Dārgumu medības 'DGS apģērbi' veikalos: ģimenes iepirkšanās, kas neizrauj makā robu

Kur var atrast populāros sporta apavus “Nike Air Max” daudzreiz lētāk nekā oficiālajos zīmola veikalos? Kur iegādāties ziemas apģērbu visai ģimenei, nesamaksājot pusalgu? Kur var dabūt kvalitatīvu sadzīves ķīmiju? Lietotu apģērbu un mājas preču veikali “DGS apģērbi” ir atbilde uz visiem šiem jautājumiem un piedāvā daudz dažādu iespēju rīdziniekiem, kas gatavi doties dārgumu medībās un būtiski ietaupīt, iepērkoties.

Jauni un lietoti pazīstamu zīmolu apģērbi

Iepirkšanās lietotu preču veikalos ir pēdējo gadu modes tendence, it īpaši jauniešu vidū. Sociālie tīkli ir pilni ar video, kuros apmierināti jaunieši rāda savu lomu no humpalām, priecājoties par iespēju iegādāties labas zīmolu preces (bieži vien pat jaunas) par ļoti nelielu cenu. Turklāt atteikšanās no regulāriem pirkumiem masveida tirgū, tā vietā dodot priekšroku lietotām lietām, ir daļa no apzināta patēriņa un iespēja dot lietām otru dzīvi.

Protams, ne tikai jaunieši cenšas iepirkties ekonomiski. Uz "DGS apģērbi" nāk veselas ģimenes, jo šie veikali piedāvā visdažādākās drēbes jebkurai sezonai, gaumei un izmēram. Var novērot, ka cilvēki gatavojas veikalu apmeklējumam, nāk ar sarakstu un pērk sev nepieciešamās preces par labu cenu. Tikai iedomājieties, ko nozīmē iegādāties ziemas apavus un apģērbu ģimenei, kurā ir divi pieaugušie un divi-trīs bērni. Cenas "DGS apģērbi" veikalos ļauj sagatavoties ziemas sezonai bez trieciena ģimenes budžetam.

Veikali "DGS apģērbi" regulāri atjaunina sezonas kolekcijas un sortimentā var atrast drēbes no vadošajiem pasaules zīmoliem, piemēram, "Tommy Hilfiger", "Michael Kors", "Desigual", "UGG Austrālija" un citiem. Šeit var atrast preces no angļu zīmola "Primark", kas ir zināms, pateicoties labai attiecībai starp ļoti pieņemamu cenu un augstu kvalitāti. Tā kā "Primark" nav interneta veikala, tad veikali "DGS apģērbi" kļūst par retu iespēju iegādāties šī zīmola preces Rīgā.

Daudzi novērtē "DGS apģērbi" veikalus tajos atrodamās lielās džinsu izvēles dēļ: te ir klasiskie modeļi ierasti zilā un gaiši zilā krāsā, bet ir arī super-trendīgas bikses, pēc kurām šeit iegriežas arī modes cienītāji. Džinsi ir kļuvuši par sava veida uniformu vai daļu no ikdienas pamata garderobes, tāpēc, ja to cena nav augsta, var atļauties paņemt uzreiz vairākus pārus un aizmirst par iepirkšanos vismaz uz pāris sezonām.

Informācija dāmām, kas mīl kažokādas: pavisam drīz Latvijā kļūs pavisam auksti, tāpēc ir pienācis laiks ieritināties kažokā. Pirms jaunā gada veikalos "DGS apģērbi" tika atjaunota dabīgo kažoku kolekcija. Iespējams, tā ir vislielākā kažoku izvēle Rīgā par ļoti izdevīgām cenām. Šeit jūs varat atrast kažokus no truša, lapsas, jenota un karakula ādām. Nemīlīgajai Baltijas ziemai – pats labākais variants. Turklāt šis pirkums viennozīmīgi kalpos vairākas sezonas.

Viss vaļaspriekam, treniņiem un sportam

Kur atrast labas skrituļslidas vai slēpošanas ekipējumu, nemaksājot par to kā par veselu lidmašīnas spārnu? Veikalos "DGS аpģērbi" ir plašs hobija un sporta preču sortiments, tāpēc noteikti ir vērts pievērst uzmanību šīm specializētajām nodaļām. Šeit jūs atradīsiet flīsa jakas āra skrējieniem, visu izmēru velobikses, ekipējumu izjādei ar zirgiem, slēpošanas ekipējumu un citu sporta inventāru.

Īpašie piedāvājumi te sagaida arī "vēja brāļus" – veikalos ir plaša izvēle preču motociklistiem: ādas jakas un bikses, bruņu jakas, motociklu ķiveres.

"DGS аpģērbi" piedāvā preces lieliskām brīvdienām pie dabas vai vasarnīcā, piemēram, grilus, bērnu piepūšamos baseinus un matračus, teltis un daudz ko citu.

Sadzīves tehnika un tīrīšanas līdzekļi

Papildus plašajai apģērbu izvēlei veikali "DGS apģērbi" piedāvā dažādas saimniecības preces, ko var iegādāties par ievērojami zemāku cenu nekā citās vietās. Veikalos atrodama arī sadzīves tehnika (jauna, bet ar vizuāliem defektiem) – ledusskapji, mikroviļņu krāsnis, veļas mazgājamās mašīnas u.c..

Kāds, kurš ir pieradis skatīties uz cenām un salīdzināt tās, zina, ka pēdējā laikā tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļi kļuvuši ievērojami dārgāki. Tāpēc ir vērts veidot atsevišķu sarakstu ar sadzīves ķīmiju, kas jums ir nepieciešama, un nepirkt to ierastajos piemājas veikalos, bet mērķtiecīgi aizbraukt uz vienu no "DGS аpģērbi" veikaliem. Tur pārdošanā ir sadzīves ķīmija "Kulmex" – tas ir premium klases vācu zīmols, kas ražo mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļus, kas nesatur fosfātus un hloru. Veikalos "DGS аpģērbi" jūs atradīsiet arī mazgāšanas želejas un pulverus, mīkstinātājus, trauku mazgāšanas līdzekļus, universālos tīrīšanas līdzekļus u.c.

Visi "DGS аpģērbi" veikali darbojas "zaļajā režīmā", tas ir, pie ieejas būs jāuzrāda sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts un personu apliecinošs dokuments. "DGS аpģērbi" ir arī tiešsaistes veikals, kurā var iepirkties, neizejot no mājām. Jūsu pasūtījumu ātri nogādās "Omniva" pakomātā, kur jūs varēsiet to izņemt jebkurā jums izdevīgā laikā.

Kur meklēt "DGS apģērbi" veikalus Rīgā:

Imanta: Anniņmuižas bulvāris 40а

Zolitūde: Anniņmuižas iela 17

Ķengarags: Maskavas iela 265

Bolderāja: Lemešu iela 20