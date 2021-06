Dārgākā prece, ko pērn 'eBay' iegādājies pircējs no Latvijas – 41 000 eiro vērtībā

Dārgākā prece, ko pagājušajā gadā tiešsaistes tirdzniecības platformā "eBay nopircis pircējs no Latvijas, bija 1993. gada Russia NGC MS 69 Mint Error Plain Edge Russia Gavrilla Derzhavin monēta, un tās cena sasniedza 41 800 eiro. Papildus šim iespaidīgajam pirkumam latvieši aizvien ļoti aktīvi iepērkas globālajā tirdzniecības platformā: 2020. gadā "eBay" tika iegādāts vairāk nekā 21 tūkstotis viedtālruņu maciņu, vāciņu un dekoratīvo uzlīmju, vairāk nekā 10 tūkstoši aizsargstikliņu, vairāk nekā septiņi tūkstoši auto rezerves daļu, kā arī vairāk nekā septiņi tūkstoši kolekcionējamo kukaiņu no visas pasaules. Kas mudina latviešus tik aktīvi iepirkties "eBay" platformā?

Gandrīz divi miljardi preču

Pircējus "eBay" tirdzniecības platformai galvenokārt piesaista tās sniegtās iespējas: tiešsaistē ik dienu ir pieejami vairāk nekā 1,7 miljardi preču, ko pārdod vairāk nekā 21 miljons pārdevēju visā pasaulē. Populārākās preču kategorijas ir elektronika, mode, veselība un skaistumkopšana, kā arī māja un dārzs, sports un aktīvā atpūta, kolekcionējamie priekšmeti un māksla, rūpniecības iekārtas un motori. Turklāt katrā no tām ir pieejamas arī vairākas apakškategorijas, kas palīdz vēl ērtāk atrast meklēto preci.

"Starp ieņēmumu ziņā populārākajām kategorijām Latvijas pircēju vidū ierindojas viedtālruņi un to aksesuāri, rokas pulksteņi, fotokameru lēcas, datori, klēpjdatori un plaukstdatori, sporta apavi, mēteļi, jakas un vestes, sieviešu rokassomas, viedtālruņu un datoru vāciņi un dekoratīvās uzlīmes, kleitas, kā arī krievu izcelsmes kolekcionējamie priekšmeti. Latvieši arvien vairāk izmanto eBay kā platformu, kurā var atrast visu, sākot no visretāk sastopamajām un grūti atrodamajām precēm līdz populārām lietām, kas tur maksā lētāk nekā vietējos veikalos," komentē "eBay" ģenerālmenedžeris jaunajos globālajos tirgos Iļja Kretovs.

Visstraujāk augošās kategorijas Latvijas pircēju vidū pēdējā gada laikā bijušas auto rezerves daļas un instrumenti (+6369%), kolekcionējamie kukaiņi un tauriņi (+955%), elektroiekārtas un to piederumi (+476%), dārza mēslojums (+145%), kā arī augu izcelsmes līdzekļi un sveķi (+132%). Savukārt populārākās Latvijas pārdevēju piedāvātās produktu kategorijas ir automobiļu rezerves daļas un aksesuāri, elektronika, mode, kolekcionējamie priekšmeti, kā arī mājas un dārza preces.

Vintage un kolekcionējamas lietas

Ja kādreiz kolekcionāri un "vintage" lietu entuziasti nedēļas nogales pavadīja vietējos krāmu tirgos, šodien viņi vien ar dažu klikšķu palīdzību var piekļūt kolekcionējamiem priekšmetiem no visas pasaules. To vidū atrodamas pastmarkas, komiksi, monētas un papīra nauda, mūzikas ieraksti, senlietas, "vintage" apģērbi un aksesuāri un daudzas citas unikālas lietas, kuras "eBay" platformā ievietojuši cilvēki no teju katras pasaules valsts.

Viens no piemēriem ir šis parakstītais Ozija Osborna vinila ieraksts.

Tāpat "eBay" platformā ir atrodamas arī tādas pērles kā ASV prezidenta Džona Kenedija parakstīta portreta fotogrāfija.

Atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem

Pieaugot e-komercijas popularitātei un iedzīvotāju ieradumam ikdienā iepirkties tiešsaistē, "eBay" ir kļuvis par vienu no labākajiem veidiem, kā pircējiem atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus.

"Lai izvērstos lielākajos pasaules tirgos, mazajiem un vidējiem uzņēmējiem būtu nepieciešami ārkārtīgi lieli ieguldījumi – mārketings, cilvēkresursi, noliktavas. Tikmēr "eBay" ļauj jebkuram, pat vismazākajam biznesam, sasniegt vairāk nekā 187 miljonus pircēju visā pasaulē, kuri šajā tiešsaistes pārdošanas platformā veic vairāk nekā 250 miljonus preču meklēšanu dienā. Turklāt Latvijā mēs redzam izaugsmi ne tikai tajā aspektā, ka cilvēki pērk vairāk. Salīdzinot 2019. un 2020. gadu, arī pārdevēju skaits no Latvijas pieauga par 21%, un šodien tie ir vairāk nekā 8800 pārdevēju, kuru preces visbiežāk tikušas iegādātas uz tādām valstīm kā ASV, Vācija, Apvienotā Karaliste, Francija, Itālija un Kanāda. Tas norāda uz to, ka Latvijas mazie un vidējie uzņēmumi paplašinās ārvalstu tirgos, kur viņu preces aizvien biežāk iegādājas turienes klienti," papildina Kretovs.

Bieži vien lētāk nekā vietējos veikalos

Tehnoloģijām attīstoties, pirkšana un pārdošana ir kļuvusi vēl vienkāršāka un vietējo tirgu robežas ir sākušas sabrukt, veidojot vienu lielu pasaules tirgu. Ja agrāk mūs ierobežoja Latvijā esošo veikalu izvēle un varējām salīdzināt cenas tikai starp dažiem pārdevējiem, šodien "eBay" sniedz iespēju meklēt produktus visā plašajā pasaulē un atrast pašu izdevīgāko cenas piedāvājumu.

Tā piemēram, "eBay" var atrast šos vīriešu sporta apavus, kas Latvijas veikalos nav pieejami.

Pieaugot pārdevēju konkurencei, tieši pircēji ir galvenie ieguvēji, un "eBay" bieži vien iespējams atrast tās pašas preces par daudz zemākām cenām nekā tiešsaistes vai fiziskajos veikalos vietējā tirgū. Piemēram, telefona maciņu tur var iegādāties par mazāk nekā trīs eiro. Par to iespējams pārliecināties, noklikšķinot šeit.





Ērti iepirkties un veikt maksājumus

"eBay" platformā strauji augošo pirkumu skaitu ietekmē arī fakts, ka iepirkšanās tajā ir ārkārtīgi vienkārša. Nesen "eBay" sāka nodrošināt plašāku norēķinu iespēju klāstu, kas pieejamas arī Latvijas auditorijai. Sākot ar šī gada maiju, līdz ar uzlabotās maksājumu pārvaldības sistēmas ieviešanu, maksāšanas iespējas nu ietver ne tikai kredītkartes un "PayPal", bet arī "Apple Pay" un "Google Pay". Latvijas pārdevēji tagad var piedāvāt pircējiem vēl lielāku elastību, nodrošinot iespēju norēķināties dažādos ērtos veidos, kas, savukārt, veicina pārdošanas apjomu pieaugumu.

"Mēs varam novērot ievērojamu pirkšanas un pārdošanas aktivitātes pieaugumu Latvijā, un esam priecīgi piedāvāt vēl vairāk atbalsta funkciju un jaunas iespējas šim strauji augošajam tirgum: no maksājumu iespēju uzlabošanas līdz pastāvīgam atbalstam vietējās pārdevēju kopienās sociālajos tīklos. Latvija ir viens no visātrāk augošajiem jaunajiem tirgiem "eBay" platformā, un mēs turpinām atbalstīt šo tendenci, sniedzot iespēju vietējiem uzņēmumiem paplašināties lielākajos ārvalstu tirgos un radot prieku pircējiem, kuri izvēlas visdažādākās preces no visas pasaules," stāsta Iļja Kretovs, "eBay" ģenerālmenedžeris jaunajos globālajos tirgos.