DzeramKrānaŪdeni: Rīgas ūdens ir tīrs, garšīgs un veselīgs

Ir iesīkstējuši uzskati, kas cilvēkus joprojām attur dzeršanai lietot vienkāršu, neapstrādātu pilsētas ūdensvada jeb krāna ūdeni. Pēdējo 20 gadu laikā Latvijas ūdenssaimniecības sakārtošanā ieguldīts apmēram miljards eiro, ir izbūvētas jaunas ūdens attīrīšanas iekārtas un jauni ūdensvadu tīkli, izveidota ūdens monitorēšanas sistēma un veikti vērienīgi ūdens kvalitātes pētījumi, tomēr sabiedrībā trūkst izpratnes par šiem procesiem un krāna ūdens kvalitāti.

Ūdensapgāde Latvijā ir, iespējams, viena no visvairāk pētītajām sistēmām Eiropā. "Mūsu inženieriem un zinātniekiem ir grandioza datu bāze un faktos balstīti secinājumi, līdz ar to varam droši apgalvot - Rīgas ūdens atbilst visām Eiropas augstākās kvalitātes prasībām," norāda SIA "Rīgas ūdens" padomes loceklis un Rīgas Tehniskās universitātes zinātņu prorektors Tālis Juhna. ""Rīgas ūdens" turpina pētīt ūdeni, investēt un testēt pasaulē jaunākās tehnoloģijas, lai uzlabotu ūdens kvalitāti un tā piegādes drošumu. Mums katram kā indivīdam jāuzņemas loma mainīt izpratni par ūdens kvalitāti, rādīt piemēru un mainīt savus paradumus, lietojot krāna ūdeni."

Lai iedzīvotāji draudzīgāk attiektos pret krāna dzeramo ūdeni, jāmaina ūdens dzeršanas paradumi. "Cilvēkam ūdens lietošana saistās ar ūdens maisītāju jeb krānu, no kura viņš ikdienā saņem ūdeni - ja tas nav mainīts 20 gadus, atbilstošs ir arī priekšstats par visu pārējo ūdenssaimniecību. Viņam nav informācijas, ka sen izbūvētas jaunas ūdens attīrīšanas iekārtas un jauni ūdensvadi, ir ļoti daudz, kas mainījies," norāda Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas (LŪKA) izpilddirektors Sandis Dejus. "Runājot ar cilvēkiem, mans ieradums ir pajautāt - vai tu lieto ūdeni no krāna? Nē, nelieto? Un kādēļ? Garšojot pēc hlora un dzelzs... Un kad tu to pēdējoreiz pagaršoji? Nūūūū, kādā 1996. gadā... Tad es mudinu būt drosmīgam un pagaršot vēlreiz. Mēs aktīvi strādājam, lai cilvēkiem būtu informācijas par krāna dzeramā ūdens kvalitāti. Cenšamies iespējami vairāk stāstīt, ko esam paveikuši, skaidrot procesus, kas šo gadu laikā mainījušies. Pirms 20 un 30 gadiem pilsētas ūdensvada ūdens bija pavisam citādāks."

Speciālisti mudina no jauna iepazīt krāna dzeramo ūdeni

Ir pierādījies, ka cilvēki mēdz pierast pie pastāvīgi lietotā dzeramā ūdens, un nepieciešamība mainīt paradumus tiek uztverta negatīvi: citās pilsētās dzīvojošajiem nepatīk Rīgas ūdens, Rīgas Daugavas labajā krastā mītošie ir skeptiski pret kreisajā krastā pieejamo ūdeni u.tml.

LŪKA izpilddirektors Sandis Dejus: "Pašlaik es daudz lietoju ūdeni no krāna, bet ir bijis laiks, kad to nelietoju tik intensīvi. Piemēram, pārvācoties dzīvot no Liepājas, kur ir fantastiskas kvalitātes un garšīgs ūdens, uz dzīvi Rīgā, kur ūdenim ir pilnīgi cits sāļu sastāvs, izcelsme un cita garša, manas domas un gaidas par to, kā ūdenim būtu jāgaršo, bija citādākas, jo es taču 20 gadus biju dzēris Liepājas ūdeni!" Interesanti, ka rīdziniekiem, kuri pārcēlušies uz dzīvi Liepājā, ir līdzīgas pārdomas, jo viņiem negaršo Liepājas ūdens.

Speciālisti uzskata, ka cilvēkiem pie nedaudz citādāka ūdens vienkārši nepieciešams pierast. "Saprotot, ka [ūdens no krāna] ir drošs, ka tajā nav nekā slikta vai nelāga, ar laiku mainās arī tā garšas gaidas – tāpat kā cilvēks pierod pie āra gaisa temperatūras un dažādām smaržām, pierod arī pie ūdens garšas. Šobrīd es daudz lietoju ūdeni no krāna, un vienīgā tā papildu apstrāde varētu būt ciešs skatiens vai rokas mājiens," joko Sandis Dejus.

Nolietoti māju iekštīkli sabojā ūdens kvalitāti

Iedzīvotāji bieži vien sūdzas par duļķaino ūdeni, taču Sandis Dejus norāda: "Liela daļa no šādu piemaisījumu izcelsmes ir iekšējo tīklu radītas, taču jāņem vērā arī tāds fakts, ka ūdens sagatavošanas procesā no tā nemaz nav jāattīra, piemēram, absolūti viss dzelzs - tas ir organismam svarīgs mikroelements. Ūdenim ceļojot no tā sagatavošanas iekārtām līdz mājoklim, dzelzs var nogulsnēties cauruļvados, un, ja ūdensvadā notiek avārija, tad ir liela varbūtība, ka krānos var nonākt brūns ūdens, kas rada nepatiku. Risinājums? Atver krānu un pagaidi, brūnais ūdens notecēs un ūdens atkal būs labā kvalitātē! Svarīgi ir saprast, ka dzelzs ūdenī nav neveselīgs vai kaitīgs."

Pērkot fasēto ūdeni, iedzīvotāji pārmaksā

Pēc Veselības inspekcijas veiktās aptaujas datiem, krāna ūdeni dzeršanai lieto 77% no Latvijas iedzīvotājiem, daļa lieto gan krāna, gan fasēto ūdeni, tomēr 12% izvēlas ikdienā lietot tikai fasētu ūdeni. Eksperti norāda, ka fasētā ūdens lietotāji tādējādi par ūdeni maksā nesalīdzināmi vairāk, turklāt stimulē videi kaitīgās plastmasas ražošanu.

Ir skaidrs, ka krāna dzeramais ūdens ir nesalīdzināmi lētāks par fasēto un pudelēs pildīto dzeramo ūdeni. LŪKA izpilddirektors Sandis Dejus: "Ir vienkāršs piemērs par ūdens cenu. Aizej uz veikalu ar 1 eiro. Cik daudz ūdens par to var nopirkt? Ja ir lojalitātes karte, par 1 eiro var nopirkt maksimums 10 litrus fasētā ūdens. Savukārt mājās, tēlaini runājot, var iekāpt dušā, atvērt krānu, un, kad dušas kabīne ir pilna līdz augšai, ir aiztecējis 1 eiro. Gada griezumā, lietojot krāna ūdeni, mēs ietaupām 200 - 300 eiro gadā."

Protams, ir vēl kāds aspekts – vides piesārņojums, ko neizbēgami rada plastmasas pudeles. SIA "Rīgas ūdens" padomes loceklis un Rīgas Tehniskās universitātes zinātņu prorektors Tālis Juhna: "Internetā var atrast daudzus aprēķinus, kāds ir CO2 pēdas nospiedums no [plastmasas pudeļu] ražošanas, nemaz nerunājot par to, kas [ūdenī] uzkrājas ilgākā laika posmā - mikroplastmasa, nanoplastmasa utt. Plastmasas pudelei ir tendence un spējas izdalīt dažādas vielas, kas nokļūst ūdenī - stikls šādā ziņā ir drošāks. Pērkot pudeli, pircējs maksā par plastmasas pudeli, nevis ūdeni. Sakām, ka plastmasa ir slikti, tomēr turpinām to pirkt un par to maksāt, lai ražo vēl vairāk!"

Un trešais – ūdens kvalitāte. Sandis Dejus: "Pilsētas ūdensvada ūdeni pārbauda vairākās vietās pilsētā, bet ar fasētu ūdeni tas nav jādara - atbilstoši šī brīža prasībām, fasēta ūdens kvalitāti pārbauda tajā brīdī, kad to iepilda pudelē." Protams, hermētiski noslēgtā iepakojumā veselībai kaitīgi piemaisījumi nevar uzrasties, tomēr ir kāds mainīgais lielums, kas uzrādās arī pārbaudēs - tas ir mikroorganismu skaits. "Ja ūdens ilgāk ir stāvējis veikala vai biroja plauktā, mikroorganismu skaits var desmitiem reižu pārsniegt prasības. Tas ir dabisks process – mikroorganismi ūdenī ir un vienmēr tur būs, un tie vairojas."

Labai pašsajūtai nepieciešams regulāri padzerties

Latvijas uztura speciālisti norāda, ka veselīgs uzturs labas fiziskās formas un mentālās veselības uzturēšanai nav iedomājams bez pietiekama ūdens daudzuma ēdienkartē.

Latvijas Diētas un uztura speciālistu asociācijas valdes priekšsēdētāja un sertificēta uztura speciāliste Guna Bīlande: "Nav jēgas runāt par uztura piramīdām un citiem pamatprincipiem, jo ūdens ir pamatlieta mūsu organismam, lai tas vispār funkcionētu. Cenšos aizvien vairāk stāstīt un popularizēt to, ka ir jādzer ūdens." Speciāliste uzskata, ka nepieciešams mainīt izpratni kaut vai par tik elementārām lietām, ka, piemēram, arī restorānā var vienkārši palūgt krāna ūdeni par brīvu, kas pasaulē ir ierasta prakse. Nu jau tā tas ir arī daudzviet Latvijā, taču pirms kādiem 20 gadiem tas nebija iedomājams.

"Ūdens ir pamatelements mūsu organismā, tādēļ ir ļoti svarīgi regulāri padzerties," uzsver Guna Bīlande. "1 - 2% ūdens zudumu [organismā] mēs it kā nejūtam, pie 2% sliekšņa jau rodas slāpju sajūta, kas vairs nav labi no fizioloģijas viedokļa. Ūdens ir jādzer visu laiku, nesasniedzot slāpju sajūtu. Ja organismam pietrūkst ūdens, parādās dehidratācija, krītas koncentrēšanās spējas, kognitīvās spējas un muskuļu spēks, arī reakcijas ātrums. Ja vēlamies uzturēt fiziskās un kognitīvās spējas maksimāli labākajā kapacitātē, ūdens jādzer visas dienas garumā, nevis sagaidot brīdi, kad jau esi izslāpis."

Uztura speciāliste norāda, ka mazi bērni un gados veci cilvēki slikti jūt ūdens trūkumu: "Bērns var visu dienu "dragāt" [bez padzeršanās], bet ome tikai nosaka, ka pa dienu izdzērusi divas kafijas, taču kafija ir organismu atūdeņojošs dzēriens. [Šīm vecuma grupām] vajag regulāri dot ūdeni un atgādināt viņiem to padzerties. Bērnam var arī nopirkt stilīgu ūdens pudeli, tad viņam būs lielāka motivācija padzerties. Ūdens mūsu ikdienā spēj ietekmēt ļoti daudz, un prieks, ka ūdens dzeršanas kultūra pamazām mainās."

Rīgas skolēniem ūdens tiek padarīts pieejamāks

Novembra beigās Rīgas Sarkandaugavas pamatskolā SIA "Rīgas ūdens" lietošanai atklāja pirmo no desmit dzeramā ūdens brīvkrāniem jeb dzeramā ūdens stacijām, kuras šogad ierīkotas galvaspilsētas skolās. Tā ir daļa no informatīvajiem pasākumiem, kuros iedzīvotājiem tiek skaidrots, ka Rīgas ūdensvada jeb krāna ūdens lietošanai ir drošs un atbilst augstākajiem Eiropas standartiem.

Piedaloties svinīgajā atklāšanas pasākumā, Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis atzina: "Mēs kā valsts varam lepoties, ka mums ir neierobežoti dzeramā ūdens krājumi. Rīgas pilsētas sapnis ir šādā veidā – ar dzeramā ūdens stacijām – ūdeni publiskajās vietās nodrošināt iespējami daudz. Varētu teikt, ka tās ir mūsu pamattiesības. Turklāt dati rāda, ka Latvijā cilvēki ūdeni dzer par maz, arī bērniem ūdens ir jādzer daudz un katru dienu, tādēļ prieks spert soli tuvāk mērķa piepildīšanai – ūdens staciju uzstādīšanai visās Rīgas skolās. Šo projektu izglītības iestādēs noteikti turpināsim."

"Darām visu, lai veidotos paradums regulāri padzerties un izmantot krāna ūdeni, kurš ir tīrs, drošs un veselīgs, jo satur daudz cilvēkam noderīgu minerālvielu. Ikdienā pat neievērojam tik ierastu lietu kā ūdeni, jo tas vienmēr ir blakus, vienmēr pieejams. Tas ir tik pašsaprotami, kā gaiss. Tīrs un dzidrs ūdens ir veselības, dzīvības, sakoptības un dzīves kvalitātes simbols. Novērtēsim to, kas tas ir droši un ērti pieejams," aicina SIA "Rīgas ūdens" valdes priekšsēdētājs Krišjānis Krūmiņš.