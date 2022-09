Digitālo risinājumu inovācijas: rēķinu apmaksa e-pastā un remonts uz nomaksu

Par inovācijām uzskatām jaunus un futūristiskus risinājumus, kas atvieglo kādu esošu procesu vai rada pavisam jaunu pakalpojumu. Ierasti ir domāt, ka digitālo risinājumu inovācijas noderīgas tikai online tirgotājiem un uzņēmumiem, kuri biznesu bāzē tehnoloģijās; tomēr straujais digitālo risinājumu uzplaukums ļāvis attīstīties ārpus rāmjiem, piedāvājot vairākus rīkus, kuru tiešie ieguvēji būs mums ierasto ikdienas pakalpojumu sniedzēji. Piemēram, dažādi meistari, sākot no remontdarbu veicējiem, skaistumkopšanas saloniem līdz autoservisiem, konditorejām, kā arī visdažādākajiem pulciņu un nodarbību pasniedzējiem.

E-rēķinu izrakstīšana

Liela daļa pakalpojumu sniedzēju, kā arī tirgotāji ikdienā izmanto rēķinus, kā galveno maksājumu pieņemšanas metodi. Pēc būtības, šī ir laba pieeja, ja pircējam rēķinu ir iespējams viegli apmaksāt. Ierasti rēķins ir Pdf vai Excel formātā un to nosūta uz e-pastu. Lai apmaksātu rēķinu, pircējs ver vaļā savu interneta banku un formē jaunu maksājumu, kopē pakalpojuma sniedzēja nosaukumu, konta numuru, reģistrācijas numuru, ievada summu, kopē rēķina numuru maksājumu uzdevumā un tikai tad nonāk pie apmaksas. Ņemot vērā gaidāmo laika patēriņu un neērtības, bieži šāda rēķina apmaksa tiek atlikta, dažreiz pat aizmirsta, un apmaksa netiek veikta. Savukārt, saņemot e-rēķinu, kurš jau ietver saiti uz jau izveidotu internetbankas maksājumu, pircējs to var apmaksāt ar trim klikšķiem. Lai atvieglotu šo procesu, Citadeles un universālā maksājumu pieņemšanas risinājuma Klix komanda izveidoja Biznesa portālu, kur viena no funkcijām ir e-rēķinu izrakstīšana, ko iespējams pat noformēt kā automātisku procesu. Turpat iespējams arī apskatīt rēķina statusu – vai tas ir atvērts vai apmaksāts, līdz ar to, viss process notiek ātrāk, jo var jau sākt pakalpojuma sniegšanu vai preces piegādi, redzot, ka rēķins ir apmaksāts. Rēķinu skaits nav ierobežots, līdz ar to, risinājums der gan maziem tirgotājiem, gan tādiem, kuri izraksta vairākus desmitus rēķinu mēnesī.

Visi maksājumu veidi ar vienu integrāciju

Viens no veidiem, kā uzņēmumiem palielināt potenciālo klientu skaitu – piedāvāt pēc iespējas plašāku pirkuma apmaksas metožu daudzumu, ietverot arī apmaksas veidus digitāli pieredzējušiem un prasmīgiem klientiem. Lielie e-komercijas milži vienmēr piedāvā vairākas apmaksas metodes, lai aptvertu pēc iespējas plašāku cilvēku loku – vieniem patīk maksāt, ievadot kartes datus, citiem, apmaksājot pirkumu ar internetbankas saiti, un vēl citiem patīk veikt pirkuma apmaksu, ievadot tikai savu telefona numuru. Problēma līdz šim bija dažādo maksājumu ieviešanas procesā – par katru vēlamo risinājumu bija jāslēdz līgums ar konkrēto finanšu iestādi. Tāds administratīvais slogs ir par daudz jebkuram mazajam un vidējam e-komercijas uzņēmumam. Par laimi, ir risinājums Klix.

Klix ar vienu integrāciju e-veikalam nodrošina visu nepieciešamo – karšu maksājumus, maksājumus ar internetbankas saiti, dalīto maksājumu jeb nomaksu. Turklāt Klix Pay Later nomaksas funkcija ir pieejama arī klātienes veikalos. Nomaksas noformēšanas process klātienē ir tieši tik pat ātrs un vienkāršs kā e-veikalos. Piemēram, lai nodrošinātu klientiem maksājumus ar populārāko banku interneta bankas saitēm, e-veikalam nepieciešama tikai viena Klix integrācija. Savukārt Klix Multilink ir maksājumu ierosināšanas risinājums, kas nodrošina pircējam iespēju interneta veikalā norēķināties par preci vai pakalpojumu, ierosinot pārskaitījumu no sava bankas konta, neizmantojot maksājumu karti.

Nomaksas rīks

Bieži pakalpojumu sniedzēji darbu sāk tikai pēc maksājuma saņemšanas. Tas samazina potenciālo pircēju skaitu, jo ne visi var uzreiz atļauties vienā pirkumā ieguldīt lielas naudas summas. Tāpēc ir vērts apsvērt papildus maksājumu metodi tradicionālajiem karšu maksājumiem un apmaksai ar internetbankas saiti – dalīto maksājumu ar "pērc tagad, maksā vēlāk" risinājumu jeb Klix Pay Later. Tas dod pircējiem iespēju pirkumu noformēt uz nomaksu, izvēloties sev labāko risinājumu. Savukārt uzņēmums maksājumu saņem uzreiz un var sākt pasūtījuma izpildi.

Citadeles paspārnē radītais risinājums Klix šobrīd pieejams jau vairāk nekā 600 interneta veikalos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Apmaksu ar Klix piedāvā daudzi iecienīti e-komercijas spēlētāji – sākot ar tādiem labi zināmajiem kā airBaltic, RD Electronics, Pasažieru vilciens, Mobilly, K-Senukai, 1a.lv, līdz tādiem nišas veikaliem kā Jahonts, Mēness aptieka un daudzi citi.