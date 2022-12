Dejotāja un seriāla 'Jaunais norm' aktrise Madlēna Valdberga dalās ar piecām mīļākajām filmām

Šobrīd nākamās paaudzes televīzijā "Go3" bez maksas iespējams noskatīties jau vairāk nekā 130 dažādas filmas, ko Lielo filmu festivāla laikā dāvina IKT pakalpojumu sniedzējs "Bite". Jau tagad lietotāji filmu skatīšanās maratonā pavadījuši vairāk nekā 1 miljonu stundu! Katru pirmdienu skatītājiem ir pieejamas vēl 7 jaunas filmas, kas pakāpeniski papildina Lielo filmu festivāla kolekciju. Kādas filmas šonedēļ ieplānojusi skatīties dejotāja un "Go3" oriģinālseriāla "Jaunais norm" aktrise Madlēna Valdberga?

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

Skatītāji var izvēlēties drāmu, zinātnisko fantastiku, piedzīvojumu filmām, autobiogrāfiju, komēdijām, spraiga sižeta un šausmu filmām, kā arī animāciju.

Šonedēļ Lielo filmu festivāla klāstu papildina krimināldrāma "Stillwater", kuras režisors ir ASV Kinoakadēmijas jeb "Oskara" balvas ieguvējs Toms Makartnijs. Galveno lomu atveido aktieris Mets Deimons, kurš dodas no Amerikas Savienotajām Valstīm uz Franciju, lai glābtu savu meitu, kura atrodas cietumā. Dramatisks stāsts, kurā izceltas kultūras atšķirības, sarežģītā tiesību sistēma, valodas barjera un tēva neatlaidība cīņā par savas meitas atbrīvošanu.

Asa sižeta filmu cienītāji novērtēs filmu "The Book of Eli" ar aktieri Denzelu Vašingtonu, kurš attēlo galveno stāsta varoni – vientuļo Eli, kurš 30 gadus klaiņo pa Ziemeļameriku, pārvarot dažādus izaicinājumus, lai nosargātu īpašu grāmatu. Savukārt stāstu par cilvēku radītu zombiju apokalipsi, kas balstīts uz japāņu videospēles "Capcom" motīviem, var noskatīties filmā "Resident Evil: Afterlife".

Šausmu filmu žanra piekritēji var noskatīties filmu "Don't breath", kas stāsta par trīs draugiem, kuri, cenšoties ielauzties kāda vīra namā, tiek ieslodzīti tajā un piedzīvo ne mazums saspringtu un spriedzes pilnu mirkļu.

Filmu piedāvājumu papildina arī vieglāka satura kino filmas – romantiskā komēdija "Ugly Truth" ar Džerardu Batleru un Ketrīnu Heiglu galvenajās lomās, kā arī asa sižeta komēdija "Pineapple express", kas uzlabos garastāvokli un nodrošinās smiekliem pilnu vakaru.

Tāpat filmu klāstā no šīs nedēļas ir "The New York Times" bestsellera ekranizējums – kristīgā drāma "Heaven is for real", kas stāsta par jauna zēna ceļojumu uz debesīm, kurā viņš iepazīst pēcnāves dzīvi.

Dejotāja un aktrise Madlēna Valdberga šonedēļ labprāt noskatītos šausmu filmu "Don't breath", jo šis ir viņas iecienītākais filmu žanrs: "Šausmu un asa sižeta filmas mani burtiski "ievelk" ar savu stāstu. Ja es spēju varoņos ieraudzīt kādu daļiņu no sevis, mans līdzpārdzīvojums un emocijas ir tik īstas, ka divu stundu garumā esmu pilnībā koncentrējusies filmai, aizmirstot par ārējo pasauli. Man vienlaikus patīk arī adrenalīns un spriedze, kas nāk līdz ar filmas stāstu – tas ļoti bieži palīdz saglabāt interesi par filmas sižetu."

Visbiežāk Madlēna skatās filmas kopā ar draugiem, un neatņemama filmu skatīšanās tradīcija, kā viņa saka, ir dažādas uzkodas. Madlēna arvien biežāk izvēlās skatīties filmas dažādās straumēšanas platformās, jo tajās brīvi un vairākkārt var noskatīties visas filmas, kas interesē. Ja filma patīk, to var noskatīties pat 20 reizes – tāda ir bijusi Madlēnas pieredze.

Piecas filmas, kuras Lielo filmu festivālā iesaka noskatīties Madlēna, ir psiholoģiskā šausmu filma "Get Out", psiholoģiskais trilleris "The Girl With A Dragon Tattoo", drāma "Detroit", kuru, viņasprāt, varētu kategorizēt kā šausmu filmu tās intensitātes un spraigo notikumu dēļ. Tāpat "lielisko piecinieku" papildina arī asa sižeta sāga "Ātrs un bez žēlastības", kā arī mūzikls "Mamma Mia". "Šīs ir filmas, kuras es aicinu noskatīties ikvienu! Tajās apvienotas spilgtas emocijas, uzrunājošs stāsts un lieliska aktierspēle. Turklāt filmai "Mamma Mia" ir arī ļoti baudāma mūzika. Kopumā uzskatu, ka jebkura filma ir laba un skatīšanās vērta, ja tā skatītājā izraisa jebkāda spektra emocijas," ir pārliecināta Madlēna.

Lielo Filmu festivāla filmas, ko dāvā "Bite", par brīvu varēs skatīties līdz 2023. gada 31. martam. Kopumā skatītājiem būs pieejamas 200 dažādu žanru filmas. Tāpat kā "Go3", arī Filmu festivāla saturu var skatīties mobilajā ierīcē, datorā, planšetē vai TV.