'Dell Technologies' nodrošinās iespēju veikt pētījumus pilnīgi jaunās jomās

Viļņas Universitāte uzsāk sadarbību ar vadošajiem tehnoloģiju uzņēmumiem "Dell Technologie" un "Novian Technologies", kas nodrošinās skaidru, lētu un inovatīvu ceļu jaunajai desmitgadei. Šo uzņēmumu tehnoloģiskais risinājums – augstas veiktspējas datorsistēma (HPC) – sniegs iespējas studentiem un pētniekiem veikt pētījumus jaunās jomās.

HPC tehnoloģiju risinājums Lietuvā palīdzēs aizpildīt apmēram 13 tūkstošus lielu plaisu informācijas tehnoloģiju profesionāļu trūkumā

Lai gan sabiedrība Lietuvā tehnoloģijas jomā ir diezgan labi attīstīta, pēdējos gados arvien vairāk trūkst augsta līmeņa IT speciālistu. Šobrīd šī plaisa palielinās līdz 13 000 profesionāļu, kas nozīmē, ka valsts izglītības iestādes saskaras ar svarīgu un lielu izaicinājumu – kā nākotnē palielināt IT speciālistu skaitu.

Viļņas Universitātes Matemātikas un informātikas fakultāte (MIF) ir izvirzījusi noderīgu mērķi – aizpildīt šo plaisu, izmantojot 21. gadsimtā pieejamos zinātnes tehnoloģiju risinājumus un ļaujot studentiem un pētniekiem veikt sarežģītākus akadēmiskās pētniecības uzdevumus. Lai nodrošinātu visproduktīvāko un integrētāko praksi, Viļņas Universitāte kopā ar "Dell Technologies", "Novian Technologies" un "Intel" saņēmusi Lietuvas Republikas valdības finansējumu ieguldījumiem modernas HPC sistēmas ieviešanā MIF.

Tā aizstās dārgu un mazāk jaudīgu sistēmu

Viļņas Universitāte ir viena no vecākajām izglītības iestādēm Centrāleiropā un Austrumeiropā. Universitāte apvieno 11 fakultātes un citas akadēmiskās nodaļas, tostarp Matemātikas un informātikas fakultāti, kas sagatavo studentus informācijas tehnoloģiju, inženierzinātņu, kiberdrošības, lielo datu, datu zinātnes, statistikas matemātikas un ekonometrijas jomās.

Līdz šim fakultāšu pētnieki un studenti izmantoja augstas veiktspējas datorsistēmu, kuras darbības mūžs tuvojas beigām un kuras uzturēšana bija dārga, jo tās uzturēšana prasīja daudz enerģijas rezervju. Esošās sistēmas apstrādes jaudas, efektivitātes trūkuma dēļ fakultāte nespēja sasniegt dažus pētījuma mērķus. Tāpēc, lai studenti un pētnieki varētu veikt pētījumus pilnīgi jaunās jomās, fakultāte nolēma uzstādīt jaunu HPC sistēmu

"Dell Technologies" piedāvāja elastīgus risinājumus, kas ļautu MIF droši izmantot sistēmu vismaz 8 gadus, darba gaitā mainot tās darbības jomu, pielāgojot to mainīgajām nākotnes prasībām.

Jaunais risinājums palīdzēs svarīgās pētniecības jomās

"Dell Technologies" un "Novian Technologies" HPC sistēma nodrošinās fakultāti ar pilnu rūpīgi atlasītu augstas veiktspējas aparatūras tehnoloģiju komplektu, kas sastāvēs no vairāk nekā 750 TB krātuvēm, 1728 skaitļošanas kodoliem un 8 GPU (grafisko procesoru) serveriem. Papildus nākotnes IT profesionāļu apmācībai HPC atvieglo arī tādu spēcīgu lietojumprogrammu darbību kā neironu tīkli, mākslīgais intelekts, kiberdrošība un medicīniskā izpēte. Starp dažādiem citiem pielietojumiem, tā būs īpaši noderīga vēža izpētes programmām. "Kopā ar mūsu partneriem mums ir jāanalizē medicīniskie attēli ar miljoniem šūnu, kuras jāsaskaita un jāklasificē. Līdz šim mums nebija resursu to uzglabāšanai vai analizēšanai, "skaidro Viļņas Universitātes Matemātikas un informātikas fakultātes Informācijas tehnoloģiju prodekāns Povilas Treigis. "Dell Technologies" jau ir nodrošinājuši MIF ar vairākiem risinājumiem, kas palīdz un palīdzēs studentiem un pētniekiem veikt produktīvāku, vienmērīgāku darbu nākotnē. Šie "Dell Technologies" risinājumi ietver:

● Dell Technologies High-Performance Computing Solutions

● Dell EMC PowerEdge R640 servers

● Dell EMC PowerEdge C6420 servers with NVMe drives and NVIDIA GPUs

● Dell EMC PowerVault ME4024 and ME4084 storage arrays

● Dell EMC PowerVault ME484 storage expansion with HDD drives

● Dell EMC PowerSwitch S4048-ON, S3048-ON and Mellanox InfiniBand Switches

Šī ir pirmā reize, kad Lietuvas zinātnieku aprindām tiek instalēti Dell EMC PowerEdge C6420 serveri.

"Īstenotais risinājums dos Viļņas Universitātei konkurences priekšrocības ar pasaules pētniecības institūtiem un universitātēm. Šī projekta ietvaros mēs ieviesīsim un integrēsim pasaules ražotāju modernākās nākotnes tehnoloģijas. Mēs jau esam ieviesuši visaugstākās kvalitātes klimata pārmaiņu izpētes un modelēšanas sistēmas sešpadsmit pasaules valstīs. Mēs lepojamies, ka varam atgriezt zināšanas un visaugstākā līmeņa pieredzi Lietuvā, tādējādi dodot ieguldījumu zinātnes modernizācijā un radošas pieejas pielietošanā mūsu valstī," saka Gitis Umantas, "Novian Technologies" direktors.

Stabila pētniecības avota izstrāde

Visi iepriekšminētie tehnoloģiskie risinājumi atvieglo universitāšu sadarbību visā pasaulē. Fakultāte nodrošinās piekļuvi citiem Universitātes un uzņēmumu resursiem, tādējādi izveidojot VU pētījumu ekosistēmu.

"Dell Technologies" jaunā augstas veiktspējas skaitļošanas sistēma pavērs jaunus ienākumu avotus. Mēs varēsim dalīties ar resursiem, paplašināt pētījumu jomas un pierādīt savu potenciālu visā pasaulē," saka Treigis.

Pēc viņa teiktā, nepieciešamības gadījumā resursi būs pieejami Lietuvas un ārvalstu zinātnieku aprindām caur "eduGain" tīklu, kā arī valsts iestādēm un uzņēmumiem.

Turklāt jaunā HPC sistēma palīdzēs piesaistīt akadēmiķus, pētniekus un studentus, kuri vēlas strādāt ar visspēcīgākajām un jaunākajām tehnoloģijām. "Šī ir jauna datoru un eksperimentālo pētījumu ēra Matemātikas un informātikas fakultātē. Pētniekiem un studentiem būs pieejamas HPC ar GPU tehnoloģijas, tāpēc viņi iepazīsies ar šo tehnoloģiju iespējām un uzzinās, ko ar tām var darīt tagad un nākotnē," stāsta Treigis.

Biznesa atbalsts turpmākajam darbam

Viļņas Universitāte, kas dibināta 1579. gadā, vienmēr ir bijusi zinātnes kalve Baltijas valstīs, taču ar "Dell Technologies" un citu sadarbības partneru palīdzību jauna HPC ēra neapšaubāmi palīdzēs nākotnē veidot jaunu ilgtspējīgu izglītības iestādi Eiropas centrā.

Veiksmīga tehnoloģisko risinājumu ieviešana nāks par labu ne tikai Viļņas Universitātei, bet arī tās partneriestādēm. Papildus prognozētajam 10 reižu produktivitātes pieaugumam jaunās tehnoloģiskās vadlīnijas palīdzēs MIF absolventiem aizpildīt plaisu – pašlaik Lietuvā trūkst IT speciālistu. Piekļuve jaunām pētījumu metodēm nav vienīgais sadarbības ar "Dell Technologies" rezultāts. Tehnoloģijas nodrošina iespējas studentiem un pētniekiem strādāt jaunās pētniecības jomās, kas ir būtiska priekšrocība visai Lietuvas sabiedrībai.

Pēc "Dell Technologies" projekta direktora Dariusa Korisa teiktā, "Dell Technologies" ar prieku izmanto iespēju dot pievienoto vērtību pētniecībai tik godājamā izglītības iestādē kā Viļņas Universitāte. "Mēs rūpējamies par tirgiem, kuros strādājam, tāpēc, zinot, ka mūsu risinājumi var dot vērtību sabiedrībai kopumā, šī jaunā partnerība tikai rada sajūsmu," saka Korijs.