Digitālās transformācijas smailē: kāpēc ir nepieciešama lietotņu darbības uzraudzība?

Pēdējo piecu gadu laikā digitālā transformācija ir būtiski mainījusi vidusmēra cilvēka dzīvi. Pandēmijas apstākļos pāreju uz digitālo pasauli nācās ievērojami paātrināt, bet vēl joprojām daudzi uzņēmumi ir tikai šī ceļa sākumā. Mareks Drožs un Marčins Galočs, "Dynatrace" reģionālie pārstāvji Austrumeiropā, dalījās ar savu redzējumu par galvenajiem uzdevumiem, kas stāv digitālās transformācijas priekšā, kā arī pastāstīja, kāpēc uzņēmumiem ir vajadzīga integrēta IT-uzraudzība.

Kā pandēmija ietekmējusi digitālo transformāciju?

Ir trīs zīmīgas tendences, ko var novērot sakarā ar uzņēmumu nepieciešamību pārorientēties uz tiešsaistes vidi:

Lielā pāreja uz digitāliem pakalpojumiem. Tas nav nekāds jaunums: mēs brīnišķīgi redzam, kā tagad visi paātrinātā kārtībā pārvērš savu darbību digitālā formātā. Tās ir ne tikai bankas un telekomunikācijas pakalpojumu sniedzēji, bet arī e-komercija, valsts sektors, mazumtirdzniecība, restorāni un daudzi citi. Mainās cilvēku ikdienas ieradumi internetā. Katru dienu arvien vairāk interneta lietotāju veic darījumus tiešsaistē, iepērkas, apmaksā rēķinus. Un turpmākajos gados šī tendence tikai pieaugs. Tehnoloģiskas izmaiņas. Tā kā ir mainījušies veidi, kā izmantot digitālos kanālus, līdzšinējās tehnoloģijas vairs netiek galā ar šīs daudzveidības atbalstu un uzturēšanu. Mikroservisi, konteineri, mākoņi – Eiropas tirgus vēl joprojām atrodas šī ceļa sākumā. Bet, ja skatāmies uz progresīvajiem tirgiem, kā ASV, Lielbritānija un Skandināvijas valstis, mēs redzam, ka lielākā daļa uzņēmumu jau ir mākonī, un tas nozīmē, ka drīz šī tendence nonāks arī līdz Eiropas valstīm. Liels pieprasījums pēc ekspertīzes un personāla, kas var uzturēt jaunas tehnoloģijas. Ir jācīnās par vērtīgiem kadriem un jāmaina darba vide, lai pielāgotos jaunajiem apstākļiem. Ekspertīzes kontekstā mēs runājam arī par tehnoloģisko risinājumu paplašināšanos procesu optimizācijai un uzlabošanai. Uzvar tas, kurš piedāvā labus un kvalitatīvus pakalpojumus. Pretējā gadījumā lietotājs vienkārši aizies pie konkurentiem.

Pamatojoties uz šīm tendencēm, var apgalvot, ka, lai sniegtu augstas kvalitātes pakalpojumus, uzņēmumiem nepieciešamas jaunākās tehnoloģijas un tiem ir saudzīgi un prātīgi jāizmanto personāla resursu. Jaunajā realitātē IT departaments ir uzņēmuma lokomotīve, kas ļauj netraucēti darboties citām nodaļām. Tāpēc biznesam ir nepieciešams saprast: tam, ko ir iespējams automatizēt, ir jābūt automatizētam, savukārt vērtīgiem kadriem jāstrādā pie uzlabojumiem. Tikai šādi būs iespējams sasniegt līderību savā jomā.

Kas ir "Dynatrace" un kāpēc ir vērts apsvērt šo risinājumu?

Digitālās transformācijas ceļš ir diezgan smags un garš, tāpēc uzņēmumam ir vajadzīgi instrumenti labākai procesu kontrolei un caurskatāmībai šīs transformācijas dažādajos līmeņos. IT infrastruktūra ir kļuvusi daudz sarežģītāka, un kontrolēt visu manuāli vairs nav iespējams.

Lietotņu veiktspējas uzraudzība – tas ir instruments, kas redz visu, kas notiek sistēmā un ļauj IT speciālistiem līdz nullei samazināt iespēju, ka servisi strādās kļūdaini. Dažkārt uzņēmumi banku vai telekomunikāciju jomā var pat nezināt par problēmu, kamēr viņiem par to nepaziņo neapmierināts klients. Ar pareizu uzraudzību organizācijām būs iespēja proaktīvi reaģēt uz jebkurām ķibelēm un problēmām mājas lapas, programmas vai digitālo servisu darbībā. Tas nozīmē, ka klienti pat nepamanīs, ka kaut kas nestrādāja, kā nākas.

"Dynatrace" stāv digitālās transformācijas priekšgalā, nodrošinot visu procesu uzturēšanu. Tā paredz uzņēmuma infrastruktūras pilnu caurskatāmību, aptverot rādītājus, žurnālus, lietotņu starpsavienojumu un detalizāciju koda līmenī. Tā kā mākslīgais intelekts patstāvīgi veic analīzi un izdara secinājumus, uzņēmumam un komandai atbrīvojas resursi, ko var izmantot labāku pakalpojumu ieviešanai un kvalitatīviem uzlabojumiem esošajos produktos. Tā rezultātā tehnisko problēmu kļūst ievērojami mazāk, klienti ir apmierināti, un uzņēmums palielina savu peļņu.

Ko iegūst bizness?

Parunāsim nevis par to, ko uzņēmums iegūst, bet gan par to, ko tas nezaudē, ja tiek nodrošināta uzraudzība.

Pirmkārt, ir jārunā par klienta pieredzi. Pēdējos gados cīņa par klientu būtiski saasinājusies. Ja klients aiziet, tad bizness pārstāj eksistēt. Šodien ar "veiksmīgu pakalpojumu" saprot to, kas ir labāks, ātrāks, inovatīvāks, unikalāks. Klientam ir no kā izvēlēties, un, ja darījumu ātrums vai apkalpošanas līmenis nav apmierinājuši viņu nevienā bankā, klients vienkārši atvērs jaunu kontu citā vietā un veiks to pašu darījumu tur. Tā notiek visās jomās.

Tāpēc noteicošais cīņā par klientu ir IT pakalpojumu darba kvalitāte. Tagad mūsu risinājumu izmanto dažādi uzņēmumi, kas ir plaši pazīstami savā nišā: "VMI", "Post.lt", "OTP Bank", "Crédit Agricole Ukraine", "Kapital Bank", "Vodafonе" un citi. Vēsturiski ir izveidojies tā, ka banku sektors ir viens no aktīvākajiem, kas ievieš līdzīgas tehnoloģijas. Tomēr uzraudzības instrumenti ir nepieciešami jebkuram uzņēmumam, kas vēlas netraucēti darīt savu darbu un saprast, kas notiek ar to servisiem. Tas ir īpaši aktuāli, ja uzņēmumam ir ierobežoti resursi, vai uzņēmums vēlas savus resursus izmantot lietderīgāk.

"Dynatrace" izdodas "savest kopā" uzņēmējdarbību ar IT. Bieži vien vadība nesaprot, kas notiek uzņēmumu servisos un uz ko tiešām ir vērts koncentrēt resursus. Ja pareizi iestatāt informācijas paneli (dashboard), vairs nebūs nepieciešams gaidīt atskaites no ІТ: var reāllaikā sekot līdzi kļūdām un novērst tās vēl pirms tās negatīvi ietekmē klientu pieredzi. Pateicoties šādai caurskatāmībai, ir vieglāk veikt tehnoloģiskus uzlabojumus, un, kas ir vēl svarīgāk, kļūst saprotamāk, kā tieši ІТ ietekmē biznesu.

Ko iegūst IТ?

Lai ietu kopsolī ar digitālo transformāciju, uzņēmumā būtu jābūt atbilstošām mūsdienu tehnoloģijām. Uzdevums kļūst sarežģītāks, kad nav iespējas paplašināt ІТ štatu. Speciālistiem nākas strādāt brīvdienās vai pat naktīs, lai uzturētu visu IT infrastruktūru, jo, kā jau iepriekš minējām, vecās tehnoloģijas vairs netiek galā.

Daži uzņēmumi dod priekšroku attīstīt uzraudzību pašrocīgi, bet tam ir vairāki mīnusi:

Izstrādei tiek tērēts ļoti daudz resursu, kurus varētu izmantot, lai uzlabotu produktus;

Ir nepieciešami lieli līdzkļi, jo parasti šāda līmeņa speciālisti ir ļoti pieprasīti tirgū;

Visas šīs sistēmas ir nepieciešams uzturēt ar vieniem un tiem pašiem resursiem. Citiem vārdiem sakot, ja programmētājs izvēlas aiziet uz citu uzņēmumu, jaunajam speciālistam būs nepieciešama ne viena vien diena, lai tiktu skaidrībā ar sava priekšgājēja produktu.

Var ilgi salīdzināt dažādus instrumentus procesu uzraudzībai: open source, DIY, lēti risinājumi. Kā "Dynatrace" reģionālie pārstāvji, mēs vēlētos parādīt, kā darbojas uzraudzība, balstoties uz mūsu produkta piemēru. Risinājums tika sākotnēji izstrādāts ar cerību, ka tas atbalstīs mūsdienu tehnoloģiju un speciālistu darbu. Tas uzlabo pakalpojumu darba kvalitāti, kas ļauj izvirzīt lietotāja pieredzi par prioritāti.

Atšķirībā no citiem uzraudzības instrumentiem, "Dynatrace" tiek uzstādīts un noregulēts automātiski, pateicoties tehnoloģijai "One Agent". Jau stundu pēc instalēšanas IT departaments varēs apkopot pirmos rādītājus. "Dynatrace" ir bāzēts uz mākslīgā intelekta darbības principiem, kas ņem vērā visus tīkla procesus, pieprasījumus datu bāzēm, mikroservisus un konteinerus – līdz pat mijiedarbībai ar gala lietotāju, darījumiem, reakcijas laikam un tā tālāk. Tas palīdz ІТ atbrīvoties no viltus paziņojumiem par kļūdām un koncentrēties uz reālām problēmām.

Rīks ļauj veidot arī visu atkarību topoloģiju infrastruktūrā un nodrošina tās pilnu pārredzamību, sākot ar gala lietotāju un beidzot ar koda rindu. Ar "Dynatrace" piedāvāto uzraudzību IT departaments iegūst kontroli pār digitālo transformāciju un visu procesu labāku pārredzamību. Tā rezultātā IT darbs tiek optimizēts, bet uzņēmums no tā iegūst ievērojamu labumu.

Cik tas izmaksā kompānijām?

Biznesam nevainojams pakalpojumu sniegšanas process nozīmē peļņu un klientu lojalitāti. Nodrošināt tādu darbību nepārtraukti gribas par saprātīgu cenu. Tomēr kopējā summa, ko uzņēmumi tērē uz "lētiem" uzraudzības risinājumiem, bieži vien izrādās lielāka par komerciālu rīku cenu.

Problēma ir tajā, ka uzņēmumi ne vienmēr vāc datus, kas palīdz veikt aprēķinus par labu vienai vai otrai pieejai. Bieži vien uzņēmumiem jāņem vērā sarežģīti aprēķini un pieņēmumi:

Kādas ir zaudējumu izmaksas, ja apstāsies viena no galvenajām lietotnēm?

Cik maksā kvalificētu speciālistu laiks, kas tiks veltīts problēmu izmeklēšanai un novēršanai?

Cik ļoti tiek palēnināts inovācijas ātrums, ja lielākā daļa laika tiek veltīta procesu uzturēšanai un manuālai uzraudzības vadībai?

Parasti uzņēmumam nav gatavu atbilžu. Taču pat aptuvenas aplēses ļauj saprast, ka ir racionālāk izmantot tādu risinājumu kā "Dynatrace", kas automātiski nodrošina visaptverošu IT infrastruktūras uzraudzību. Šāda pieeja atmaksājas, jo jūs ietaupāt kā minimums uz instalēšanu, konfigurēšanu un uzturēšanu, bet kā maksimums – uz vairākiem papildu instrumentiem punktveida uzraudzībai un pašu instrumentu izstrādei.

Kāds ir kopsavilkums?

Protams, digitālajai transformācijai ir svarīga gan biznesa, gan IT tieša iesaiste. Jebkura iniciatīva prasa atbalstu no visiem procesa dalībniekiem: CIO, DevOps un citiem darbiniekiem. Tādu risinājumu kā "Dynatrace" integrācijai ir jākļūst par daļu no digitālās transformācijas stratēģijas. Tikai šādā gadījumā var censties atkārtot tādus veiksmīgus piemērus kā "Kroger" (lielākais lielveikalu tīkls ASV), kas samazināja pieprasījumu skaitu atbalsta dienestam par 99%, vai kā apdrošināšanas uzņēmums "Vitality", kas ir samazinājis klientu promiešanu par 60%. Digitālā transformācija ved pie visu procesu sarežģīšanās un paātrināšanās. Šādos apstākļos nevar iztikt bez augstas kvalitātes uzraudzības, kas uzņemsies lielāko daļu ikdienas uzdevumu. Pateicoties tai, IT departaments varēs strādāt pie jauniem produktiem un jaunu pakalpojumu ieviešanas, kas pozitīvi ietekmēs klientu lojalitāti.

