Drošība vannasistabā

"Duravit" piedāvā risinājumus, kas ir gan droši, gan pievilcīgi. Neatkarīgi no tā, vai iemesls ir mitrums, vannasistabas iekārtojums vai tehnisku risinājumu kļūdas, tipiski riska faktori vannasistabā ir paslīdēšana vai paklupšana un applaucēšanās ar karstu ūdeni. Tomēr negadījumu risks var tikt būtiski ierobežots, ja ievēro drošības pasākumus. "Duravit" klāstā ir daudz elementu drošības uzlabošanai vannasistabā, kas vienlaikus arī atbilst augstākajiem estētikas standartiem.

Novērš kritienus, pateicoties vienlaidus iebūvēšanai un pretslīdes pamatnei

Visi "Duravit" akrila dušas paliktņi ir pieejami arī ar pretslīdes pārklājumu, lai maksimāli samazinātu paslīdēšanas iespējamību uz slapjas virsmas. Caurspīdīgais, bet tomēr jūtamais gruntējums garantē stabilitāti un sargā no paslīdēšanas. "TÜV Rheinland" ir to apstiprinājis kā pretslīdes klasi C mitrām basu kāju zonām (DIN 51097). Piemēram, visi "Tempano" dušas paliktņi ir pieejami arī ar pretslīdes pārklājumu.

Visi izstrādājumi no "Duravit" īpašajiem, patentētajiem "DuraSolid" materiāliem, pateicoties savai matētajai virsmai, jau sākotnēji atbilst pretslīdes klasei B, un papildu pārklājumi nav nepieciešami.

"DuraSolid® A" vannām ir matēta, maiga virsma bez redzamiem savienojumiem un šuvēm, tāpēc tajās ir īpaši patīkamas sajūtas, piemēram, tādas ir Filipa Starka radītās "Cape Cod", "Duravit" radītās "DuraSquare" un Sesīlijas Mancas "Luv" vannas.



"Stonetto" dušas paliktņi "DuraSolid® Q" ar teksturēto virsmu un B klases pretslīdes standartu garantē drošību vannasistabā. Lietotāji sajūt novatorisko minerālu materiālu jau ar pirmo pieskārienu, pateicoties tā tekstūrai, kas atgādina dabīgo akmeni.

Papildu vannasistabas elementu kompozīcijai jāņem vērā arī tehniskie risinājumi. Dušām ar vienlaidus iebūvētu dušas paliktni nav sliekšņa, tāpēc nav iespējams aizķerties un paklupt. Toties tās ir ļoti viegli tīrīt atšķirībā no flīzētas pamatnes dušas kabīnē. "Tempano" piedāvātais risinājums: uzstādīt vienkāršu dušu ar paliktni grīdas līmenī – īpaši izstrādātais atbalsta rāmis tiek piegādāts iepriekš saliktā formā un ir viegli pielāgojams grīdas struktūras augstumam uz vietas, celtniecības vai remonta laikā, izmantojot veidnes un regulējamās kājas. Arī "Stonetto" dušas paliktnim ir pieejams šāds risinājums.

Lai naktī neapmaldītos

Vannasistabas apgaismojums ir nākamais drošības faktors. Labi apgaismotās vannasistabās ir vieglāk pamanīt paklupšanas draudus – gan dienā, gan naktī.

Tualetes podi ar bidē funkciju, kas aprīkoti ar LED nakts apgaismojumu, piemēram, "SensoWash® Starck f", piedāvā vieglu orientēšanos un drošību nakts laikā, tomēr nepamodinot ķermeni pilnībā.

Ne mazāk svarīgs aspekts – visi taustiņi uz A2 izpildmehānisma plāksnes ir pastāvīgi izgaismoti, lai palīdzētu orientēties tumsā. Nakts apgaismojuma funkcija ieslēdzas un izslēdzas automātiski atkarībā no apkārtējā apgaismojuma.

Dažiem spoguļu un spoguļskapju modeļiem ir arī izlietnes apgaismojums, kas darbojas kā nakts gaisma. Piemēram, "L-Cube" sērijas mēbeles var pasūtīt komplektā ar papildu uzstādīšanas rāmi, kā arī integrētu LED nakts apgaismojumu un dienas gaismas sensoru.

Aizsardzība pret applaucēšanos, pateicoties termostatam

Termostats ļauj ātri iestatīt nepieciešamo temperatūru, un tas ir ideāli piemērots regulāru spiediena un temperatūras svārstību gadījumos padeves caurulēs.

Drošības slēdzene pie 38 grādiem pēc Celsija pasargā lietotāju no applaucēšanās. Tajā pašā laikā siltāku ūdeni var iegūt, nospiežot drošības pogu un pagriežot rokturi tālāk. Kurta Merki juniora radītajā C.1 "Duravit" maisītāju sērijā ir dušas galvas un vannas termostati atklātai vai slēptai uzstādīšanai, kā tas ir arī B.1 un B.2 sēriju maisītāju gadījumā.

Dušas sistēmas, kas pēc izvēles ir pieejamas ar termostatu vai vienas sviras dušas maisītāju, ir praktisks "viss vienā" risinājums. Vienotu vannasistabas dizainu nodrošina B.1, B.2 un C.1, kas visi lieliski atbilst visām "Duravit" sērijām ar savu maigo, pārsteidzošo vai vienkārši nepretenciozo dizaina valodu. Savukārt visu modeļu spožās hroma virsmas nodrošina patīkamu sajūtu.

Pretslīdes un līdzenas pamatnes, apgaismojuma un termostata kombinācija "Duravit" piedāvājumā ne tikai palīdz radīt drošu vidi, bet arī atbilst vienota vannasistabas dizaina koncepcijai.

"Duravit AG"

Dibināts 1817. gadā pašā Švarcvaldes sirdī, Hornbergā, uzņēmums "Duravit AG" mūsdienās ir viens no vadošajiem starptautiskajiem dizaina vannasistabu ražotājiem. Uzņēmums darbojas vairāk nekā 130 pasaules valstīs un iestājas par inovācijām autordizaina jomā, tehnoloģijām, kas vērstas uz komforta palielināšanu, un augstāko kvalitāti. Sadarbībā ar tādiem pasaules mēroga dizaineriem kā Filips Starks, "sieger design", Kurts Merki jaunākais, Kristians Verners, Mateo Tuns un Sesīlija Manca tiek radītas unikālas vannasistabas, kas apmierina pat visaugstākās klientu prasības. "Duravit" produkcijas sortimentā ir podi un izlietnes, mēbeles vannasistabām, dušas paliktņi un vannas, "Welness" sistēmas, tualetes podi ar bidē funkciju, ūdens maisītāji un aksesuāri, kā arī iebūvējamie rāmji "DuraSystem".