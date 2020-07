'Dyson' inovācijas: cits skatījums uz pieredzi sadzīvē un jaunais 'V11 Absolute Extra'

Britu sadzīves tehnoloģiju kompānija "Dyson", ko 1991. gadā nodibināja Džeimss Daisons (James Dyson), šodien daudzos pasaules tirgos pazīstama kā konsekventa inženiertehnisko inovāciju attīstītāja. Darbības ideja inženierijas novatoram radās jau 1978. gadā pēc vilšanās putekļu sūcēja darbības mehānismā. Ne velti šodien lielas investīcijas tiek ieguldītas laboratoriju radīšanā, kur inženieri no visas pasaules iedziļinās gadiem ilgi izmantotu sadzīves tehnoloģiju trūkumos.

"Dyson" mērķis no pirmās kompānijas pastāvēšanas dienas ir bijis iespējami paaugstināt ikdienas sadzīves darbu komforta līmeni un novērst traucējumus, ar kuriem līdz šim nācies samierināties. Tāpēc liela uzmanība tiek veltīta ne vien nevainojamai ierīču darbības efektivitātei, bet arī dabai un cilvēka veselībai draudzīgu risinājumu izmantošanai, ierīču mobilitātei, svara samazināšanai un zemākam skaņas līmenim (ne viens vien produkts ir nopelnījis tā saucamo "Klusuma marķējumu") u.c. Turklāt inženiertehniskie atklājumi tiek saskaņoti ar estētiskām prasībām – kompānijas dibinātājs, studējis dizainu Karaliskajā Mākslu koledžā, norādīja virzienu visai kompānijas produktu dizaina filozofijai. "Dyson" ierīcēm raksturīgā mūsdienīgā industriāla kolorīta, minimālistiska un acij tīkama stilistika nav radusies nejauši.

Sortimenta daudzveidība – no skaistuma līdz tīram gaisam

Kaut arī par kompānijas vizītkarti tiek uzskatīti bezvadu putekļu sūcēji, pašlaik "Dyson" vārds aizvien biežāk tiek minēts arī veselīgas matu kopšanas ierīču, gaisa attīrīšanas ierīču un roku žāvētāju tirgos. Katra no "Dyson" produktu grupām savā nišā nostiprinās savu ekskluzīvo īpašību dēļ. Trīs atšķirīgu dizainu "Dyson AirbladeTM" roku žāvētājiem, salīdzinot ar citiem roku žāvētājiem, raksturīgas līdz 86 % zemākas ekspluatācijas izmaksas. Roku žāvēšana notiek klusāk, tā ilgst tikai 10–14 sekundes. Ierīcēs tiek izmantoti HEPA filtri, kas attīra pūšamo gaisu.

Uz veselīgāku matu kopšanu orientētajā produktu līnijā – "Dyson SupersonicTM" matu fēns un "Dyson AirwrapTM" matu ieveidošanas ierīce. Abām ierīcēm raksturīgs ievērojami zemāks karstuma līmenis (salīdzinot ar tirgū pieejamiem alternatīviem produktiem), jaudīgi dzinēji un pārdomātas matu ieveidošanas stratēģijas, kurās karstums tiek aizstāts ar gaisa plūsmu cirkulāciju.

Savukārt "Dyson" gaisa kvalitātes uzturēšanas ierīcēm – mitrinātājiem, ventilatoriem un sildītājiem-ventilatoriem – raksturīga unikāla akustiska konstrukcija (darbojas īpaši klusu), klimata kontrole, maksimāls higiēniskums (kas nav raksturīgs tirgū pieejamajām alternatīvām) un komfortabls gaisa plūsmu sadalījums telpā. Šīm ierīcēm raksturīga daudzfunkcionalitāte: mitrināšana + dzesēšana, sildīšana + dzesēšana u.tml.

"Dyson" darbība tiek attīstīta, aktīvi paplašinot arī risinājumus "bizness biznesam". Domājot par pilsētu publiskajām telpām, kur sadzīves ierīces izmanto daudz cilvēku, kompānija meklē risinājumus un piedāvā tehnoloģijas, kas ļauj samazināt enerģijas patēriņu, nodrošināt izturību un ilglaicīgu efektivitāti, taupīt laiku un sadzīvi publiskās telpās padarīt par patīkamu, estētisku un neaizmirstamu pieredzi.

Atjaunināta bezvadu putekļu sūcēju saime

Pie sava pirmā izstrādātā produkta – putekļu sūcēja bez dabu piesārņojošiem un mūsu naudas makus iztukšojošiem putekļu maisiņiem – Džeimss Daisons strādāja piecus gadus. Inženieris radīja vairāk nekā piecus tūkstošus putekļu sūcēja prototipu, kamēr panāca rezultātu, kurš atbilda viņa vīzijai. Radīt daudzus prototipus un izmēģināt tos dažādos nelabvēlīgos apstākļos, ar maksimālu slodzi, daudz pētot ilglaicīgas lietošanas ietekmi uz cilvēku un sadzīvi – šodien tāds izskatās katra jauna "Dyson" radītā produkta ceļš. Ceļš no idejas līdz gala patērētājam ir prasījis daudz gadu darba atšķirīgām produktu grupām speciāli piemērotās laboratorijās.

Putekļu sūcējs, no kura aizsākās "Dyson" vēsture, tiek pilnveidots vēl aizvien. Sadalījusies cilindrisku, bezvadu, rokas, vertikālu putekļu sūcēju un robotu kategorijās, patīkamas, vieglas un jaudīgas sūkšanas tehnoloģija bija un turpina būt viena no svarīgākajām kompānijas darbības nozarēm. Pēdējā laikā "Dyson" inženieru centieni tika koncentrēti uz "Dyson V11TM" bezvadu putekļu sūcēju sērijas atjaunināšanu, lai maksimālu pilnveidotu mobilās sūkšanas pieredzi.

Agrākā "Dyson V11TM" saime kompānijas bezvadu sortimentā iesoļoja skaļi: tā bija pirmā viedo putekļu sūcēju grupa, kas grīdas segumam pielāgojās automātiski. Šiem putekļu sūcējiem raksturīga 99,97% putekļu savākšanas efektivitāte un ievērojami lielāka jauda par tirgū pieejamajām alternatīvām. Tomēr "Dyson" ar to nepietika – pašlaik tirgū ienāk atjaunināta "Dyson V11 Absolute Extra" sērija, kas ar laiku nomainīs iepriekšējo, 2019. gadā prezentēto "Dyson V11TM" saimi.

Veikto korekciju rezultāts – no 185 līdz 220 vatiem pieaugusi maksimālā sūkšanas jauda un izmantoti maināmi septiņu šūnu litija jonu akumulatori. Turpmāk, kamēr viens akumulators uzlādēsies, putekļu sūkšanu varēsiet turpināt, izmantojot otru akumulatoru! Tādā veidā maksimālais sūkšanas laiks ir pagarinājies līdz 120 minūtēm (ar katru akumulatoru – pa 60 minūtēm, sūcot ECO režīmā; akumulatora uzlādes laiks – 4,5 stundas).

Iespējami atšķirīgi, pēc vajadzības izmantojami darba režīmi: no pastiprinātā (BOOST) režīma, kas izstrādāts līdz 5 minūtēm ilgstošai ātrai un intensīvai tīrīšanai, kurai izmanto 220 vatu sūkšanas jaudu, līdz ekonomiskai (ECO) un mierīgai stundu ilgai lielu platību sūkšanai (reālais sūkšanas laiks variē atkarībā no izvēlētā režīma un uzgaļa). MED režīms piedāvā optimālu sūkšanas pieredzi – sūkt var gana ilgi (līdz 40 minūtēm) ar pietiekami lielu jaudu, bet automātiskais režīms (AUTO, kas tiek aktivizēts ar DLS uzgali) sūkšanas laikā viedi pielāgojas segumam. Pašreizējais darbības režīms, tāpat kā atlikušais sūkšanas laiks, atgādinājumi par filtra stāvokli un informācija par tvertnes piepildījuma līmeni tiek rādīta LCD ekrānā.

Augstākās klases modelim "Dyson V11 Absolute Extra Pro" pievienota oriģināla dizaina autonoma uzlādes stacija, kuru negribēsies slēpt tumšā pieliekamajā – tas ir stilīgs aksesuārs baltos un pelēkos toņos, kurā ievietotais putekļu sūcējs kļūs par izteiksmīgu mūsdienīgu interjera detaļu. Šajā oriģinālajā vai parastajā sienas uzlādes stacijā izstrādājumu var turēt visu laiku, tāpēc vienmēr varat būt droši, ka pie darba būs iespējams ķerties jebkurā brīdī. Uzlādēt var gan putekļu sūcējā ievietotu akumulatoru, gan akumulatoru atsevišķi.

Vērīgāks lietotājs pievērsīs uzmanību arī tam, ka unikālajam digitālajam dzinējam V11 dots "HyperdymiumTM" vārds, lai to atšķirtu no konkurentu par digitāliem dēvēto dzinēju klāsta. "Dyson HyperdymiumTM" dzinējs, kas minūtē veic 125000 apgriezienus, ļauj bezvadu tehnoloģijas jaudas salīdzināt ar vadu risinājumu jaudām. Veiktie pētījumi rāda, ka unikālā dzinēja "Dyson V11 Absolute Extra" bezvadu putekļu sūcējiem raksturīga divkārt lielāka jauda par jebkura cita ražotāja bezvadu putekļu sūcējiem (sūkšanas jauda testēta saskaņā ar EN 60312-1 CL 5.8. un 5.9., pie uzgaļa, kad putekļu savākšanas tvertne ir pilna, BOOST režīmā). Turklāt ierīces sūkšanas spēks laika gaitā nesamazinās.

Veicot jauninājumus, ir saglabāti arī iespaidīgie agrākās "Dyson V11TM" modeļu saimes parametri: pirmkārt, mazgājams filtrs un 0,76 l putekļu savākšanas tvertne ar higiēnisku "nomērķē un šauj" tīrīšanas funkciju, kas nodrošina tīru un ātru putekļu sūcēja tīrīšanas procesu. Arī gudrā akustiskā inženierija – dzinējā iebūvēts skaņas slāpētājs un vibrācijas absorbējošs materiāls ļauj nodrošināt minimālu trokšņa līmeni. Tāpēc kopt māju varēsiet arī tad, kad ģimene vēl guļ. Nemainīga paliek arī līdz 0,3 mikroniem lielu daļiņu filtrēšana; četrpadsmit ciklonu ģenerētais sūkšanas spēks rada iespēju no vides iesūkt mikroskopiskas daļiņas, ziedputekšņus un pat baktērijas. Iebūvētais dinamiskās slodzes sensors 360 reizes sekundē fiksē birstes lentes pretestību un, mainoties sūcamās virsmas īpašībām, automātiski izvēlas optimālu sūkšanas jaudu. Tāpēc jums atliek tikai sūkt – putekļu sūcējs "domā" pats.

"Dyson" ar katru savu lēmumu cenšas samazināt enerģijas patēriņu, tāpēc viens no uzdevumiem – nodrošināt vieglu ierīču ieslēgšanas/izslēgšanas iespēju, lai enerģija netiktu izšķērdēta, kamēr jūs pārejat no vienas zonas citā. Tieši tāpēc visu bezvadu putekļu sūcēju ieslēgšanas poga iestrādāta rokturī, kuru turat putekļu sūkšanas laikā: jums tikai vajag ar vienu pirkstu viegli nospiest ieslēgšanas pogu, bet pēc izsūkšanas to vienkārši atlaist – vienkāršāk nemaz nevar būt!

To, ka pilnveidošanas iespējai nav robežu, zinām mēs visi, tomēr "Dyson" ar šo ideju strādā katru dienu. Ne velti kompānijas produktu cienītājiem raksturīga lojalitāte: tie, kas sākuši lietot "Dyson" tehnoloģijas, parasti maina modeļus, bet nemaina ražotāju. Citiem vārdiem sakot, viņi aug kopā ar tūkstošiem inženieru, kuri katru dienu meklē, kā mūsu sadzīvi pārvērst par piedzīvojumu. Arī ikdienas sadzīvē taču ir iespējami piedzīvojumi!

