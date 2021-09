Datori mācībām un studijām: kā tos izmantot pilnvērtīgi?

Mācību procesu šodien ir grūti iztēloties bez viedierīcēm. Klēpjdatori ātri vien ir kļuvuši par vienu no vissvarīgākajiem rīkiem skolas un studiju uzdevumu izpildē. Izmantojot to piedāvātās iespējas, mācīties ir kļuvis daudz vieglāk un vienkāršāk.

Sertificēts "Apple" sistēmu inženieris Andrejs Mihailovs skaidro "MacBook" datora priekšrocības, kāpēc studentiem tie patīk un kā tie palīdz mācīties un uzlabot sasniegumus.

Kā izvēlēties klēpjdatoru skolai

Sākoties skolai, vecākiem ir svarīgi novērtēt, vai bērniem pieejamie mācību atbalsta rīki vēl joprojām ir darba kārtībā, vai arī jau pienācis laiks teikt tiem uz redzēšanos. Bojātas un lēnas iekārtas var ne tikai kaitēt mācību kvalitātei, bet arī veicināt bērna vai studenta motivācijas zudumu. Izvēloties jaunu datoru skolai, nepieciešams ņemt vērā studenta vajadzības, iekārtas ātrumu un jaudu, kā arī akumulatora ilgumu. Tāpat īpaša uzmanība arī jāpievērš iekārtas drošībai – bērna datiem jābūt aizsargātiem.

Jaunie "Mac" datori ar M1 čipu, kuru ieviesa šī gada sākumā, daudzus pārsteidza tieši ar to tehniskajām iespējām. Astoņu kodolu procesors nodrošina vairāk nekā trīs reizes ātrāku datora darbību. Akumulators spēj darboties līdz pat 20 stundām starp uzlādes brīžiem. Vienā procesorā ir iestrādāti vissvarīgākie elementi, kas ļauj datoram strādāt efektīvāk un ātrāk.

Pateicoties datora jaudai, ātrumam, reakcijas spējām, mobilitātei un vienkāršai lietošanai, šis dators ir laba izvēle ikvienam studentam. Mihailovs pārliecinoši norāda, ka "MacBook Air" vai "MacBook Pro" iegāde ir vērtīgs ilgtermiņa ieguldījums, jo šie datori kalpo ne vien ārkārtīgi ilgi, bet tie arī saņem bezmaksas atbalstu jaunākās programmatūras nodrošinājuma ziņā vismaz piecu gadu garumā. Tas palīdzēs nodrošināt to, ka dators strādās augtākajā līmenī. Turklāt, visiem "Mac" datoru modeļiem ir īpaša aizsardzība un personalizēti iestatījumi, kas palīdz aizsargāt ierīces lietotāja personīgos datus.

Šie datori ir ļoti viegli ("Air" modelis sver tikai 1,29 kg, bet Pro – tikai 1,4 kg), tāpēc tos ir ērti ņemt līdzi, lai arī kurp jūs dotos. Pateicoties efektīvai dzesēšanas sistēmai, "MacBook Air" datoros vairs netiek izmantots ventilators un tāpēc tas strādā īpaši klusi. Studenti arī novērtēs iekārtas stilīgo dizainu, ievērojami uzlaboto grafisko attēlu apstrādi, kā arī vienotās "Apple" ekosistēmas priekšrocības.

Nebijusi mācīšanās pieredze ar izglītojošām programmām

Saskaņā ar pēdējiem pētījumiem "Mac" datori un "macOS" operētājsistēma ir ļoti vienkārša pat iesācējiem – tā ir viegli saprotama un pielāgojama, tāpēc nesagādās grūtības tiem, kuri iepriekš ir izmantojuši šos datorus tikai ar citu operētājsistēmu. Viena no šo datoru īpašajām priekšrocībām ir iespēja izmantot tos uzreiz, izpakojot no kastes, jo viss, kas ir nepieciešams darbam, jau ir iekļauts "macOS". Tajā atradīsiet noderīgas programmas mācībām, darbam, izklaidei un ikdienas uzdevumu veikšanai. Vissvarīgākās programmas mācībām ir "Pages", "Numbers" un "Keynote". Pirmā ir paredzēta tekstu dokumentiem un apstrādei, otrā – aprēķiniem un grafiku izveidei, bet trešā – prezentāciju veidošanai.

"App Store" aplikāciju veikalā ir pieejama vēl lielāka viedrīku izvēle. Šeit atradīsiet tūkstošiem aplikāciju, kas paredzētas produktīvākam darbam, radošai izpausmei un izglītībai.

Turklāt "Mac" datoros var izmantot arī "Microsoft Office" programmas – "Word", "Excel", "PowerPoint" un citas. Tās darbojas nevainojami un bez jebkādiem ierobežojumiem. Tas attiecas arī uz "Adobe Creative Cloud" programmām.

Skolēniem, kuri izmanto "iPhone" tālruņus, uz "Mac" datora viss būs jau pazīstams. Tomēr, pat ja atverat "Mac" datoru pirmo reizi, tad intuitīvi kontrolētā programmatūra un datorā integrētās aplikācijas ļauj pierast pie ierīces ātri, viegli un ērti.

Noderīgas funkcijas mācībām un studijām

Lietotāji novērtē "MacBook" datorus to izcilo funkciju dēļ, kas palīdz mācībās un studijās. Izpildīt ikdienas uzdevumus ar tiem ir daudz ātrāk un vieglāk nekā jebkad agrāk.

Piemēram, izmantojot īpašo "Sidecar" papildu ekrāna funkciju, jūs varat izmantot "iPad" kā papildu "Mac" ekrānu, lai vēl vairāk paplašinātu mācību telpu. Tas palīdzēs veidot prezentācijas, izpildīt mājasdarbus vai vienkārši sagatavoties eksāmeniem skolā vai universitātē. Turklāt "iPad" ierīcē ir iespējams izmantot "Apple Pencil", kas noderēs zīmēšanas vai skiču veidošanas nodarbībām, fotogrāfiju rediģēšanai, lekciju pierakstiem vai mākslas darbu radīšanai savā brīvajā laikā.

Studējot jums palīdzēs arī failu kopēšanas risinājums "Universal Clipboard", kas ļauj kopēt tekstu, fotoattēlus vai video vienā "Apple" ierīcē un saglabāt to citā. Šāda saziņa starp ierīcēm ir ļoti ērta un palīdz ietaupīt daudz laika.

Noderēs arī "Continuity Camera" funkcija, kas ļauj skenēt vai fotografēt tieši "Mac" datorā. Piemēram, šādā veidā var skenēt nepieciešamās mācību grāmatas lappuses, lekciju materiālus vai studiju biedra piezīmes, kas noderēs vēlāk, gatavojoties eksāmeniem.

Viss darbojas ļoti vienkārši. Uzņemiet blakus esošā objekta fotoattēlu savā "iPhone" vai skenējiet izvēlēto dokumentu un tas automātiski parādīsies jūsu "Mac" ierīcē.

Ērtais "Handoff" risinājums, kas radīts informācijas pārsūtīšanai, ļauj sākt darbu vienā ierīcē un pabeigt citā. Lai to izmantotu, abām ierīcēm jāatrodas tuvu viena otrai. Ieslēdzot šo funkciju jūsu iestatījumos un uzsākot konkrētu uzdevumu savā "iPhone", jūs to varēsiet pabeigt savā "Macbook", vai arī, sākot rakstīt tekstu datorā vai planšetdatorā, jūs varat to nekavējoties turpināt savā telefonā. Tas ļaus turpināt visu iesākto, pat ja esat ceļā uz skolu, universitāti vai pārtraukumos.

Izmantojot augstas kvalitātes "FaceTime" videozvana iespējas, jūs varat sazināties ar skolotājiem, profesoriem, klasesbiedriem un ģimeni. Skaļruņu un kameru augstākā kvalitāte ļaus bez traucējumiem sazināties tā, it kā jūs visi atrastos vienā telpā. Šī funkcija ir īpaši noderīga tālmācībai: ja strādājat pie kopīgiem projektiem ar klasesbiedriem vai citiem studentiem, vai arī situācijās, kad vecāki sazinās ar bērniem, kuri mācās citā pilsētā.

'iCloud' datu glabāšanas priekšrocības

Kā norāda Mihailovs, viena no lielākajām "Apple" ierīču kopējās ekosistēmas priekšrocībām ir vienmērīga datu un failu sinhronizācija. Visi dokumenti, fotoattēli un citi faili tiek drošā veidā saglabāti "iCloud". Faili tiek pastāvīgi atjaunināti, un visa pieejamā informācija ir viegli pieejama tālrunī, datorā un citās "Apple" ierīcēs.

Šis ir automātisks process, tāpēc nav nepieciešams veikt atsevišķas darbības. Katrs lietotājs saņem 5 GB bezmaksas "iCloud" krātuvi un, ja ir nepieciešams vairāk, ietilpību var palielināt jebkurā brīdī.

Vēl viena īpaši ērta "iCloud Drive" funkcija ir iespēja viegli koplietot dokumentus un mapes ar klasesbiedriem, studiju biedriem vai kolēģiem neatkarīgi no jūsu atrašanās vietas. Atliek vien nosūtīt privātu saiti atlasītajām personām un tās nekavējoties varēs piekļūt failiem, kurus vēlaties koplietot. jūs varat pārvaldīt un kontrolēt to, kuram piešķirt atļauju skatīt, koplietot vai rediģēt dokumentus. Piekļūt var ikviens, jo šī funkcija darbojas ne tikai "iPhone", "iPad" un "Mac", bet arī "Windows" vidē un izmantojot pārlūkprogrammu.

"Apple" ierīces ir ideāli piemērotas arī komandas darbam. Stradājot ar tādām pamatprogrammām kā "Pages", "Numbers", "Keynote" vai "Notes", jūs varat izmantot "Collaborate" jeb sadarbības funkciju un netraucēti strādāt kopā ar citiem, piemēram, sagatavot dokumentus, izveidot prezentācijas un tabulas, vienlaikus sekojot līdzi visām veiktajām izmaiņām. Tā kā atjaunotā informācija visās ierīcēs tiek rādīta reāllaikā, jūs varat strādāt ātrāk un produktīvāk.

"Mac" datoriem ir arī papildu drošības līdzekļi. Autentifikācijas drošību nodrošina "Face ID" vai pirkstu nospieduma lasīšanas tehnoloģija "Touch ID".

Ierīces neapkopo personiskos datus un neveido dublējumkopijas. Turklāt jaunajai "MacOS" operētājsistēmai "Safari" pārlūkprogrammā ir īpaša "Intelligent Tracking Prevention" funkcija, kas palīdz aizsargāt pret vietnēm, kurās tiek apkopoti jūsu vai jūsu bērnu dati.

