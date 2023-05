Desmit iemeslu, kāpēc apmeklēt saules pilsētu Šauļus

Tikai puse dienas vai pat dažas stundas ceļa un – jaunas ielas, citādas garšas un iespaidi jau gaida. Šauļi ir tieši radīti labām pastaigām un atklājumiem! Te noteikti gribēsies atgriezties, jo visu aplūkot nemaz neizdosies. Lūk, desmit ideju, ko aplūkot, izdarīt un ko nogaršot Saules pilsētā – Šauļos.

1. Haima Frenkeļa muzejvillas parka rožu dārzs. Jau piecus gadus Šauļus rotā rožu dārzs Haima Frenkeļa muzejvillas parkā. Visskaistāko krāsu un pašu saldāko smaržu ziedi vilina tās fotografēt un fotografēties. Un pašūpoties, atlaisties zālē vai atsvaidzināties ar strūklakas ūdeni. Protams, jāapmeklē arī pati villa, kuras apmeklējums mēneša pēdējā svētdienā ir bez maksas.

2. Gardēžu sapnis. Vai no ceļojumiem vienmēr pārvedat dāvanas? Ko domājat par ēdamām dāvanām? Šauļos visvairāk ieteikumu – vest saldas dāvanas no senās "Rūtos" fabrikas. Tad kvalitāte, skaistums, garša un iespaids – garantēti. Ja jau citiem ved dāvanas, vispirms nepieciešams produkciju izmēģināt arī pašiem. To var darīt tajā pašā ēkā esošajā kafejnīcā – varat pasūtīt šokolādes burbuli un enerģija būs visai dienai. Ja vēl ir spēks – kāpiet pa kāpnēm un aplūkojiet muzeju! Vai tiešām zināt visu par šo saldo desertu?

3. "Valerijono arbatinė". Katru dienu var baudīt veikala karbonādes un saldējumu, bet ceļojuma laikā vissvarīgākās apstāšanās – lai nobaudītu kaut ko jaunu. Blakus pilsētas vecākajai aptiekai atrodas "Valerijono arbatinė" ("Baldriāna tējnīca"), kas vilina ar neierastiem (lielākajai daļai apmeklētāju) ēdieniem: biešu kotletēm, vegānisku auksto zupu. Vasarā ir vērts nobaudīt arī vegānisku saldējumu košās krāsās, kas ir ne tikai gards, bet arī labi izskatās fotogrāfijās.

4. Botāniskais dārzs. Visu gadu šajā botāniskajā dārzā ir ko redzēt, bet vasara ir pats dārza uzplaukuma laiks. Pēc ilgām pastaigām pilsētā ir tik labi basām kājām staigāt pa dārzu un paostīt, priecāties, fotografēt, nobaudīt, klausīties un atklāt. Kāpēc gan botānisko dārzu neizvēlēties par piknika vietu?

5. Sv. apustuļu Pētera un Pāvila katedrāles tornis. Lietuvā slavenā dziesma "No Viļņas un Kauņas torņiem rodas man vēlme dzīt jokus" vēl aizvien skan radiostacijās, bet Šauļi aicina pacelties unikālajā, Lietuvā pašā augstākajā skatu laukumā (65 m augstumā) Sv. apustuļu Pētera un Pāvila katedrāles tornī. Tiesa, to apmeklēt drīkst tikai kopā ar gidu. Ekskursijas parasti notiek nedēļas nogalē.

6. Fotogrāfijas muzejā beidzot dienā izlidos putniņš! Protams, jokojam! Skaidrs, ka muzejs dienas gaismā atver savas bagātās kolekcijas. No fotogrāfiem amatieriem līdz profesionāļiem – šī ekspozīcija ir jāredz visiem. Reizē jāapskata gan izstāde, gan terase, gan "camera obscura".

7. Ar velosipēdiem līdz Rēkīvas ezeram. Šauļos ir divi lieli ezeri ar pludmalēm. Viens atrodas pilsētas centrā, līdz otram ir jāpabrauc. Tāpēc tūrisma pārstāvji iesaka iznomāt velosipēdus un mīties līdz desmitajam lielākajam Lietuvas ezeram, pie kura daudz vietas atpūtai, ir izcils restorāns un dažādas ūdens izklaides: jahtas, kaitborda bāze. Turklāt šejienes saulrieti atzīti par pašiem romantiskākajiem – uz tilta tik jauki ir pavadīt sauli.

8. "Baltu ceļa" centrs. Ja iegriežas Baltu kultūras izziņas centrā, pārsteigums ir liels – te ir tik daudz vēstures, interaktivitātes un skaņu! Un vēl tā puzle centra vidū – apmeklētāji te aizkavējas veselu stundu. Interaktīvais izziņas centrs iepazīstina ar senču baltu dzīves rutīnu un tradīcijām. Centrā notiek arī izglītojošas nodarbības.

9. Starptautiskais folkloras festivāls "Saules gredzens". Jūlijā visa daba jūk prātā, liepziedu aromāts pielej ielas, bet šajā mēnesī notiekošā folkloras festivāla-konkursa krāsas un skaņas piepildīs pilsētas ielas un skvērus. Varbūt jau laiks iemācīties grieķu sirtaki vai kādu lietuviešu deju?

10. Muzeju maratons. Šauļi lepojas, ka šeit strādā 22 muzeji. Protams, viena ceļojuma laikā nav iespējams tos visus apmeklēt, bet var pamēģināt. Dzelzceļu muzejs ir piemērots bērniem, bet arī pieaugušie no tā nekad nesteidzas iziet. Kaķu muzejs ir viens no jaukākajiem muzejiem pilsētā, te arī vairāki kaķi pinas pa kājām. Ko izvēlēsieties jūs?

Vēl vairāk ideju piedzīvojumiem Šauļos atradīsiet mobilajā lietotnē Šauļu reģiona ceļvedis vai vietnē visitsiauliai.lt.