievērotu drošības prasības un tradīcija nezustu, šogad turnīrs notiks attālināti ar īpašu programmu un katrai komandai sagatavotiem uzdevumiem," stāsta Ruta Dziļuma, TZMO Latvija valdes locekle.

Jaundibinātais fonds kopā ar zīmolu "Happy" īsteno arī projektu jauno ģimeņu atbalstam, bērnu veselības aprūpes iestādēs un Bērnu slimnīcā bez maksas nodrošinot zīdaiņu aprūpei nepieciešamās higiēnas preces. "Happy" mazuļu pārtinamās zonas šobrīd pieejamas jau daudzviet visā Latvijā, tostarp Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā (BKUS), veselības centrā "Aura", bērnu klīnikā "Vesels bērns", SIA "Veselības centrs 4" Rīgā, bērnu veselības centrā Daugavpilī u.c.

Tāpat sadarbībā ar BKUS top projekts maznodrošināto jauno māmiņu atbalstam, kuras ar mazuļiem ārstējas slimnīcā un materiālo apstākļu dēļ nevar pilnībā nodrošināt sevi un jaundzimušo ar higiēnas precēm.

Savukārt Rīgas Dzemdību namā fonds atbalsta jauno māmiņu zīdīšanas telpu un zīdīšanas nodarbības ar nepieciešamajām zīdaiņu higiēnas precēm, lai sniegtu atbalstu laimīgam mazuļu dzīves sākumam. Atbalsts tiek sniegts arī Rīgas Dzemdību nama autokrēsliņu nomas parka izveidei, kas vairāku vienlaicīgi dzimušu bērnu ģimenēm bez maksas uz laiku ļauj saņemt lietošanā pirmos autokrēsliņus drošam mazuļu dzīves sākumam.

"Esam pagodināti, ka Latvijā šī globālā labdarības fonda attīstība ir uzticēta uzņēmumam "TZMO Latvija". Esam gatavi īstenot gan jaunas iniciatīvas, gan turpināt un pilnveidot iepriekšējos gados aizsāktos labdarības projektus. Mūsu mērķis ir uzlabot Latvijas iedzīvotāju veselību, sniegt cilvēkiem jaunas zināšanas un izglītot par būtiskiem veselības jautājumiem, palīdzot dzīvot pilnvērtīgāku, laimīgāku dzīvi," stāsta Dziļuma.

"TZMO fonds Kopā mainām pasauli" ir reģistrēts Biedrību un nodibinājumu reģistrā un ieguvis sabiedriskā labuma organizācijas statusu, kas ziedotājiem ļauj iegūt nodokļu atvieglojumus.

Lai īstenotu arī citus labdarības projektus, ikviens interesents – gan uzņēmumi, gan privātpersonas, aicināti atbalstīt fondu ar ziedojumiem. Fonda rekvizīti: "TZMO Fonds Kopā mainām pasauli", vienotais reģistrācijas Nr. 40008303898, AS SWEDBANK, konts LV82HABA0551050397898

Nodibinājums "TZMO fonds Kopā mainām pasauli" plāno aktivitātes arī sabiedrības veselības veicināšanā un izglītošanā par veselības jautājumiem, organizēs pacientu ar ilgstošām saslimšanām un viņu tuvinieku apmācību, sniegs pacientu tiesību aizsardzības un aprūpes konsultācijas, popularizēs veselīgu dzīvesveidu u.c.