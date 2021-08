Desmitā izlozētā automašīna aizceļo uz Kuldīgas novadu

Lai piedalītos un uzvarētu loterijā, pietika tikai ar vienu iepirkumu čeku. Veikalu tīkla izlozē jaunā "Škoda Kamiq" aizceļojusi pie Ineses Valmunskas.

18.augustā "Green Motors" salona telpās pulcējās lielākās mazumtirgotāju sabiedrības SIA "Baltstor", veikalu tīklu "Mego" un "Vesko" preču zīmolu un loterijas sadarbības partneri. ''Šajā dienā Inesei svinīgi pasniedza loterijas galveno laimestu – "Škoda Kamiq" atslēgas,'' informēja veikalu tīkla mārketinga vadītājs Aleksandrs Afanasjevs.

"Šogad, kā vēl nekad, priecājos par balvas saņēmēju. Tā ir iespēja mums pateikt paldies, ka Inese iepērkas mūsu veikalā,'' sacīja "Baltstor" pārstavē Indra Granateka.

Inese stāsta, ka izlēma piedalīties loterijā, jo tikai ''Mego'' veikala sortimentā ir viņas kaķa mīļākie konservi, un, pērkot šo kaķu barību, viņa parasti iegādājas arī produktus un ikdienai nepieciešamās preces. Pie kases pamanīja informāciju par loteriju un nolēma izmēģināt veiksmi.

Viņa bieži apmeklē ''Mego'' Kuldīgā, bet pirmo reizi nolēma piedalīties loterijā. Turklāt arī pieteikšanās process bijis ļoti vienkāršs un ērts, vajadzēja tikai nosūtīt īsziņu vai aizpildīt anketu.

"Šī bija pirmā reize, kad izlēmu piedalīties šādā aktivitātē, kaut jau ilgu laiku esmu ''Mego'' pastāvīga kliente. Produkti gan no pārtikas, gan no mājas mīluļu nodaļas ir tie, ko ikdienā parasti lietojam, tādēļ tas neradīja papildus slogu budžetam. Kad uzzināju, ka esmu laimējusi, sajūtas bija neaprakstāmas. Tas bija tiešām liels prieks un pārsteigums, esmu laimīga – būs iespēja vairāk pabraukāt pa Latviju!" savu prieku neslēpj Inese.

"Neatkarīgi no laika, kurā dzīvojam, cilvēki tic veiksmei, tāpēc turpinām rīkot loterijas un ticu, ka veiksme laimestu uzvarētājus izvēlas ļoti pareizi. Turklāt, pats dāvāšanas process rada gandarījumu arī mums, jo zinām, ka tādā veidā daudziem cilvēkiem varējām palīdzēt kļūt daudz priecīgākiem," skaidro Granateka.

"HKScan" pārdošanas direktors Heino Lapiņš stāsta, ka ir iepriecināts – laimīgajā čekā ir viņa uzņēmuma produkcija un viņš noteikti turpinās sadarbību ar ''Mego'' veikaliem.

Toms Siņavskis stāsta, ka uzņēmums ''Ķekava'' piedalās ''Mego'' rīkotajās loterijās jau no pašiem pirmsākumiem. "Patīk tas, ka savu produkciju loterijas norises laikā varam parādīt plašāk."

Andris Sivicskis, ''Green Motors'' izpilddirektors: ''Mēs noteikti esam priecīgi sadarboties ar ''Mego''. Kaut šis ir mūsu sadarbības pirmais gads, tas noteikti nav pēdējais.''

Tikmēr "Konig" lielo klientu vadītāja Inga Rižova uzskata, ka loterija ir labs veids, kā iepazīstināt pircējus ar jauniem produktiem, jo bieži pirkums tiek veikts ziņkārības dēļ, tas ir labs iemesls pamēģināt kaut ko jaunu, paeksperimentēt, paplašināt ēdienkarti un pārsteigt sevi un savus tuviniekus.

"Baltstor" veikalu tīklu vasaras loterija norisinājās no 17.maija līdz 8.augustam. 28 tūkstošus eiro balvu fondā tika izspēlēti 50 dāvanu kartes 50 eiro vērtībā no "Mēness aptiekas", 50 dāvanu kartes degvielai 50 eiro vērtībā no "Gotika auto" un 100 "Mego" dāvanu kartes 50 eiro vērtībā, kā arī galvenā balva – automašīna "Škoda Kamiq " no "Green Motors".

Veikalu tīkla mārketinga vadītājs Aleksandrs Afanasjevs papildināja, ka plānojas rudens loterija un ka tā sāksies jau 6. septembrī. Aleksandrs atklāja mums noslēpumu, ka galvenā balva, kā ierasts, būs automašīna "Škoda Kamiq ".

Veikalu tīkls "Mego" ir vietējā kapitāla uzņēmums, kas Latvijā darbojas 20 gadus. Tīklā ir 90 veikalu ar zīmolu "Mego".

SIA "Baltstor" ir Latvijas lielākā mazumtirgotāju sabiedrība, apvienojot 95 juridiskas personas, kas darbojas vairāk nekā 400 mazumtirdzniecības vietās visā valstī. "Baltstor" kā vadības sistēma visiem tās dalībniekiem nodrošina labākos IT risinājumus, vienotu struktūru un kopīgus iepirkumu principus, kā arī, nodrošina efektīvu mārketinga procesu vadību.

