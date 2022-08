Piektdien, 2022. gada 19. augustā Bīriņu pilī veiksmīgi noritēja jau trešais Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības PRO forums "Dizaina domāšana koplīguma pārrunās" sadarbībā ar Fr. Eberta fondu Baltijas valstīs. Koplīguma forumi ir Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības PRO ikgadēja tradīcija, lai pievērstu biedru un sabiedrības uzmanību arodbiedrību kustībai, veicinātu darbinieku apvienošanos arodbiedrībā, sociālo dialogu un sadarbību ar sakaru un viesmīlības nozares uzņēmumu darba devējiem.

Koplīgumu forumā piedalījās LSAB PRO arodbiedrības biedri no visas Latvijas, no uzņēmumiem VAS "Latvijas Pasts", "Tet" grupa, VAS "LVRTC" u.c. Priecājamies, ka ar katru gadu arodbiedrības forumi kļūst labāki, saturiski un emocionāli bagātāki! Šogad galvenā tēma bija dizaina domāšana koplīgumu pārrunās. Atziņas par dizaina domāšanas modeli aizgūtas no Vidzemes Augstskolas dzīvajām laboratorijām sadarbībā ar vairākām Eiropas Universitātēm (EUDRES). Paldies Fr. Eberta fondam Baltijas valstīs par iespēju šo skaisto un vajadzīgo tradīciju turpināt!

Liels paldies īpašajiem viesiem: Latvijas Republikas Satiksmes ministram Tālim Linkaitam, VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" valdes priekšsēdētājam Ģirtam Ozolam, "Tet" grupas valdes loceklei un Cilvēku un vides dienesta direktorei Ingrīdai Ronei, VAS "Latvijas Pasts" valdes pārstāvim Kristapam Krūmiņam!

LSAB PRO prezidente un Koplīguma foruma dibinātāja Dr. iur. Irēna Liepiņa uzsver, ka idejas maina pasauli un koplīgumi dizainē to labāku. Arī Latvijā ir iespējams iedzīvināt Ziemeļvalstīm raksturīgo korporatīvo sociālo dialogu un līdzsvarot sociāli ekonomiskās intereses.

Atklājot LSAB PRO Koplīgumu forumu, Latvijas Republikas Satiksmes ministrs Linkaits atzinīgi novērtēja Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības PRO aktīvo darbu sakaru un viesmīlības nozarēs un iepazīstināja foruma dalībniekus ar aktualitātēm sakaru un transporta nozarēs.

Tālāk sekoja Liepiņas prezentācija par dizaina domāšanu koplīguma pārrunās ar LSAB PRO un darba devēju prezentācijas uzsverot empātijas, ideju un biedru pieredzes būtiskumu pārrunās. "Tet" grupas redzējumu prezentēja Rone, "Tet" valdes locekle un Cilvēka un vides dienesta direktore. "Tet" grupā dizaina domāšanas principus pielieto jau kopš 2016. gada, veiksmīgi realizējot lielus projektus un saliedējot cilvēkus svarīgiem mērķiem. Tālāk VAS "LVRTC" valdes priekšsēdētājs Ozols visus patīkami pārsteidza ar oriģinālu prezentāciju par komandas efektivitāti. Visbeidzot VAS "Latvijas Pasts" valdes pārstāvis Krūmiņš pastāstīja par dizaina domāšanas principiem pasta darbinieku ikdienā. Visos augstāk minētajos uzņēmums ir noslēgts koplīgums ar LSAB PRO.

Darba koplīguma noslēgšana ar arodbiedrību, tāpat kā demokrātija un solidaritāte, ir vērtības, ko saprot un atbalsta ikviens. Tas, ka darba devējs atbalsta arodbiedrību savā uzņēmumā, ir droša pazīme, ka uzņēmums patiesi ciena savus darbiniekus un uzklausa viņu vajadzības. Gudri sociālie partneri to saprot un novērtē.

Pašlaik ir pārmaiņu laiks, un mēs zinām, ka vienīgais ceļš uz priekšu ir ejams kopā. Laikā, kad aizvien vairāk darbinieku izvēlas būt arodbiedrībā un noslēgt kolektīvos koplīgumus, mēs palīdzam darbiniekiem organizēties arodbiedrībā un būt vienotiem.

Sociālais dialogs, sadarbība ir visa pamatu pamats un būtisks priekšnoteikums sekmīgai attīstībai. Arodbiedrības kolektīvo balsi var pastiprināt tikai paši darbinieki, aktīvi iesaistoties arodbiedrībā. Ja vismaz 60%-90% procenti uzņēmuma darbinieku ir arodbiedrības biedri, tas nodrošina iespēju darbiniekiem piedalīties lēmumu pieņemšanā uzņēmumā. Ja darbinieki paļaujas uz to, ka citi viņu vietā ies un cīnīsies, bet viņi tikai pasīvi novēros no malas, tad gaidītā rezultāta nebūs, jo nav skaitliskā vairākuma un kolektīvā spēka.

Koplīgums ir līgums, ko uz abpusēji izdevīgiem noteikumiem noslēdz arodbiedrība un darba devējs darbinieku labā.

Koplīgumā var iekļaut tādus punktus kā papildu slimības laika apmaksu, papildu brīvdienas un elastīgo darba laiku, pabalstus un prēmijas, atrunāt labumu grozu, par ko vienojas darbinieki un darba devējs. Kamēr ir spēkā koplīgums, tikmēr arī konkrētie labumi ir pieejami visiem darbiniekiem. Darba devējs nevar vienpusēji atkāpties no koplīguma. Kamēr ir spēkā koplīgums, darbinieki nestreiko un tiek ievērots sociālais miers, lai nodrošinātu mierīgu, netraucētu darba procesu uzņēmumā un darba ražīguma pieaugumu. Darba devējam ir gudrāk vienoties ar arodbiedrību nevis ar katru darbinieku atsevišķi. Tas ir efektīvāk un rada labvēlīgu vidi uzņēmumā, kā arī ietaupa uzņēmuma līdzekļus dažādu jautājumu risināšanai.

Kā pielietot dizaina domāšanas elementus koplīgumu noslēgšanā, lai padarītu to efektīvāku?

Dizaina domāšana ir process, domāšanas veids un metožu kopums, kuru darba devēji jau izsenis izmanto uzņēmuma procesu vadībai, optimizācijai un darba ražīguma uzlabošanai līdzās ar AGILE un SCRUM metodēm. Tā ir uz izpēti un datiem balstīta nelineāra metode problēmu identificēšanai, risinājumu radīšanai kopradē ar lietotājiem, to prototipēšana un testēšana, kā arī risinājumu ieviešana un nemitīga uzlabošana, izmantojot lietotāja sniegto informāciju. Izmantojot dizaina domāšanu var nonākt pie maksimāli efektīva risinājuma, kas apmierina gan darbinieka, gan darba devēja vajadzības. Tet grupā ir izveidota pat īpaša dizaina domāšanas nodaļa, kas vada procesus uzņēmumā, lai maksimāli taupītu uzņēmuma līdzekļus un ieviestu tikai pārbaudītus un efektīvus risinājumus.

Dizaina domāšana ir gan process, kā tiek risinātas problēmas, gan arī attieksme, ar kuru šī pieeja tiek realizēta. Tas ir interaktīvs darbību kopums, kura fokusā ir lietotājs (arodbiedrības gadījumā – biedrs, uzņēmuma darbinieks), viņa darba problēmas, vajadzības, vēlmes un priekšlikumi. Biedru problēmu, vajadzību un priekšlikumu izpēte un apkopošana palīdz pārbaudīt un precizēt arodbiedrības priekšlikumus darba devējam un iestrādāt alternatīvas, inovatīvas stratēģijas koplīgumos. Kombinācijā ar biedru aptaujām, dizaina domāšanas metode ir īpaši efektīva, lai risinātu biedru vajadzības un problēmas.

Dizaina domāšanas pieci etapi, ko arodbiedrības var izmantot savā ikdienas darbībā, pārstāvot biedru intereses un slēdzot koplīgumus:

Tā kā koplīgumu pārklājums Latvijā ir tikai 10% procenti, tad esošā situācija ir jāuzlabo, jo pārāk daudz ir tādu darbinieku, kuru darba vides kvalitāte un sociālās garantijas ir būtiski ietekmētas koplīguma trūkuma dēļ, kā piemēram platformu darbinieki.

Valsts atbalsts uzņēmumiem, kuros ir noslēgts koplīgums ir ļoti būtisks. Piemēram, priekšrocības valsts iepirkumos uzņēmumiem, kuros ir noslēgts koplīgums, būtu veicinošs faktors slēgt koplīgumu ar arodbiedrību.

Arodbiedrības darbības nākotnes plāni vislielākajā mērā ir saistīti ar biedru vajadzību, problēmu un priekšlikumu apkopošanu un risināšanu sadarbībā ar darba devēju, sabiedrības informēšanu un izglītošanu, lai mazinātu mītus par arodbiedrībām un veicinātu sociālo dialogu un to, ka darbinieki apvienojas arodbiedrībās. Mēs ļoti ceram, ka mūs sadzirdēs arī valsts pārstāvji, un arodbiedrību atbalstam valstiskā līmenī tiks pievērsta lielāka vērība un pieņemtas nepieciešamās izmaiņas tiesību normatīvajos aktos.

LSAB PRO foruma ietvaros delegāti vienbalsīgi pieņēma rezolūciju darbinieku atbalstam un nepieciešamajām izmaiņām Darba likumā un nodokļu likumos. Rezolūciju izsūtīsim sociālajiem partneriem un sekosim līdzi priekšlikumu virzībai. Tās teksts pieejams šeit: http://www.lsab.lv/

Mēs esam ļoti priecīgi un pateicīgi par Fr. Eberta fonda Baltijas valstīs atbalstu forumam.

Paldies biedriem un darba devējiem par aktīvu dalību forumā!

Vēlam enerģiju, pacietību un cīņas sparu īstenot arodbiedrības mērķus, kā arī izturību tajos brīžos, kad procesi aizņem ilgāku laiku. Tajos brīžos ir svarīgi paturēt prātā iemeslus, kāpēc arodbiedrība tika izveidota. Tajā pašā laikā ir būtiski novērtēt mazās uzvaras un stiprināt arodbiedrību – ar jaunām idejām un biedriem!

Jautājumu gadījumā vienmēr var sūtīt e-pastu uz lsab@lsab.lv. Aicinām sakaru un viesmīlības nozares darbiniekus aktīvi dibināt arodorganizācijas (minimālais skaits – trīs biedri) savā darbavietā un pievienoties LSAB PRO! Kopā mēs varam paveikt vairāk!

Darbinieku-arodbiedrības biedru iecienīta garantija ir papildu aizsardzība darba tiesisko attiecību izbeigšanas gadījumā. Proti, atbilstoši Darba likuma 110. panta pirmajai daļai darba devējam aizliegts uzteikt darba līgumu darbiniekam – arodbiedrības biedram – bez attiecīgās arodbiedrības iepriekšējas piekrišanas, ja darbinieks ir arodbiedrības biedrs vairāk nekā sešus mēnešus, izņemot likumā noteiktos gadījumus (pārbaudes laiks u.c.). LSAB PRO šo garantiju izmanto atbilstoši labas ticības principam un pamato atbildi darba devējam.

