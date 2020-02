Dukuri dalās pieredzē – ko ņemt vērā, iekārtojot guļvietu

Miks un Laura Dukuri atzīst, ka viņu ģimene turas pie principa – neapaugt ar lietām, kas nav nepieciešamas. "Ja mēs kaut ko iegādājamies, tad ir svarīgi, lai to varētu pienācīgi izmantot, nevis tas tikai stāvētu un aizņemtu vietu," atzīst Dukuru ģimene.

Ģimenē pārbaudītas vērtības

Kad Dukuru ģimene ievācās jaunajā mājā, viņiem nebija gultas, tikai apmēram 20 gadu vecs, nestandarta izmēra matracis, kas nācis mantojumā no Lauras vecākiem. Dukuru ģimenes sapņu gulta bija ar 2x2 m liels matracis. Kamēr ģimene vēl nebija gatava tērēt pieklājīgu naudas summu par kvalitatīvu matraci un gultas rāmi, Miks ķērās pie lietas un pats uzbūvēja gultas rāmi. Tobrīd ģimenei nebija lieku finanšu, ko investēt jaunā, kvalitatīvā un dārgā matracī, tāpēc par pagaidu variantu tika izvēlēts "Dormeo Roll Up". Mika vecāku ģimenē virsmatrači "Roll Up" vienmēr ir bijuši un jau sen kalpo kā pārbaudīts un lielisks variants gulēšanai, tāpēc arī jaunā Dukuru ģimene to nolēma iegādāties. "Lēciens no virsmatrača līdz sakarīgam matracim naudas izteiksmē ir pietiekami liels, lai rastos pārdomas – vai tev to tiešām vajag? Mēs kādu laiku pagulējām uz "Roll Up" un es pat sāku domāt – varbūt mums nemaz nevajag īsto matraci," atzīst talantīgais dziedātājs. Viņš stāsta, ka salīdzinājumā ar veco, izgulēto matraci, "Roll Up" šķita nevainojams. Bija liela atšķirība, kāds ķermenis jūtas no rīta pamostoties jaunajā virsmatracī, un kā bija, guļot vecajā matracī.

Novērtē antialerģiskus materiālus

Miks un Laura Dukuri priecājas par virsmatraci "Roll Up", ko iegādājušies, jo tas izrādījies noderīgs ne tikai kā pagaidu risinājums, bet arī tagad, kad ģimenes jaunākā atvase mācās rāpot. "Nav jāuztraucas arī par putekļu ērcītēm, kas bērniem varētu kaitēt, jo virsma ir hipoalerģiska," piebilst Laura.

Patiešām – visi virsmatrača ražošanā izmantotie materiāli ir hipoalerģiski, labvēlīgi ietekmējot miega kvalitāti un labsajūtu. Tas nozīmē, ka tie neizraisa alerģijas. Izrādās, ka šādi materiāli bijuši arī Mika Dukura galvenais nosacījums, izvēloties matraci. "Ja guļu uz veciem matračiem vai padomju laika atsperu variantiem, un nākamajā dienā ieplānots koncerts, tad koncerta nav. Es uzstāju uz to, ka matracim jābūt hipoalerģiskam."

Galvenais ir piemērota guļvietas virsma

"Ķermenis ir mans instruments, tāpēc manai balsij vissvarīgākais ir izgulēties. Un, ja piemēram, aktīvas koncertēšanas laikā, es nevaru pienācīgi izgulēties, tad mans instruments vairs neskan tā, kā tam vajadzētu. Līdz ar to cieš arī koncerta kvalitāte. Tāpat kā jaunajām māmiņām, arī man miegs ir visbūtiskākais," atklāj Miks Dukurs. Domājot par gultu, guļvietu un kvalitatīvu miegu, galvenais uzsvars ir tieši uz piemērotu gulēšanas virsmu, atzīst Laura un Miks. "Labu matraci var uzlikt gan uz paletēm, gan betoniem, gan uz baļķiem, gan zemes – tas miega kvalitāti neietekmē."

Izrullē un gatavs!

"Ļoti ērti, ka virsmatracis ir uzreiz lietojams. Atrullē un gatavs. Atceros laiku, kad bija piepūšamie matrači. Pumpēšana aizņem daudz laika, turklāt bieži vien nakts laikā šāds matracis izlaiž gaisu," pieredzēs dalās Dukuri. Ja nepieciešams tūlītējs risinājums, tad virsmatracis ir ļoti izdevīgs. Dukuru gadījumā tas pildīja pagaidu guļvietas funkciju, taču arī pēc tam tas nepaliek neizmantots. Kā saka Laura Dukure: "Kad nevajag, mēs to vienkārši sarullējam, ieliekam noliktavā. Kad atbrauc ciemiņi vai vajag bērniem, tad atkal matracis tiek izrullēts."

