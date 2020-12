Drošība komercīpašumā: kam pievērst uzmanību, to apsaimniekojot?

Īpašuma apdrošināšana ir uzņēmumu saimniecības neatņemama sastāvdaļa, kuras galvenais mērķis ir nodrošināt pārliecību – ja bizness cietīs zaudējumus nelaimes gadījumā, apdrošinātājs būs līdzās no nelaimes atklāšanas brīža līdz veiksmīgai darbības atjaunošanai, aktīvi iesaistoties nelaimes seku likvidēšanā. AAS BALTA Juridiskā īpašuma un garantiju risku parakstīšanas pārvaldes vadītājs Uģis Uškāns norāda – svarīgi jau pirmajā sarunā ar klientu izzināt viņa vajadzības, saprast, kas tieši šim uzņēmumam ir nepieciešams, noteikt prioritātes. Nav divu vienādu uzņēmumu – viss atkarīgs gan no nozares un darba specifikas, gan uzņēmuma izmēra un citiem individuāliem rādītājiem. Tomēr atcerēties dažus padomus par elementāru drošību būs vienlīdz noderīgi ikvienam uzņēmuma īpašniekam, saimniecības vadītājam vai tehniskajam direktoram neatkarīgi no uzņēmuma lieluma un darba specifikas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Katra trešā ugunsgrēka iemesls ir neatbilstoša elektroinstalācija vai tās nepareiza ekspluatācija. Visos uzņēmumos ir elektroinstalācija – bez tās neiztikt. Tā ir kā zirnekļa tīkls, kas ar laiku apaug ar jauniem pavedieniem. Nepaļaujies uz minimālajām likuma prasībām – regulāri uzaicini elektriķi veikt elektroinstalācijas pārbaudes, īpaši tad, ja uzņēmums aug un attīstās. Pat jauna datora pieslēgšana tīklam var izrādīties pēdējais piliens, izraisot elektroinstalāciju pārslodzi un ugunsgrēku. Pievērs uzmanību pēkšņam elektropatēriņa pieaugumam – tā var būt pirmā pazīme, ka no elektrības vadiem vai elektroiekārtām ir kāda strāvas noplūde vai vadu izolācijas bojājums.

Ja uzņēmumā regulāri izsit drošinātājus jeb "korķus", šī nav tā joma, kur mēģināt iegūt gada darbinieka titulu ar radošiem risinājumiem, pašiem meistarojot jaunus pieslēgumus vai pieslēdzot papildu iekārtas jau tā noslogotajai sistēmai. Izsisti drošinātāji nav tik nevainīgi, kā varētu domāt, tāpēc to izvēli un uzturēšanu labāk uzticēt speciālistam. Un vēl viens būtisks aspekts – tiec vaļā no grauzējiem, jo tie ne tikai nerotā tavu uzņēmumu, bet arī sagrauž vadus, kas var izraisīt ugunsgrēku. Parasti elektrības vadi atrodas slēptās vietās, ko mēs nemaz neredzam, piemēram, aiz sienu ģipškartona jeb reģipša apšuvuma, virs piekaramajiem griestiem un citās brīvās vietās, kur grauzēji var netraucēti darboties. Un vēl atceries, ka vairāki pie viena pagarinātāja pieslēgti elektriskie sildītāji var novest pie vadu pārkaršanas.

Līdz 20% no visiem ugunsgrēkiem saistīti ar neatbilstošām apkures iekārtām vai to nepareizu ekspluatāciju. Paštaisītas apkures ierīces un dūmvadi, kā arī dažādi sildītāji, ko darbinieki sameistarojuši pašu rokām, nav pieļaujami uzņēmuma telpās! Apkures ierīkošana ir tā pati būvniecība, kur svarīgs katrs parametrs, tostarp telpas tilpums un siltinājums. Tādēļ pieaicini būvspeciālistu, kurš pateiks, kur un kā to vislabāk uzstādīt.

Savukārt nepareiza apkures iekārtu ekspluatācija visbiežāk saistīta ar neiztīrītiem vai nepareizi tīrītiem dūmvadiem. Neviena iekārta vai detaļa nav mūžīga – arī dūmvadi pēc gadiem ir jāmaina!

Ugunsbīstami darbi ir ne tikai metāla griešana! Vienmēr pārliecinies, vai darbiniekam, kurš veic ugunsbīstamus darbus (elektroinstalācijas uzstādīšanu, metināšanu, metāla griešanu, apkures iekārtu uzstādīšanu utt.), ir atbilstoša kvalifikācija. Turklāt ugunsbīstami darbi neaprobežojas tikai ar metināšanu un metālu griešanu ar leņķa slīpmašīnu jeb "fleksi" – tie ir jebkādi darbi, kuru rezultātā var izcelties ugunsgrēks, tostarp darbi ar ugunsbīstamiem šķidrumiem un vielām, kuras var pašas aizdegties, tāpēc vienmēr pievērs uzmanību apzīmējumiem uz iepakojuma.

Neatkarīgi, vai apsaimnieko ražotni vai biroju ēku, atceries, ka jebkur netrūkst iespēju darīt dažādus ugunsbīstamus darbus un nedarbus. Neaizliedz darbiniekiem smēķēt – iekārto atbilstošas un drošas smēķētavas. Ja smēķēt būs aizliegts, darbinieki to darīs tik un tā, taču izvēlēsies neatbilstošas un ugunsnedrošas vietas. Atkritumu tvertnes novieto drošā attālumā no ēkas, jo viens atkritumu tvertnē iemests izsmēķis var kļūt par nopietna ugunsgrēka iemeslu. Un atceries – nekādas svecītes vai Adventes vainagi darbavietā!

Neizaicini zagļus. Ja zaglim izdevies iekļūt uzņēmuma teritorijā, paildzini laiku, kas tam vajadzīgs vērtīgu mantu aiznešanai: neatstāj vērtīgas preces redzamā vietā ārpus darba laika – skatlogos esošās preces var aizvietot ar butaforijām. Neturi uz vietas lielus preču vai naudas krājumus. Pārliecinies, ka logi un durvis ir cieši noslēgti un drošības iekārtas vai signalizācija – ieslēgtas.

Vislielākais īpašuma apdrošināšanas atlīdzību pieteikumu skaits tiek saņemts par ūdens noplūdēm. Tikpat rūpīgi kā pārbaudi apsildes ierīces un elektroinstalāciju, apseko arī ūdens caurules un radiatorus, pārbaudi to tehnisko stāvokli. Ūdens noplūdes ir visbiežākais atlīdzību pieteikumu iemesls ne tikai privātīpašumos, bet arī komercīpašumos. Novieto preces virs grīdas līmeņa, piemēram, uz paletēm, lai noplūdes gadījumā samazinātu zaudējumus. Un pievērs uzmanību, vai preces un iekārtas neatrodas tieši zem cauruļvadiem.

Apmāci darbiniekus! Ugunsdrošības un darba drošības instruktāža un apmācība nav tikai formalitāte. Labāk īsa instruktāža nekā gara, monotona runa vai bieza dokumentu mape, kurā neviens neieskatīsies. Ja katrs darbinieks zinās, kā attiecīgā situācijā rīkoties, lielāka iespēja, ka varēs novērst lielāku nelaimi vai apdzēst ugunsgrēku jau pašā sākumā. Novieto ugunsdzēšamos aparātus ar skatienu sasniedzamā attālumā un pārbaudi, vai darbinieki prot ar tiem apieties. Arī ugunsdrošības signalizācija ir vērtīgs un noderīgs ieguldījums, ja vien tā ir darba kārtībā. Tāpēc pārbaudi, vai signalizācija reāli strādā: atvieno detektoru un gaidi apsardzes reakciju. Ja nesagaidi, tātad signāls nav saņemts un jāizsauc speciālists savest signalizāciju atkal darba kārtībā.

Īpašumam nevajag atpūsties. Tam jāstrādā Jūsu labā katru dienu. BALTA iestājas par to, lai darbs neapstātos arī tad, ja atgadījies kas neparedzēts.

Neļauj biznesam apstāties – BALTA īpašuma apdrošināšana!

Uzzini vairāk balta.lv vai zvani +371 675 222 75.