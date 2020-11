Dators darbam, mācībām vai saziņai – viss, kas jāzina, izvēloties piemērotāko

Jaunas lietas izvēle vienmēr balstās uz vēlmi un vajadzību. Daudzi cilvēki vairāk koncentrējas uz vajadzību, un tas ir diezgan saprotami, jo tā ir reāli izmērāma vērtība. Paaugstināts komforts, vizuālās priekšrocības, ērtības, jaunas iespējas, statuss kādam – viss, kas dzīvi var padarīt kvalitatīvi labāku. Katra cilvēka vajadzības ir ļoti individuālas, īpaši attiecībā uz jauna datora izvēli. Šajā rakstā mēs centīsimies palīdzēt trim dažādiem cilvēkiem ar pilnīgi atšķirīgām vajadzībām izdarīt izvēli, pamatojoties uz to, kuras iespējas un kuras ierīces var pilnībā apmierināt visas vajadzības, un pieņemt pareizo lēmumu.

Alekss, THY grupas pārdošanas vadītājs: "Es strādāju mūsu uzņēmuma galvenajā birojā, un mans galvenais mērķis ir klientu atbalsts. Man ir diezgan daudz tikšanās ar partneriem un bieži komandējumi. Man ir jāveic daudz zvanu un tiešsaistes tikšanās un man vienlaikus ir jāsazinās ar kolēģiem un vadītāju".

Labākā izvēle Aleksam ir moderns, īpaši plāns un jaudīgs konvertējama dizaina klēpjdators. Viņš var atrast patiešām augstas veiktspējas ierīci, kas strādā ar jaunās paaudzes procesoru ar operatīvo atmiņu (8 Gb un vairāk), lai palielinātu produktivitāti. Tajā pašā laikā klēpjdators izskatīsies reprezentatīvi, ar elegantu dizainu, kura pamatā ir augstas kvalitātes materiāli, kas uzsvērs viņa profesionālo tēlu. It kā šī ierīce par tās īpašnieku saka "Es esmu īsts profesionālis". Šāda veida ierīcēm ir labs akumulatora darbības laiks – vidēji 8-10 stundas, tāpēc viņam nevajadzētu raizēties par lādētāju, izejot no biroja, un konvertējamais iekārtas dizains ir lielisks sabiedrotais atrodoties ceļā. Ir kompakti modeļi ar plāniem rāmjiem un augstas kvalitātes FHD un augstākas izšķirtspējas ekrāniem, kas apvienojumā ar neierobežotu daudzumu virtuālo darbvirsmu un Snap (sadalošais displejs) ļauj Aleksam vienlaikus veikt vairākus uzdevumus. Viņam patiks arī izmantot "Windows Hello", nevis paroli ierīces ieslēgšanai un autorizācijai dažādās vietnēs un lietotnēs – tas ir vienkārši, ātri un droši.

Anna, mājsaimniece: "Gandrīz visu laiku palieku mājās. Mani bērni un mazbērni laiku pa laikam nāk pie manis, tomēr mēs daudz vairāk sazināmies tiešsaistē. Vakaros es parasti skatos savus iecienītos TV raidījumus un Pavārmākslas emuāru. Man bieži ir grūtības izmantot jaunās tehnoloģijas, jo esmu nepieredzējis lietotājs".

Ņemot vērā, ka Anna savu ierīci izmanto tikai mājās, viņai vislabāk derēs "all-in-one" vai klasisks "Windows" klēpjdators. Viņai iederēsies vienkārša un daudzfunkcionāla saskarne, kā arī viedā Windows meklēšana, kas palīdz meklēt tekstu arī dokumentos. Skype vai jebkurš cita tiešsaistes saziņas veids būs tik pat vienkāršs kā saziņa no tālruņa. Papildu drošību nodrošina "Windows Defender", kas, pēc noklusējuma nodrošina drošību un aizsardzību pret draudiem un vīrusiem, ierīces stāvokļa uzraudzību, un no lietotāja puses nav jāveic papildus darbības. Arī vecāku iekšējā kontrole būs noderīga, kad mazbērni apciemos Annu. Anna sērfošanai internetā var izmantot jaunu pārlūku "Edge" – tas ir ātrs un vienkāršs. Viņa var skatīties augstas kvalitātes "Netflix" saturu (pat 4K), kā arī baudīt labākās skaņas, izmantojot "Dolby Audio" un "Dolby Vision", kuras atbalsta Edge. Edge kolekciju funkcija būs noderīga Annas kulinārijas emuāram, kurā viņa varēs saglabāt visas savas iecienītās receptes.

Pēteris, 3. kursa students, topošais ekonomists: "Studijas universitātē prasa visu manu laiku. Es kļūšu par labu ekspertu, un tāpēc es cītīgi mācos. Patreiz es pētu visus materiālus pārsvarā tiešsaistē. Es gatavojos rakstīt arī zinātnisku darbu. Mēs ar grupas biedriem bieži pavadām daudz laika augstskolas kafejnīcā, lai kopā mācītos".

Mēs Pēterim ieteiktu "Windows" ierīci "divi vienā". Tas ir planšetdators, ko viegli paņemt līdzi uz mācībām un tas ir pilnvērtīgs klēpjdators, kad tas nepieciešams. Viņš novērtēs arī šī modeļa "Windows Ink" funkcionalitāti skārienekrānam, kas nodrošina teksta ievadi rokrakstā. Pēteris var veikt piezīmes, skices, rediģēt failus, rakstīt piezīmes ar roku un pat veikt aprēķinus. Jaunās "Windows" ierīces darbojas ar plašu perifērijas ierīču un piederumu klāstu, kas var būt noderīgi darbu sagatavošanai un drukāšanai pirms eksāmeniem. Arī vienkārša koplietošana ar tuvumā esošām ierīcēm būs lielisks palīgs failu koplietošanai ar grupas biedriem. Jauna "Mans tālrunis" lietotne dos viņam iespēju savienot viedtālruni ar datoru un studiju laikā viņu netraucēs otrā ierīce.

Apkopojot, varam secināt, ka mūsdienīgai "Windows" ierīcei ir izšķiroša nozīme, kas ikvienam var palīdzēt sasniegt vairāk. 2020. gadā ir kļuvis diezgan acīmredzams, ka modernās tehnoloģijas ir tas, kas ļauj jums sekot līdzi, uzturēt sakarus ar kolēģiem, draugiem un ģimeni, dzīvot, strādāt un mācīties neatkarīgi no laika un vietas.